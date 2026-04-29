Картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося
Якщо картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося, існує просте рішення. Щоб дізнатися, як вирішити проблему самостійно, ознайомтеся з поданими нижче кроками.
Виберіть тип картоплі, який підходить для приготування картоплі фрі
Для рівномірного результату найкраще наповнювати кошик мультипечі лише наполовину
Більші шматки картоплі фрі будуть менш хрусткими, ніж менші
Під час смаження струшуйте кошик 2–3 рази
У мультипечі Philips використовується технологія Rapid Air, що відрізняє звичайне смаження від смаження у фритюрі. Виконайте наведені нижче кроки, щоб приготувати картоплю фрі по-домашньому за допомогою мультипечі.
Почистьте картоплю і поріжте її соломкою.
Замочіть картоплю, нарізану соломкою, у мисці принаймні на 30 хвилин, вийміть її і висушіть насухо за допомогою кухонної серветки.
Налийте в миску половину столової ложки оливкової олії, викладіть нарізану соломкою картоплю і перемішайте, поки вона не буде в олії.
Руками або кухонним приладдям вийміть картоплю із миски так, щоб олія стікала в миску. Покладіть картоплю у кошик мультипечі.
Смажте 300–800 г картопляних паличок при температурі 180 °C 18–25 хвилин і 2–3 рази струсіть кошик під час смаження.
Під час приготування картоплі фрі чи будь-якої їжі, яку можна викладати, рекомендується використовувати більший кошик (права сторона). Цей кошик має більшу поверхню, що дозволяє рівномірно розподіляти інгредієнти. Це забезпечує збалансованіший розподіл тепла й потоку повітря по всіх інгредієнтах, що гарантує краще приготування їжі. Чи подана вища інформація допомогла вирішити проблему? В іншому випадку зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›