Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Професійні системи відбілювання зубів Philips Zoom! дозволяють отримати до 8 відтінків біліші зуби всього за 45 хвилин**. Ще однією перевагою систем є гарантування неперевершеного результату та мінімізація дискомфортних відчуттів!
Тому не дивно, що мільйони людей довіряють Philips Zoom! турботу за своїми усмішками!
В чому перевага професійних систем відбілювання Philips Zoom!? Під час професійного відбілювання зубів застосовується більша концентрація діючих речовин. При цьому процедура залишається безпечною для пацієнта. У результаті ви отримаєте миттєво помітну білосніжну усмішку за мінімум дискомфортних відчуттів.
Точні дослідження забезпечують відповідність усіх продуктів Philips Oral Healthcare високим стандартам якості та ефективності. Клінічні дослідження нашої продукції є основою надійної підтримки як стоматологів, так і пацієнтів.
Завітайте на сторінку з інформацією для навчання пацієнтів та завантажте матеріали, які можна тримати під рукою у себе в кабінеті.
Вивчіть цінні рекомендації про товари та процедури, напряму пов’язані з унікальними потребами та побажаннями кожного пацієнта. Рекомендуємо наші корисні відеоінструкції до перегляду для всіх співробітників стоматологічних клінік.
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.