Служба поддержки Philips Как собрать ручной молокоотсос Philips Avent?

В этой статье описываются молокоотсосы Philips Avent, представленные ниже.



Чтобы собрать ручной молокоотсос Philips Avent, выполните следующие действия.



Примечание. Убедитесь, что вы выполнили очистку и стерилизацию всех деталей молокоотсоса, которые контактировали с грудным молоком перед использованием.

Сборка ручного молокоотсоса Вставьте клапан (белого цвета) в корпус молокоотсоса снизу. Задвиньте клапан максимально далеко (рис. 1). Вращая корпус молокоотсоса по часовой стрелке, прикрутите его к бутылочке до упора (рис. 2). Вставьте стержень в силиконовую диафрагму. Убедитесь, что стержень задвинут до самого конца (рис. 3). Вставьте силиконовую диафрагму в корпус молокоотсоса с верхней стороны. Диафрагма должна плотно прилегать по всему краю; нажмите на нее для обеспечения полной герметичности (рис. 4). Закрепите ручку на диафрагме со стержнем, соединив отверстие ручки с концом стержня. Нажмите на ручку так, чтобы она закрепилась на корпусе молокоотсоса со щелчком (рис. 5). Поместите подушечку на корпус молокоотсоса и убедитесь, что обод закрывает корпус прибора. Задвиньте внутреннюю часть подушечки в воронку до отметки, указанной стрелкой, и убедитесь, что края подушечки герметично расположены вокруг корпуса молокоотсоса (рис. 6). Только для ручного молокоотсоса Essential SCF417. Надавите на лепестки, чтобы удалить пузырьки воздуха.