    Какая насадка подойдет для моей зубной щетки Sonicare?

    Опубліковано на 28 августа 2024 года

    Доступно три типа чистящих насадок Sonicare. Их совместимость зависит от модели вашей щетки.  

    • Чистящие насадки с креплением-фиксатором — это стандартные модели, которые совместимы с большинством щеток Sonicare с аккумулятором. 

    • Наши старые модели Essence поставляются с большой чистящей насадкой на резьбе.
       

    • Чистящие насадки Philips One и Philips One for Kids совместимы только с щетками Philips One и Philips One for Kids. 

    Чистящая насадка с креплением-фиксатором Sonicare

    Чистящая насадка с резьбой Sonicare

    Чистящие насадки Philips One также крепятся фиксатором до щелчка. Однако они совместимы только с зубной щеткой Philips One. 
     
    Чистящие насадки Smart

    Чистящие головки для щеток Smart распознаются щеткой при их установке. Это позволяет щетке автоматически выбирать оптимальный режим и интенсивность. Чистящую насадку Smart можно распознать по значку Smart в нижней части насадки. 
    Информация на данной странице относится к моделям: HX7403/05 , HX7428/02 , HX7113/01 , HX7423/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7400/06 , HX7420/01 , HX7406/01 , HX7106/01 , HX7108/01 , HX9997/32 , HX7101/01 , HX7421/01 , HX7108/02 , HX9911/23 , HX9911/19 , HX7408/02 , HX7403/01 , HX7406/02 , HX3601/01 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9992/12 , HX9914/54 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9911/09 , HX6352/42 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/69 , HX9911/17 , HX9911/94 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9903/03 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX9924/17 , HX9924/27 , HX9924/47 , HX9954/57 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX6311/07 , HX6003/05 , HX6001/05 , HX6002/05 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

