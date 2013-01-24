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    Обзоры и видеоинструкции по уходу за кофемашинами Philips и Saeco        

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    10 золотых советов для вашей кофеварки

    Как и как часто необходимо смазывать заварочный блок кофемашины?

    Смазка варочной группы позволяет механическим деталям двигаться плавно, тем самым обеспечивая качественную работу самой кофемашины. Используйте смазку Philips/Saeco. В видеоролике ниже показаны детали, которые необходимо смазывать.
     

    Выполнение смазки

    1. Выключите кофемашину и отключите ее от электросети.
    2. Извлеките варочную группу, промойте ее теплой водой и дайте ей высохнуть.
    3. Нанесите тонкий слой смазки вокруг вала в нижней части.
    4. Нанесите тонкий слой смазки планки с обеих сторон.

    Частота смазки варочной группы

    • При приготовлении 1–5 чашек кофе в день смазывайте варочную группу раз в 4 месяца.

    • При приготовлении 6–10 чашек кофе в день смазывайте варочную группу раз в 2 месяца.

    • При приготовлении более 10 чашек кофе в день смазывайте варочную группу раз в месяц.

    Как вставить заварочный блок кофемашины?

    Чтобы варочную группу можно было установить в кофемашину, она должна находиться в нейтральном положении. На видеоролике ниже показано, как этого добиться.

     

    Если у вас не получается установить варочную группу, выполните следующее.
     

    1. Установите на место контейнер для кофейной гущи и поддон для капель. Закройте сервисную дверцу, но не устанавливайте варочную группу.
    2. Выключите кофемашину. Дождитесь полного выключения прибора — он не должен издавать никаких звуков (это может занять примерно 15–20 секунд).
    3. Снова включите кофемашину. Дождитесь полного включения прибора — он не должен издавать никаких звуков. Примечание: не выполняйте никаких действий — не открывайте сервисную дверцу и не извлекайте поддон для капель.
    4. Переведите варочную группу в нейтральное положение, иначе вы не сможете ее установить. Посмотрите видеоролик с инструкциями.
    5. Извлеките контейнер для кофейной гущи и поддон для капель, откройте сервисную дверцу и установите варочную группу.
    Как достать заварочный блок кофемашины?

    Чтобы можно было извлечь варочную группу кофемашины, она должна находиться в нейтральном положении.

    Если у вас не получается извлечь варочную группу, выполните следующее.

    1. Установите контейнер для кофейной гущи и поддон для капель и закройте сервисную дверцу.
    2. Выключите кофемашину. Дождитесь полного выключения прибора — он не должен издавать никаких звуков (это может занять примерно 15–20 секунд).
    3. Снова включите кофемашину. Дождитесь полного включения прибора — он не должен издавать никаких звуков. Не выполняйте никаких действий: не открывайте сервисную дверцу и не извлекайте поддон для капель.
    4. Извлеките контейнер для кофейной гущи и поддон для капель, откройте сервисную дверцу и снова попробуйте извлечь варочную группу.

      Запрещается извлекать варочную группу во время очистки от накипи. Сначала необходимо выполнить процесс до конца.
    Является ли нормальным быстрое заполнение кофемашиной поддона для капель?

    Быстрое наполнение поддона для капель кофемашины — нормальное явление, это не является неисправностью.

     

    Во время использования внутренние контуры промываются водой, которая автоматически попадает в поддон для капель. Вы не видите этого процесса, поэтому можно подумать, что поддон для капель слишком быстро переполняется.

     

    • Промывание обеспечивает оптимальную работу кофемашины.

    • Опустошайте и очищайте поддон для капель каждый раз, когда отображается индикатор заполнения поддона.

     

    Совет. Поставьте чашку под носик, чтобы собрать воду, которая поступает во время цикла автоматической промывки/самоочистки.

    Почему сообщение «очистите контейнер для кофейного жмыха» не исчезает?

    Опустошайте контейнер для кофейной гущи, не отключая кофемашину.


    Если очистить контейнер для отходов при выключенной кофемашине, счетчик кофейного цикла не сбросится и сообщение будет по-прежнему отображаться.


    Также не торопитесь устанавливать на место контейнер для отходов. Подождите примерно 5 секунд, прежде чем установить его в кофемашину.

    Почему кофемашина не мелет кофейные зерна, несмотря на то, что кофемолка вращается и/или только подает воду?

    Если воронка для кофе заблокирована, кофемашина будет подавать только воду и/или зерна не будут перемалываться.

    Очистка воронки для кофе.

    • Извлеките варочную группу и очистите воронку для кофе с помощью ручки ложки. Посмотрите видеоролик с инструкциями.

    • Если воронка для предварительно помолотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу.

    • Если вы пользуетесь кофемашиной Moltio или GranBaristo со съемным контейнером для зерен, извлеките и разберите его. Удалите все зерна, застрявшие в двух частях контейнера.

    Почему код ошибки 1, 3, 4, 5 или 14 появляется на дисплее кофемашины?

    Ниже приведены причины отображения на дисплее кофемашины кодов ошибок 1, 3, 4, 5 или 14. Если отображается другой код, свяжитесь с центром поддержки потребителей.

    E01
    Воронка для кофе засорена молотым кофе.

    Очистка воронки для кофе

    • Извлеките варочную группу и очистите воронку для кофе с помощью ручки ложки. 

    • Если воронка для предварительно помолотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу.

    E03
    Варочная группа засорена или смазана неправильно.

    • Промойте варочную группу чистой водой, уделяя особое внимание фильтру.

    • Смажьте варочную группу, как описано в разделе об очистке и уходе.

    E04
    Варочная группа засорена, смазана неправильно или не зафиксирована.

    • Промойте варочную группу чистой водой, уделяя особое внимание фильтру.

    • Смажьте варочную группу, как описано в разделе об очистке и уходе.

    • Установите варочную группу на место и убедитесь, что она зафиксирована. При правильной установке и фиксации раздастся легкий щелчок.

    • Выключите и снова включите прибор.

     

     

     

    E05

    • Существует несколько причин. Свяжитесь с центром поддержки потребителей для получения помощи.

     

    E14

    • Кофемашина перегрелась.

    • Выключите прибор и подождите 60 минут.

    Почему кофемашина подает только несколько капель кофе?

    Если из кофемашины поступает всего несколько капель кофе, это может возникать по следующим причинам.

     

    1. Варочная группа засорена или смазана неправильно.

    • Промойте варочную группу чистой водой, уделяя особое внимание фильтру.

    • Смажьте варочную группу, как описано в разделе об очистке и уходе.

    2. Носик подачи кофе засорен.

    • Очистите носик подачи кофе с помощью иголки.

    3. Фильтр для воды (например, AquaClean/Brita) не подготовлен должным образом или засорен.

    • Извлеките фильтр из резервуара для воды и поместите в воду в перевернутом положении.

    • Замените фильтр и запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

    • Если проблема не решена, приготовьте кофе без фильтра. Если это поможет устранить неполадки, значит, фильтр засорен и его нужно заменить.

    4. Необходимо выполнить очистку кофемашины от накипи.

    • Очистите кофемашину от накипи с помощью средства для очистки от накипи Philips/Saeco.

    Кофемашина заваривает водянистый кофе.

    Если кофемашина варит водянистый кофе, это может происходить по нескольким причинам.

    1. При первом использовании.

    • Адаптируемая система Saeco еще не выполнила настройку. Приготовьте еще несколько чашек кофе.

     
    2. Варочная группа заблокирована из-за скопившихся загрязнений или плохо смазана.

    • Промойте варочную группу чистой водой, особое внимание уделите фильтру.

    • Смажьте варочную группу, как описано в главе "Очистка и уход".

    3. Воронка для кофе засорена молотым кофе.

    Очистите воронку для кофе.
     

    • Извлеките варочную группу и очистите воронку для кофе с помощью ручки ложки.

    • Если воронка для предварительно помолотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу.

    Почему караф не вспенивает молоко?

    Если молочный кувшин не взбивает молоко, это может происходить по нескольким причинам.

     

    1. Детали молочного кувшина загрязнены.

    • Отсоедините все детали и очистите их теплой водой / моющим средством.

     

    2. Носик молочного кувшина открыт не полностью.

    • Убедитесь, что он полностью открыт.

     

    3. Трубка подачи молока неправильно подключена к взбивающему механизму.

    • Правильно подсоедините трубку подачи молока к взбивающему механизму.