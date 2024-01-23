Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Подключаться к устройствам умного дома стало еще проще через наш интуитивный и удобный главный экран.
Подключаться к устройствам умного дома стало еще проще через наш интуитивный и удобный главный экран.
Откройте для себя разнообразные советы, рецепты и другие рекомендации по домашнему обиходу — теперь вам доступно еще больше видеоматериалов!
Откройте для себя разнообразные советы, рецепты и другие рекомендации по домашнему обиходу — теперь вам доступно еще больше видеоматериалов!
Кому вообще нужны печатные инструкции? В приложении HomeID вы найдете руководства по эффективной работе с вашими приборами для дома.
Кому вообще нужны печатные инструкции? В приложении HomeID вы найдете руководства по эффективной работе с вашими приборами для дома.
Представляем отдельную категорию с рецептами кофейных напитков. Попробуйте разные рецепты кофе, советы от бариста и многое другое, чтобы стать настоящим мастером в мире кофе!
Представляем отдельную категорию с рецептами кофейных напитков. Попробуйте разные рецепты кофе, советы от бариста и многое другое, чтобы стать настоящим мастером в мире кофе!
Нет, вы можете выполнить вход в HomeID, используя данные учетной записи от NutriU (Kitchen+) и Coffee+.
Нет, все устройства в вашем профиле будут автоматически доступны в HomeID, включая устройства с возможностью сопряжения.
Нет, настройки учетной записи из старого приложения автоматически перенесутся в HomeID, и вам не придется их обновлять.
Они также будут скопированы в HomeID.
Помимо всех приборов с поддержкой NutriU (Kitchen+) мы добавили кофемашины, работавшие с приложением Coffee+. Все эти приборы можно добавить в HomeID в зависимости от доступности в вашем регионе. Также следите за обновлениями категорий продуктов по мере их появления в новом решении.
Нет, мы продолжим поддерживать конфиденциальность ваших данных и сведений об учетной записи.
Нет, все пользователи NutriU (Kitchen+) и Coffee+ будут автоматически переведены на HomeID при обновлении приложений.
Приложение HomeID будет доступно во всех странах, где сейчас доступны приложения NutriU и Coffee+.
Мы стремимся создать наиболее оптимальное в работе приложение и упорно трудимся, чтобы проработать каждый его аспект. Анонсированные изменения — это не просто визуальные улучшения, но и шаг вперед в отношении функциональности, дизайна и удовлетворенности пользователей работой приложения.
Дома случаются многие среди самых важных моментов в нашей жизни. Ваш дом, ваша семья и ваша особая повседневность — это значимая часть вашей личности. Дом и идентичность (ID) тесно связаны, и поэтому мы объединили эти два английских слова в названии нового приложения.
Дома случаются многие среди самых важных моментов в нашей жизни. Ваш дом, ваша семья и ваша особая повседневность — это значимая часть вашей личности.
Дом и идентичность (ID) тесно связаны, и поэтому мы объединили эти два английских слова в названии нового приложения.
Все функции сообщества будут доступны в HomeID, включая комментарии и публикации, а также создание собственных рецептов и сборников.
Нет, приложение NutriU превратится в HomeID в результате обычного обновления.
Приложение Coffee+ будет закрыто сразу же после следующих двух действий. 1. Приложение HomeID будет доступно всем пользователям приложения Coffee+. 2. Все пользователи и профили из приложения Coffee+ будут перенесены в приложение Home+.
Приложение Coffee+ будет закрыто сразу же после следующих двух действий.
1. Приложение HomeID будет доступно всем пользователям приложения Coffee+.
2. Все пользователи и профили из приложения Coffee+ будут перенесены в приложение Home+.
Да, всем пользователям Coffee+ стоит загрузить приложение HomeID для получения актуальных советов и рекомендаций по работе с устройством. Ссылка на загрузку нового приложения также будет доступна в приложении Coffee+.
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.