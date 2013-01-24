Приложение будет рекомендовать вам статьи о качестве воздуха и отображать советы по его повышению — все ради того, чтобы вы и ваша семья могли дышать чистым воздухом и не подвергаться воздействию аллергенов в помещении. Вы также будете получать ежемесячный отчет о качестве воздуха в вашем доме и около него, включая результаты работы очистителя воздуха Philips.

Приложение Clean Home+ отправляет уведомления о необходимости замены фильтра на ваш смартфон.

Приложение Clean Home+ также показывает, как долго используется фильтр и как заказать новый фильтр при необходимости замены.