Приложение Philips Sonicare доступно на большинстве смартфонов с операционной системой, удовлетворяющей следующим требованиям:

Android: Android 12 и выше

Apple: iOS 17 и выше

Приложение Philips Sonicare for Kids доступно на большинстве смартфонов и планшетов с операционной системой, удовлетворяющей следующим требованиям:

Android: Android 8 и выше

Apple: iOS 12 и выше

Оба приложения не поддерживают установку на устройства с root-доступом и jailbreak. Также не поддерживаются устройства бренда Huawei вне зависимости от операционной системы.

Приложения можно загрузить в магазине Google Play или в Apple iOS Store.