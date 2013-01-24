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Ключевые слова для поиска

  • Высокая мощность всасывания. C Performer Ultimate можно обнаружить незаметную пыль.

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  • Performer Compact  
    Высокая     производительность.

    Простое

    использование.

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  • PowerPro Aqua чистит и моет одним движением

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  • Высокая производительность благодаря технологии PowerCylone

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    Мешковые пылесосы

    максимальная эффективность
    Высокая мощность всасывания, которую вы заметите
    • Входная мощность 2200 Вт
    • Технология светодиодной подсветки пола TriActive LED
    • Фильтр HEPA 13 для очистки воздуха
    • Пульт ДУ для удобства использования
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    Безмешковые пылесосы

    Безмешковый пылесос

    Высокая производительность.

    Простая утилизация пыли.

    • Мощный мотор 2100 Вт
    • Технология PowerCyclone 8 отделяет воздух от пыли для эффективной уборки
    • Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % 
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    Беспроводные пылесосы

    Беспроводные пылесосы
    Удобная сухая и влажная уборка.
    • Технология PowerCyclone 10 поддерживает стабильно высокую производительность
    • Встроенная функция влажной уборки
    • Свобода движений без проводов
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    Пылесос Philips Performer Ultimate со светодиодной подсветкой пола 


    Каждая функция Performer Ultimate тщательно разрабатывалась для максимального качества уборки. Технология светодиодной подсветки пола помогает обнаружить даже самую мелкую пыль, а уникальная зигзагообразная насадка без щетинок собирает пыль одним движением.
     

    Фильтр HEPA 13 задерживает более 99,9 % мелкой пыли и аллергенов, а благодаря эргономичному пульту ДУ прибор максимально прост в использовании.

     

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    видео-performer-ultimate

    Поиск аксессуаров и запасных частей для вашей модели пылесоса

    Чтобы найти мешки для сбора пыли, фильтры для очистки воздуха, насадки и запасные детали для пылесоса Philips, введите номер модели прибора:

    Поиск не дал результатов. Начните набирать текст и выберите аксессуар из появившегося списка.

      Поиск
      Как найти номер модели изделия?

      Поиск номера модели

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D/10 или SA1300/02.

      Существует несколько способов узнать номер модели.

      Посмотрите на упаковке

      Посмотрите на наклейке внутри продукта

      Посмотрите на продукте

      Посмотрите в руководстве

      Выберете свой пылесос Philips

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