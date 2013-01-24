

Каждая функция Performer Ultimate тщательно разрабатывалась для максимального качества уборки. Технология светодиодной подсветки пола помогает обнаружить даже самую мелкую пыль, а уникальная зигзагообразная насадка без щетинок собирает пыль одним движением.



Фильтр HEPA 13 задерживает более 99,9 % мелкой пыли и аллергенов, а благодаря эргономичному пульту ДУ прибор максимально прост в использовании.

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