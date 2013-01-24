Как начинается ваше утро — с классического кофе или крепкого эспрессо? С помощью функции CoffeeSwitch вы сможете приготовить из свежих зерен эспрессо или классический кофе, просто повернув переключатель.
Philips предлагает три варианта приготовления нежнейшего капучино или латте макиато. Вы можете взбить молоко, опустив капучинатор (панарелло) в молоко, или использовать автоматический капучинатор, который по трубке закачивает молоко из пакета и взбивает его в пену. Еще один вариант — использование съемного молочного кувшина, который можно хранить в холодильнике для дополнительного удобства и гигиеничности.
Измените положение переключателя, чтобы выбрать кофейный напиток и приготовить его из свежемолотых зерен: мягкий заварной кофе утром или крепкий эспрессо вечером. Эта уникальная функция используется исключительно в кофемашинах Philips.
Готовьте вкусный заварной кофе нажатием одной кнопки так, как вы любите. Эта инновационная функция позволяет выбрать температуру, объем (количество воды) и крепость напитка (количество молотых кофейных зерен). Более того, функция памяти сохранит настройки объема для следующего приготовления.
Благодаря 100%-но керамическим жерновам вы забудете о кофе с жженым привкусом. 5 различных настроек помола: от мелкого для приготовления крепкого эспрессо до более крупного для кофе с мягким вкусом. По сравнению с металлом керамика более долговечна.
Благодаря технологии Saeco съемная варочная группа наших автоматических кофемашин легко извлекается для очистки и обслуживания. Компания Saeco стала частью Philips в 2009 году.
Благодаря богатому опыту в области кофейного мастерства и 50-летним традициям компании Philips удалось создать кофемашины для истинных ценителей качественных и практичных вещей. Уникальная система приготовления кофе, которая присутствует во всех кофемашинах, обеспечивает насыщенный аромат эспрессо или заварного кофе. Возможность использования свежего молока позволяет приготовить капучино или латте макиато с вкуснейшей сливочной пеной в любое время и для любого случая.