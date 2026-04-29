Как пользоваться ручным молокоотсосом Philips Avent?

Когда молоко начнет течь, нажимайте на ручку медленнее и отпускайте через некоторое время после нажатия. Продолжайте нажимать на нее в этом темпе, пока течет молоко. Если у вас устала рука, попробуйте взять прибор другой рукой или переместите его на другую грудь.