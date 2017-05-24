Умови пошуку

    dental-hygienist

    Ласкаво просимо до розділу для стоматологів Philips Sonicare​

      Типи пацієнтів

      Професійні системи відбілювання зубів Philips Zoom!​​


      Професійні системи відбілювання зубів Philips Zoom! дозволяють отримати до 8 відтінків біліші зуби всього за 45 хвилин**. Ще однією перевагою систем є гарантування неперевершеного результату та мінімізація дискомфортних відчуттів!​
      Тому не дивно, що мільйони людей довіряють Philips Zoom! турботу за своїми усмішками!​ ​

      В чому перевага професійних систем відбілювання Philips Zoom!? Під час професійного відбілювання зубів застосовується більша концентрація діючих речовин. При цьому процедура залишається безпечною для пацієнта. У результаті ви отримаєте миттєво помітну білосніжну усмішку за мінімум дискомфортних відчуттів.​

      Дізнатись про переваги Philips ZOOM!
      Клінічні дослідження

      Клінічні дослідження


      Точні дослідження забезпечують відповідність усіх продуктів Philips Oral Healthcare високим стандартам якості та ефективності. Клінічні дослідження нашої продукції є основою надійної підтримки як стоматологів, так і пацієнтів.

      Завітайте на сторінку з інформацією для навчання пацієнтів та завантажте матеріали, які можна тримати під рукою у себе в кабінеті.​​

      Детальніше

      Освітні ресурси Philips для різноманітних потреб у догляді за порожниною рота

      Завантажити буклети
      Стоматологічні Буклети
      Обучающие видео

      Навчальні відео


      Вивчіть цінні рекомендації про товари та процедури, напряму пов’язані з унікальними потребами та побажаннями кожного пацієнта. Рекомендуємо наші корисні відеоінструкції до перегляду для всіх співробітників стоматологічних клінік.

      Переглянути відео
      dental professionals masthead

      Втілення столітнього досвіду в галузі охорони здоров’я для інноваційного догляду за порожниною рота


      Philips створює рішення, які допомагають вашим пацієнтам жити здоровішим життям.​

      Продукція Philips Oral Healthcare​

      toothbrush
      interdental
      brushhead
      DPs advices

      Звукові електричні зубні щітки

      Очищення міжзубних проміжків

      Насадки на щітки

      Відбілювання зубів

      Детальніше
      Детальніше
      Детальніше
      Детальніше

      Продукція Philips Oral Healthcare​

      Шукаєте спільноту, де ви зможете:
       

      - отримувати актуальні стоматологічні новини та цікаві клінічні кейси?

      - дізнаватись першими про цікаві масштабні та локальні стоматологічні заходи?

      - знайомитись ближче з інноваційними технологіями по догляду за ротовою порожниною Philips Sonicare?

      - брати участь у розіграшах цінних подарунків від Philips? 

      Тоді підписуйтесь на професійний стоматологічний канал Dental Zone у Viber/Telegram
      *відскануйте QR-код за допомогою камери свого телефону або планшету, або натисніть на посилання вище

      Також зверніть увагу на наш telegram-бот для коректного підбору моделей щіток та насадок  Philips Sonicare вашим пацієнтам 

      *відскануйте QR-код за допомогою камери свого телефону або планшету, або натисніть на посилання вище

      Вас зацікавили товари Philips Sonicare чи Philips Zoom?


      Звертайтесь до нашого офіційного дистрибьютора - ТОВ «Смарті Фемелі»

      Адреса: Україна, м. Одеса, вул. Боженка, буд. 19, 65012

      Телефон: +38 (067) 558-16-46

      E-mail: sofiia.sapych@smartyfamily.ua

      Для додаткових запитань (стосовно продукції Філіпс, сервісні центри, тощо):

      Телефон: 0-800-500-697

      Гаряча лінія працює з 8:00 до 20:00.
      Дзвінки по території України з міських та мобільних номерів безкоштовні.

      Зв'яжіться з нами через Facebook Messenger
      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з'являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.