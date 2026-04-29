КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Как собрать ручной молокоотсос Philips Avent?

В этой статье описываются молокоотсосы Philips Avent, представленные ниже. 
 
Чтобы собрать ручной молокоотсос Philips Avent, выполните следующие действия.

Примечание. Убедитесь, что вы выполнили очистку и стерилизацию всех деталей молокоотсоса, которые контактировали с грудным молоком перед использованием.

Как собрать ручной молокоотсос Philips Avent?

Информация на данной странице относится к моделям: SCF430/10 , SCF430/13 , SCF430/16 . Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips