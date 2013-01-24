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Clean Home+

Следите за качеством воздуха в помещениях и на улице с приложением Clean Home+

 

Приложение Philips Clean Home+ подключается к вашему очистителю воздуха и позволяет позволяет из любого места отслеживать качество воздуха в помещении и на улице в режиме реального времени, а также получать персональные рекомендации по повышению качества воздуха и устранению загрязнений/аллергенов. 

Приложение Clean Home+ доступно для устройств на базе iOS и Android
Загрузите приложение Clean Home+

Загрузите приложение Clean Home+

Приложение Clean Home+ доступно для устройств на базе iOS и Android.

Загрузите приложение Clean Home+ уже сегодня.

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Qr code Clean Home+
Управляйте очистителем воздуха в любом месте и в любое время

Управляйте очистителем воздуха в любом месте и в любое время

 

Вашим очистителем воздуха Philips можно управлять из любого места с помощью мобильного приложения.


Вы можете включать и выключать устройство, где бы вы ни находились, мгновенно изменять скорость работы вентилятора или включать автоматический режим. Позаботьтесь о своих близких даже на расстоянии и будьте уверенными, что воздух дома всегда чистый.

Изменение скорости работы вентилятора
Изменение скорости работы вентилятора
Настройка режимов
Настройка режимов
Включение/отключение питания
Включение/отключение питания
Включение/отключение подсветки
Включение/отключение подсветки
Включение/отключение бесшумного режима
Включение/отключение бесшумного режима
Блокировка от детей
Блокировка от детей
Уведомления о состоянии фильтра
Уведомления о состоянии фильтра
Отслеживайте качество воздуха дома и на улице

Отслеживайте качество воздуха дома и на улице

 

С помощью приложения Clean Home+ можно легко контролировать качество воздуха и уровень содержания пыльцы на улице. Данные о качестве воздуха в помещении постоянно передаются в приложение с помощью очистителя воздуха Philips. Таким образом, приложение дает вам полную картину качества воздуха в режиме реального времени.

Получайте рекомендации по повышению качества воздуха

Получайте рекомендации по повышению качества воздуха


Приложение будет присфлать вам рекомендации по улучшению качества воздуха. Вы также будете получать ежемесячный отчет о качестве воздуха в вашем доме и в зоне около него, включая результаты работы очистителя воздуха Philips.

Станьте ближе к чистому воздуху,
подключаясь к приборам для контроля качества воздуха Philips через приложение Clean Home+

Очиститель воздуха серии 1000i

Очиститель воздуха

Серия 1000i
Дополнительная информация
Очиститель воздуха серии 4000i

Очиститель воздуха

Серия 4500i
Дополнительная информация
Очиститель воздуха серии 5000i

Очиститель воздуха

Серия 5000i
Дополнительная информация
Климатический комплекс "2 в 1"

Климатический комплекс "2 в 1"

Дополнительная информация

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какие операционные системы поддерживает приложение Clean Home+?
Приложение Clean Home+ можно установить на устройства iOS 11 и выше / Android 6.0 и выше.
Не удается подключить очиститель воздуха Philips к приложению Clean Home+.

Ознакомьтесь со следующими возможными проблемами, а затем повторите попытку сопряжения очистителя воздуха с приложением:

  • Сети 5 ГГц не поддерживаются. Если ваш очиститель воздуха подключен к двухдиапазонному маршрутизатору, переключитесь на сеть маршрутизатора 2,4 ГГц и повторите попытку сопряжения.
  • Общественные сети Wi-Fi, например офисные и гостиничные сети, не поддерживаются.
  • Убедитесь, что очиститель воздуха находится в зоне покрытия маршрутизатора Wi-Fi. Попробуйте поместить очиститель воздуха ближе к маршрутизатору Wi-Fi.
  • Проверьте правильность ввода пароля от сети Wi-Fi. Пароль вводится с учетом регистра.
  • Прибор должен быть установлен вдали от других электронных устройств, которые могут стать причиной помех.
  • Убедитесь, что мобильное устройство не находится в авиарежиме. Перед подключением к сети Wi-Fi всегда отключайте авиарежим.
  • Обратитесь к справочному разделу приложения, чтобы ознакомиться с актуальными пошаговыми рекомендациями по устранению неисправностей.
  • Если сопряжение через Wi-Fi не удается выполнить после нескольких попыток, отключите передачу данных по сотовой сети в настройках своего смартфона, а затем повторите попытку сопряжения.
  • Если значок Wi-Fi на дисплее вашего очистителя воздуха горит ровным белым светом, но приложение не может обнаружить прибор, нажмите "Подключить новое устройство" и добавьте очиститель из списка локальных устройств на странице "Начать установку".
Почему необходимо выполнить вход в учетную запись Philips?
Создание учетной записи Philips необязательно. Вход в учетную запись Philips поможет запомнить выбранные настройки очистителя воздуха.
Могу ли я проверять состояние и управлять очистителем воздуха, если мой телефон не подключен к домашней сети Wi-Fi?
Да, Clean Home+ поддерживает дистанционное управление и проверку состояния очистителя воздуха в любое время и из любого места.
Что такое Siri Shortcuts?
Siri Shortcuts помогают управлять и проверять состояние очистителя воздуха, обращаясь к Siri на вашем iPhone.
Что делать, если я не могу управлять очистителем воздуха через приложение Clean Home+
Удалите устройство из списка и повторно выполните сопряжение. Если и после этого управление устройством недоступно, обратить в центр поддержки потребителей Philips.
Приложение Clean Home+ использует программное обеспечение с открытым исходным кодом. Вы можете ознакомиться с нашим заявлением о ПО с открытым исходным кодом, чтобы узнать больше.

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