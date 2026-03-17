    Какие режимы чистки доступны на зубной щетке Sonicare?

    Опубліковано на 17 March 2026

    На зубной щетке Sonicare доступно несколько режимов чистки. Эти режимы могут различаться в зависимости от зубной щетки.

    По умолчанию на зубной щетке выбран режим Clean (Чистка). Это 2-минутный режим чистки для повседневного использования. 

    Также могут быть доступны следующие режимы: 

    • Deep clean (Глубокая чистка) (3 минуты): более тщательная чистка проблемных участков.
    • Deep Clean+ (Глубокая чистка+) (2 мин/3 мин): режим, похожий на Deep Clean (Глубокая чистка). При подключении зубной щетки длительность чистки в этом режиме составляет 2 минуты. Отчет BrushPacer будет отображаться каждые 20 секунд. Если зубная щетка не подключена, длительность чистки в этом режиме составляет 3 минуты. Отчет BrushPacer будет отображаться каждые 30 секунд. 
    • White (Осветление) (2 мин 30 сек.): эффективное удаление пятен на эмали.
    • Polish (Полировка) (1 минута): сглаживание поверхности зубов.
    • Gum Care (Уход за деснами (3 минуты): идеально для чистки зубов и десен.
    • Gum Health (Здоровье десен) (3 мин 20 сек.): чистка и массаж десен для поддержания их здоровья.
    • Sensitive (Чувствительный) (2 минуты): мягкие вибрации для чувствительных зубов.
    • Tongue Care (Уход за языком (20 секунд): чистка языка насадкой TongueCare.

    Информация на данной странице относится к моделям: HX6850/47 , HX6807/28 , HX7403/05 , HX6807/51 , HX6830/44 , HX7428/02 , HX3689/43 , HX3689/44 , HX7406/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7400/06 , HX7423/01 , HX7420/01 , HX7106/01 , HX7108/01 , HX9997/32 , HX7101/01 , HX7421/01 , HX7108/02 , HX9911/19 , HX9911/23 , HX6851/53 , HX7408/02 , HX7406/02 , HX7403/01 , HX6851/34 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX6800/35 , HX6807/35 , HX6806/04 , HX6877/28 , HX6807/63 , HX6839/28 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9992/12 , HX9914/54 , HX6481/50 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX6850/34 , HX9911/09 , HX3411/01 , HX6352/42 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9911/17 , HX9911/29 , HX9914/69 , HX6877/68 , HX6803/04 , HX6836/24 , HX6856/29 , HX6711/02 , HX6721/35 , HX9172/14 , HX3212/03 , HX8911/01 , HX8923/34 , HX9903/03 , HX6830/35 , HX6322/04 , HX9362/67 , HX9342/02 , HX6871/47 , HX9901/13 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX6800/44 , HX6850/57 , HX6859/68 , HX6800/63 , HX6870/34 , HX6859/35 , HX6888/89 , HX6857/35 , HX6857/28 , HX6888/90 , HX6848/92 , HX6830/53 , HX6807/24 , HX6806/03 , HX6801/04 , HX6877/35 , HX6851/29 , HX6877/34 , HX6870/47 , HX6859/34 , HX6859/29 , HX6856/17 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6807/04 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX9334/41 , HX6212/87 , HX9392/39 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX8911/02 , HX9394/40 , HX9352/30 , HX9142/32 , HX9372/04 , HX9334/34 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9332/04 , HX6731/02 , HX6511/50 , HX6902/02 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

