Якщо наведені нижче інструкції не допомагають, зв’яжіться з нами або натисніть тут, щоб подати онлайн-заявку на гарантійне обслуговування, і ми допоможемо вам отримати пристрій на заміну. Усі зубні щітки та іригатори Sonicare мають 2-річну гарантію.

Залежно від моделі заряджати зубну щітку Philips Sonicare можна різними способами. Користуйтеся оригінальним зарядним пристроєм, який постачається із зубною щіткою. Не всі зарядні пристрої Sonicare сумісні між собою. Зарядний пристрій може мати роз’єм USB-A, який потребує настінного адаптера (не входить у комплект).Прочитайте подані далі інструкції про те, як зарядити зубну щітку.