Картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося

Під час приготування картоплі фрі чи будь-якої їжі, яку можна викладати, рекомендується використовувати більший кошик (права сторона). Цей кошик має більшу поверхню, що дозволяє рівномірно розподіляти інгредієнти. Це забезпечує збалансованіший розподіл тепла й потоку повітря по всіх інгредієнтах, що гарантує краще приготування їжі.

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