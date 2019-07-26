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    Используйте все возможности своего нового фотоэпилятора Lumea

    Зарегистрируйте свое устройство и начните работу с приложением Lumea.

    Приложение Lumea IPL

    Загрузите приложение Lumea и получайте рекомендации на всех этапах работы с устройством

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    Google Play Store (Play Маркет)

    В этом приложении вы найдете полезные руководства и советы, которые помогут вам уверенно выполнять процедуры с Lumea. В нем также можно составлять персональное расписание процедур, просматривать тип и дату процедуры, настраивать уведомления и другие параметры устройства.

    Приложение Lumea доступно на следующих языках

    Получите дополнительный год гарантии*


    *Подпишитесь на нашу рассылку и зарегистрируйте Lumea в течение 90 дней. Расширенная гарантия доступна только на продукты Lumea с серийным номером BRI9 или SC199, за исключением BRI956/05.

    Регистрация Lumea

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

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