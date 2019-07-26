Используйте все возможности своего нового фотоэпилятора Lumea
Зарегистрируйте свое устройство и начните работу с приложением Lumea.
Загрузите приложение Lumea и получайте рекомендации на всех этапах работы с устройством
В этом приложении вы найдете полезные руководства и советы, которые помогут вам уверенно выполнять процедуры с Lumea. В нем также можно составлять персональное расписание процедур, просматривать тип и дату процедуры, настраивать уведомления и другие параметры устройства.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.