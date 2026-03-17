На зубной щетке Sonicare доступно несколько режимов чистки. Эти режимы могут различаться в зависимости от зубной щетки.
По умолчанию на зубной щетке выбран режим Clean (Чистка). Это 2-минутный режим чистки для повседневного использования.
Также могут быть доступны следующие режимы:
- Deep clean (Глубокая чистка) (3 минуты): более тщательная чистка проблемных участков.
- Deep Clean+ (Глубокая чистка+) (2 мин/3 мин): режим, похожий на Deep Clean (Глубокая чистка). При подключении зубной щетки длительность чистки в этом режиме составляет 2 минуты. Отчет BrushPacer будет отображаться каждые 20 секунд. Если зубная щетка не подключена, длительность чистки в этом режиме составляет 3 минуты. Отчет BrushPacer будет отображаться каждые 30 секунд.
- White (Осветление) (2 мин 30 сек.): эффективное удаление пятен на эмали.
- Polish (Полировка) (1 минута): сглаживание поверхности зубов.
- Gum Care (Уход за деснами (3 минуты): идеально для чистки зубов и десен.
- Gum Health (Здоровье десен) (3 мин 20 сек.): чистка и массаж десен для поддержания их здоровья.
- Sensitive (Чувствительный) (2 минуты): мягкие вибрации для чувствительных зубов.
- Tongue Care (Уход за языком (20 секунд): чистка языка насадкой TongueCare.