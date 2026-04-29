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Как пользоваться ручным молокоотсосом Philips Avent?

Если вы не уверены в том, как использовать ручной молокоотсос Philips Avent, следуйте инструкциям ниже.

Разбирайте, очищайте и стерилизуйте все детали молокоотсоса перед первым использованием и после каждого сеанса сцеживания.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF430/10 , SCF430/13 , SCF430/16 . Показать больше  ›

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