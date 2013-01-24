Performer Compact
Высокая производительность.
Простое
использование.
Высокая производительность.
Простая утилизация пыли.
Каждая функция Performer Ultimate тщательно разрабатывалась для максимального качества уборки. Технология светодиодной подсветки пола помогает обнаружить даже самую мелкую пыль, а уникальная зигзагообразная насадка без щетинок собирает пыль одним движением.
Фильтр HEPA 13 задерживает более 99,9 % мелкой пыли и аллергенов, а благодаря эргономичному пульту ДУ прибор максимально прост в использовании.
Чтобы найти мешки для сбора пыли, фильтры для очистки воздуха, насадки и запасные детали для пылесоса Philips, введите номер модели прибора:
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D/10 или SA1300/02.
Существует несколько способов узнать номер модели.
XC8149/01
FC6903/01
XB9154/09
FC9728/01
FC9174/01