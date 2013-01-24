Помощь в обслуживании, поиске и устранении проблем для кофемашин Saeco, включая модели Incanto, Minuto, XSMALL, Moltio, Exprelia, PicoBaristo и GranBaristo, Xelsis и многие другие.
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Помощь в обслуживании, поиске и устранении проблем для кофемашин Saeco, включая модели Incanto, Minuto, XSMALL, Moltio, Exprelia, PicoBaristo и GranBaristo, Xelsis и многие другие.
Помощь в обслуживании, поиске и устранении проблем для кофемашин Philips, включая серии 2000, 3000, 4000 и 5000.
Смазка варочной группы позволяет механическим деталям двигаться плавно, тем самым обеспечивая качественную работу самой кофемашины. Используйте смазку Philips/Saeco. В видеоролике ниже показаны детали, которые необходимо смазывать.
Выполнение смазки
Частота смазки варочной группы
• При приготовлении 1–5 чашек кофе в день смазывайте варочную группу раз в 4 месяца.
• При приготовлении 6–10 чашек кофе в день смазывайте варочную группу раз в 2 месяца.
• При приготовлении более 10 чашек кофе в день смазывайте варочную группу раз в месяц.
Чтобы варочную группу можно было установить в кофемашину, она должна находиться в нейтральном положении. На видеоролике ниже показано, как этого добиться.
Если у вас не получается установить варочную группу, выполните следующее.
Чтобы можно было извлечь варочную группу кофемашины, она должна находиться в нейтральном положении.
Если у вас не получается извлечь варочную группу, выполните следующее.
Быстрое наполнение поддона для капель кофемашины — нормальное явление, это не является неисправностью.
Во время использования внутренние контуры промываются водой, которая автоматически попадает в поддон для капель. Вы не видите этого процесса, поэтому можно подумать, что поддон для капель слишком быстро переполняется.
• Промывание обеспечивает оптимальную работу кофемашины.
• Опустошайте и очищайте поддон для капель каждый раз, когда отображается индикатор заполнения поддона.
Совет. Поставьте чашку под носик, чтобы собрать воду, которая поступает во время цикла автоматической промывки/самоочистки.
Опустошайте контейнер для кофейной гущи, не отключая кофемашину.
Если очистить контейнер для отходов при выключенной кофемашине, счетчик кофейного цикла не сбросится и сообщение будет по-прежнему отображаться.
Также не торопитесь устанавливать на место контейнер для отходов. Подождите примерно 5 секунд, прежде чем установить его в кофемашину.
Если воронка для кофе заблокирована, кофемашина будет подавать только воду и/или зерна не будут перемалываться.
Очистка воронки для кофе.
• Извлеките варочную группу и очистите воронку для кофе с помощью ручки ложки. Посмотрите видеоролик с инструкциями.
• Если воронка для предварительно помолотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу.
• Если вы пользуетесь кофемашиной Moltio или GranBaristo со съемным контейнером для зерен, извлеките и разберите его. Удалите все зерна, застрявшие в двух частях контейнера.
Ниже приведены причины отображения на дисплее кофемашины кодов ошибок 1, 3, 4, 5 или 14. Если отображается другой код, свяжитесь с центром поддержки потребителей.
E01
Воронка для кофе засорена молотым кофе.
Очистка воронки для кофе
• Извлеките варочную группу и очистите воронку для кофе с помощью ручки ложки.
• Если воронка для предварительно помолотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу.
E03
Варочная группа засорена или смазана неправильно.
• Промойте варочную группу чистой водой, уделяя особое внимание фильтру.
• Смажьте варочную группу, как описано в разделе об очистке и уходе.
E04
Варочная группа засорена, смазана неправильно или не зафиксирована.
• Промойте варочную группу чистой водой, уделяя особое внимание фильтру.
• Смажьте варочную группу, как описано в разделе об очистке и уходе.
• Установите варочную группу на место и убедитесь, что она зафиксирована. При правильной установке и фиксации раздастся легкий щелчок.
• Выключите и снова включите прибор.
E05
• Существует несколько причин. Свяжитесь с центром поддержки потребителей для получения помощи.
E14
• Кофемашина перегрелась.
• Выключите прибор и подождите 60 минут.
Если из кофемашины поступает всего несколько капель кофе, это может возникать по следующим причинам.
1. Варочная группа засорена или смазана неправильно.
• Промойте варочную группу чистой водой, уделяя особое внимание фильтру.
• Смажьте варочную группу, как описано в разделе об очистке и уходе.
2. Носик подачи кофе засорен.
• Очистите носик подачи кофе с помощью иголки.
3. Фильтр для воды (например, AquaClean/Brita) не подготовлен должным образом или засорен.
• Извлеките фильтр из резервуара для воды и поместите в воду в перевернутом положении.
• Замените фильтр и запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
• Если проблема не решена, приготовьте кофе без фильтра. Если это поможет устранить неполадки, значит, фильтр засорен и его нужно заменить.
4. Необходимо выполнить очистку кофемашины от накипи.
• Очистите кофемашину от накипи с помощью средства для очистки от накипи Philips/Saeco.
Если кофемашина варит водянистый кофе, это может происходить по нескольким причинам.
1. При первом использовании.
• Адаптируемая система Saeco еще не выполнила настройку. Приготовьте еще несколько чашек кофе.
• Промойте варочную группу чистой водой, особое внимание уделите фильтру.
• Смажьте варочную группу, как описано в главе "Очистка и уход".
3. Воронка для кофе засорена молотым кофе.
Очистите воронку для кофе.
• Извлеките варочную группу и очистите воронку для кофе с помощью ручки ложки.
• Если воронка для предварительно помолотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу.
Если молочный кувшин не взбивает молоко, это может происходить по нескольким причинам.
1. Детали молочного кувшина загрязнены.
• Отсоедините все детали и очистите их теплой водой / моющим средством.
2. Носик молочного кувшина открыт не полностью.
• Убедитесь, что он полностью открыт.
3. Трубка подачи молока неправильно подключена к взбивающему механизму.
• Правильно подсоедините трубку подачи молока к взбивающему механизму.