Зарядные устройства DiamondClean и DiamondClean Smart выглядят похожими, однако они совместимы только с зубной щеткой, в комплекте с которой поставляются. См. таблицу ниже и проверьте код на нижней части зарядного устройства и код на нижней части ручки зубной щетки, чтобы убедиться в их совместимости.



Модель электрической зубной щетки Код на нижней части ручки Код на нижней части зарядного устройства DiamondClean HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W HX9100 DiamondClean Smart HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001 DiamondClean 9000 HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001



