    Как заряжать зубную щетку Sonicare?

    Опубліковано на 23 августа 2024 года

    Если прилагаемая ниже инструкция не помогает, свяжитесь с нами или нажмите здесь, чтобы отправить заявку на гарантийное обслуживание онлайн, чтобы мы помогли вам получить устройство на замену. На все зубные щетки и ирригаторы Sonicare распространяется двухлетняя гарантия. 

    В зависимости от модели устройства вы можете заряжать зубную щетку Philips Sonicare разными способами. Убедитесь, что вы используете оригинальное зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки. Не все зарядные устройства Sonicare совместимы друг с другом. Возможно, для зарядки используется интерфейс USB-A, для которого требуется адаптер для настенной розетки (не входит в комплект).

    В статье ниже вы найдете инструкции по зарядке вашей зубной щетки. 
    1. Подключите зарядное устройство к розетке электросети.
    2. Установите ручку зубной щетки в зарядное устройство.
    3. Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать*; это означает, что зубная щетка заряжается. Он прекратит мигать по достижении полного заряда аккумулятора, для чего может потребоваться до 24 часов. 
    Между сеансами зубную щетку можно оставлять в подключенном к сети зарядном устройстве — это не приведет к тому, что цикл работы от аккумулятора станет короче. 

    *Примечание. Зубная щетка DailyClean 1100 не оснащена световым индикатором состояния батареи.
     
    • Стандартное зарядное устройство Sonicare
    • Зарядка зубной щетки с помощью зарядного стакана

    1. Поставьте зубную щетку в зарядный стакан или на подставку и разместите их на базе зарядного устройства.
    2. Подключите базу зарядного устройства к розетке электросети.
    3. Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым или зеленым светом; это означает, что зубная щетка заряжается. Он прекратит мигать по достижении полного заряда аккумулятора, для чего может потребоваться до 24 часов.
    Стакан для зарядки Sonicare

    Зарядка зубной щетки с помощью дорожного футляра

    1. Поместите ручку зубной щетки в дорожный футляр.
    2. Подключите кабель mini-USB к дорожному футляру.
    3. Подключите кабель USB к настенной розетке USB 5 В IPX-4.
    Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым или зеленым светом; это означает, что зубная щетка заряжается. Он прекратит мигать по достижении полного заряда аккумулятора, для чего может потребоваться до 24 часов. 
    Дорожный футляр для зарядки Sonicare

    Зарядка зубной щетки с помощью зарядной панели

    1. Подсоедините USB-кабель к адаптеру и вставьте адаптер в розетку электросети.
    2. Разместите зубную щетку вертикально на выпуклой части зарядной панели.
    3. Зарядная панель издаст звуковой сигнал, а индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым светом; это означает, что зубная щетка заряжается. Он прекратит мигать и начнет гореть ровным светом по достижении полного заряда аккумулятора, для чего может потребоваться до 12 часов.
    Зарядная панель Sonicare

    Информация на данной странице относится к моделям: HX6807/28 , HX6807/51 , HX7403/05 , HX6830/44 , HX6850/47 , HX7428/02 , HX3689/43 , HX3689/44 , HX7101/02 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7400/06 , HX7423/01 , HX7101/03 , HX7110/01 , HX7406/01 , HX7420/01 , HX7108/01 , HX7106/01 , HX9997/32 , HX7101/01 , CP0551/01 , CP0557/01 , CP0556/01 , HX7421/01 , HX7108/02 , HX9911/19 , HX9911/23 , HX6851/53 , HX7406/02 , HX7408/02 , HX7403/01 , HX6851/34 , HX3601/01 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX6800/35 , HX6807/63 , HX6807/35 , HX6839/28 , HX6877/28 , HX6806/04 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9917/89 , HX9992/12 , HX9914/54 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9944/13 , HX6850/34 , HX9911/09 , HX6352/42 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9911/27 , HX9911/17 , HX9914/69 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX6877/68 , HX6803/04 , HX6836/24 , HX9903/03 , HX6871/47 , HX6830/35 , HX8911/01 , HX6322/04 , HX8923/34 , HX6711/02 , HX9172/14 , HX9362/67 , HX3212/03 , HX6721/35 , HX9342/02 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX6850/57 , HX6859/68 , HX6859/35 , HX6888/90 , HX6857/35 , HX6857/28 , HX6888/89 , HX6806/03 , HX6848/92 , HX6830/53 , HX6801/04 , HX6807/24 , HX6870/34 , HX6800/63 , HX6877/35 , HX6856/17 , HX6877/34 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6870/47 , HX6859/34 , HX6859/29 , HX6851/29 , HX6807/04 , HX9334/41 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX6212/87 , HX9392/39 , HX9924/17 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX8911/02 , HX9394/40 , HX9352/30 , HX9372/04 , HX9142/32 , HX9334/34 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9332/04 , HX6731/02 , HX6511/50 , HX6902/02 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

