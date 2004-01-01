Приложение Philips Sonicare доступно на большинстве смартфонов с операционной системой, удовлетворяющей следующим требованиям:
Android: Android 12 и выше
Apple: iOS 17 и выше
Приложение Philips Sonicare for Kids доступно на большинстве смартфонов и планшетов с операционной системой, удовлетворяющей следующим требованиям:
Android: Android 8 и выше
Apple: iOS 12 и выше
Оба приложения не поддерживают установку на устройства с root-доступом и jailbreak. Также не поддерживаются устройства бренда Huawei вне зависимости от операционной системы.
Приложения можно загрузить в магазине Google Play или в Apple iOS Store.