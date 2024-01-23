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    Логотип приложения HomeID

    Еще больше комфорта на кухне и в гостиной с HomeID

    Загрузите приложение HomeID для еще более удобной работы с устройствами для дома.

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    Загрузите приложение HomeID

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    Загрузить приложение Coffee+, Google Play

    Ваш дом как источник вдохновения. Удобное подключение в новом приложении HomeID.

    Телефон с HomeID на экране лежит рядом с чашкой вкусного кофе

    Ваш проводник в мир умного дома

    Ваш проводник в мир умного дома

    • Подключайтесь к устройствам для дома откуда угодно!
    • Пробуйте новые рецепты и разновидности любимых блюд
    • Общайтесь с большим количеством новичков и профессиональных поваров, а также многое другое!

    Женщина смотрит на экран смартфона с открытым на нем разделом сообщества в приложении HomeID

    Станьте частью сообщества HomeID

    Станьте частью сообщества HomeID

    Хотите открыть для себя новые рецепты, поделиться своим недавним творением с единомышленниками-кулинарами или найти источники вдохновения? В нашем сообществе вы найдете для себя много нового.

    В HomeID вы найдете множество новых функций, включая:

    В HomeID вы найдете множество новых функций, включая:

    Логотип приложения HomeID

    Загрузите приложение HomeID и раскройте весь потенциал своего умного дома!

    Загрузить приложение HomeID, App Store
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    Это обновление повлияет на мою учетную запись приложений NutriU (Kitchen+) и/или Coffee+?

    Нет, вы можете выполнить вход в HomeID, используя данные учетной записи от NutriU (Kitchen+) и Coffee+.

    Нужно ли будет заново добавлять подключенные устройства?

    Нет, все устройства в вашем профиле будут автоматически доступны в HomeID, включая устройства с возможностью сопряжения. 

    Нужно ли будет заново выбирать настройки и параметры? 

    Нет, настройки учетной записи из старого приложения автоматически перенесутся в HomeID, и вам не придется их обновлять.

    Что произойдет с моими рецептами, избранными блюдами и сборниками? 

    Они также будут скопированы в HomeID.

    Какие из новых приборов будут поддерживаться? 

    Помимо всех приборов с поддержкой NutriU (Kitchen+) мы добавили кофемашины, работавшие с приложением Coffee+. Все эти приборы можно добавить в HomeID в зависимости от доступности в вашем регионе. Также следите за обновлениями категорий продуктов по мере их появления в новом решении.

    Будут ли изменения в политике конфиденциальности приложения? 

    Нет, мы продолжим поддерживать конфиденциальность ваших данных и сведений об учетной записи.

    Можно ли отказаться от применения изменений? 

    Нет, все пользователи NutriU (Kitchen+) и Coffee+ будут автоматически переведены на HomeID при обновлении приложений.

    В каких странах будет доступно приложение HomeID?

    Приложение HomeID будет доступно во всех странах, где сейчас доступны приложения NutriU и Coffee+.

    Зачем нужны эти изменения?

    Мы стремимся создать наиболее оптимальное в работе приложение и упорно трудимся, чтобы проработать каждый его аспект. Анонсированные изменения — это не просто визуальные улучшения, но и шаг вперед в отношении функциональности, дизайна и удовлетворенности пользователей работой приложения.

    Почему HomeID?

    Дома случаются многие среди самых важных моментов в нашей жизни. Ваш дом, ваша семья и ваша особая повседневность — это значимая часть вашей личности.

     

    Дом и идентичность (ID) тесно связаны, и поэтому мы объединили эти два английских слова в названии нового приложения.

    А что насчет сообщества NutriU? 

    Все функции сообщества будут доступны в HomeID, включая комментарии и публикации, а также создание собственных рецептов и сборников. 

    Придется ли пользователям приложения NutriU заново загружать приложение?

    Нет, приложение NutriU превратится в HomeID в результате обычного обновления.

    Будет ли приложение Coffee+ доступно после запуска нового? 

    Приложение Coffee+ будет закрыто сразу же после следующих двух действий.

    1. Приложение HomeID будет доступно всем пользователям приложения Coffee+.

    2. Все пользователи и профили из приложения Coffee+ будут перенесены в приложение Home+.

    Нужно ли загружать приложение HomeID?

    Да, всем пользователям Coffee+ стоит загрузить приложение HomeID для получения актуальных советов и рекомендаций по работе с устройством. Ссылка на загрузку нового приложения также будет доступна в приложении Coffee+.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

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