Ключевые слова для поиска

0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Служба поддержки Philips

    Можно ли заменить аккумулятор в зубной щетке Sonicare?

    Опубліковано на 5 сентября 2024 года

    Если ваша зубная щетка Sonicare не включается, замена аккумулятора вряд ли поможет устранить проблему. Вы можете отправить онлайн-заявку на помощь в оформлении замены по гарантии здесь или связаться с нами здесь.  На все зубные щетки и ирригаторы Sonicare распространяется двухлетняя гарантия.

    Встроенный аккумулятор можно извлечь для утилизации; инструкции по извлечению аккумулятора доступны в разделе "Руководства и документация" на странице вашего продукта здесь. Если вы не уверены в своих навыках разборки электронных устройств, рекомендуем обратиться к профессионалу в местном центре ремонта или переработки электроники.

    Не рекомендуется заменять аккумулятор самостоятельно, поскольку это может создать угрозу пожара и прочие угрозы безопасности.

    Примечание. Вскрытие зубной щетки аннулирует гарантию.

    Информация на данной странице относится к моделям: HX7403/05 , HX7428/02 , HX7113/01 , HX7423/01 , HX7400/06 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7420/01 , HX7406/01 , HX7108/01 , HX7106/01 , HX9997/32 , HX7101/01 , HX7421/01 , HX7108/02 , HX9911/19 , HX9911/23 , HX7408/02 , HX7403/01 , HX7406/02 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9992/12 , HX9914/54 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9911/09 , HX6352/42 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9914/69 , HX9911/17 , HX9911/27 , HX9903/03 , HX3212/03 , HX6322/04 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX6212/87 , HX9924/47 , HX9954/57 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX6311/07 , HX6511/50 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Ищете что-то другое?

    Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

    Поддержка, домашняя страница
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.