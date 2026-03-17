Что означают индикаторы на зубной щетке Sonicare?
Опубліковано на 17 March 2026
Индикаторы на электрической зубной щетке Philips Sonicare передают информацию о настройках и состоянии вашей зубной щетки.
Индикатор аккумулятора
Этот индикатор загорится при низком заряде аккумулятора зубной щетки или во время зарядки.
Напоминание о необходимости замены чистящей насадки
Этот индикатор загорится при необходимости замены чистящей насадки. Он также может мигать при чрезмерной силе нажатия (на некоторых моделях).
Уровни интенсивности
Количество светящихся линий или точек на индикаторе означают выбранную интенсивность. Режим интенсивности означает, насколько сильно вибрирует чистящая насадка.
SenseIQ (только для Prestige 9900)
Значок SenseIQ на ручке загорится, если смарт-функции включены во время чистки. Он также загорится для подтверждения того, что настройки были включены или отключены.
Подробную информацию для вашей модели устройства см. в инструкции по эксплуатации.
