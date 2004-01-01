Совместимость зарядных устройств Sonicare
Примечание. Если вы находитесь в Китае и купили свою зубную щетку до 1 сентября 2024 года, позвоните на номер 4008 800 008 для получения поддержки.
Стандартное зарядное устройство
Примечание. Щетки DiamondClean и серии Prestige не поддерживают использование этого зарядного устройства.
Идентификаторы моделей:
Зарядное устройство 9900 Prestige
Зарядное устройство 9900 Prestige поставляется с основанием и подставкой для зарядки.
Разместите подставку на основании. Затем установите ручку зубной щетки в подставку.
В зависимости от цвета на основании зарядного устройства будут указаны следующие номера моделей: CBB1001 или CBB2001.
Зарядные устройства DiamondClean, DiamondClean Smart и DiamondClean 9000
Зарядные устройства DiamondClean и DiamondClean Smart выглядят похожими, однако они совместимы только с зубной щеткой, в комплекте с которой поставляются. См. таблицу ниже и проверьте код на нижней части зарядного устройства и код на нижней части ручки зубной щетки, чтобы убедиться в их совместимости.
|Модель электрической зубной щетки
|Код на нижней части ручки
|Код на нижней части зарядного устройства
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001