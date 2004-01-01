Ключевые слова для поиска

0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Служба поддержки Philips

    Какие устройства совместимы с приложениями Sonicare App / Sonicare for Kids?

    Опубліковано на 21 мая 2025 года

    Приложение Philips Sonicare доступно на большинстве смартфонов с операционной системой, удовлетворяющей следующим требованиям:

    Android: Android 12 и выше
    Apple: iOS 17 и выше

    Приложение Philips Sonicare for Kids доступно на большинстве смартфонов и планшетов с операционной системой, удовлетворяющей следующим требованиям: 

    Android: Android 8 и выше
    Apple: iOS 12 и выше 

    Оба приложения не поддерживают установку на устройства с root-доступом и jailbreak. Также не поддерживаются устройства бренда Huawei вне зависимости от операционной системы.

    Приложения можно загрузить в магазине Google Play или в Apple iOS Store. 

     

     

     

     

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Ищете что-то другое?

    Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

    Поддержка, домашняя страница
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.