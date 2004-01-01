    Як заряджати зубну щітку Sonicare?

    Оновлено 06 січня 2025 р.

    Якщо наведені нижче інструкції не допомагають, зв’яжіться з нами або натисніть тут, щоб подати онлайн-заявку на гарантійне обслуговування, і ми допоможемо вам отримати пристрій на заміну. Усі зубні щітки та іригатори Sonicare мають 2-річну гарантію. 

    Залежно від моделі заряджати зубну щітку Philips Sonicare можна різними способами. Користуйтеся оригінальним зарядним пристроєм, який постачається із зубною щіткою. Не всі зарядні пристрої Sonicare сумісні між собою. Зарядний пристрій може мати роз’єм USB-A, який потребує настінного адаптера (не входить у комплект).

    Прочитайте подані далі інструкції про те, як зарядити зубну щітку. 
    1. Під’єднайте зарядний пристрій до розетки.
    2. Встановіть зубну щітку на зарядний пристрій.
    3. Індикатор батареї почне блимати*, що означає заряджання зубної щітки. Він перестане блимати в разі повного заряджання, що може зайняти до 24 годин. 
    Ви можете залишити зубну щітку на зарядному пристрої, підключеному до розетки, оскільки це не вплине на строк служби батареї. 

    *Примітка. DailyClean 1100 не має індикатора заряду батареї.
     
    • Стандартний зарядний пристрій Sonicare
  • Стандартний зарядний пристрій Sonicare

    • Заряджання зубної щітки за допомогою скляного зарядного пристрою

    1. Встановіть зубну щітку в скляний зарядний пристрій або підставку, а потім розмістіть її на зарядну платформу.
    2. Під’єднайте зарядну платформу до розетки.
    3. Індикатор батареї почне блимати білим або зеленим світлом, вказуючи на заряджання зубної щітки. Він перестане блимати в разі повного заряджання, що може зайняти до 24 годин.
    Скляний зарядний пристрій Sonicare

    Заряджання зубної щітки за допомогою дорожнього футляра

    1. Встановіть зубну щітку в дорожній футляр.
    2. Під’єднайте кабель міні-USB до дорожнього футляра.
    3. Під’єднайте USB-кабель до настінного USB-адаптера IPX-4 5 В.
    Індикатор батареї почне блимати білим або зеленим світлом, вказуючи на заряджання зубної щітки. Він перестане блимати в разі повного заряджання, що може зайняти до 24 годин. 
    Дорожній футляр для заряджання Sonicare

    Заряджання зубної щітки за допомогою бездротової зарядної панелі

    1. Під’єднайте USB-кабель до адаптера і вставте його в розетку.
    2. Встановіть зубну щітку вертикально на підняту поверхню зарядної панелі.
    3. Зарядна панель почне подавати звуковий сигнал, а індикатор батареї – блимати білим світло, вказуючи на заряджання зубної щітки. Він перестане блимати і світитиметься білим світлом у разі повного заряджання, що може зайняти до 12 годин.
    Зарядна панель Sonicare

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX6807/28 , HX6807/51 , HX7403/05 , HX6830/44 , HX6850/47 , HX7428/02 , HX3689/43 , HX3689/44 , HX7101/02 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7400/06 , HX7423/01 , HX7101/03 , HX7110/01 , HX7406/01 , HX7420/01 , HX7108/01 , HX7106/01 , HX9997/32 , HX7101/01 , CP0551/01 , CP0557/01 , CP0556/01 , HX7421/01 , HX7108/02 , HX9911/19 , HX9911/23 , HX6851/53 , HX7406/02 , HX7408/02 , HX7403/01 , HX6851/34 , HX3601/01 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX6800/35 , HX6807/63 , HX6807/35 , HX6839/28 , HX6877/28 , HX6806/04 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9917/89 , HX9992/12 , HX9914/54 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9944/13 , HX6850/34 , HX9911/09 , HX6352/42 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9911/27 , HX9911/17 , HX9914/69 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX6877/68 , HX6803/04 , HX6836/24 , HX9903/03 , HX6871/47 , HX6830/35 , HX8911/01 , HX6322/04 , HX8923/34 , HX6711/02 , HX9172/14 , HX9362/67 , HX3212/03 , HX6721/35 , HX9342/02 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX6850/57 , HX6859/68 , HX6859/35 , HX6888/90 , HX6857/35 , HX6857/28 , HX6888/89 , HX6806/03 , HX6848/92 , HX6830/53 , HX6801/04 , HX6807/24 , HX6870/34 , HX6800/63 , HX6877/35 , HX6856/17 , HX6877/34 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6870/47 , HX6859/34 , HX6859/29 , HX6851/29 , HX6807/04 , HX9334/41 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX6212/87 , HX9392/39 , HX9924/17 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX8911/02 , HX9394/40 , HX9352/30 , HX9372/04 , HX9142/32 , HX9334/34 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9332/04 , HX6731/02 , HX6511/50 , HX6902/02 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

