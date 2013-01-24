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Ключевые слова для поиска

Автоматические эспрессо-кофемашины

Автоматические кофемашины 2000 series  

Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен простым нажатием кнопки

Потрясающий вкус благодаря стопроцентно керамическим жерновам

Регулируемые настройки помола для идеального вкуса кофе

Сохраните персональные настройки объема напитка с помощью функции запоминания

Классический капучинатор для великолепной молочной пены

Удобный и понятный интерфейс для простого управления кофемашиной

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Автоматические кофемашины 3000 series

Стопроцентно керамические жернова обеспечивают долговечность и неизменное качество помола

Четыре превосходных напитка на выбор — в вашем распоряжении

Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

Выбор объема напитка, пять степеней помола

Большие возможности в компактном решении

Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

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Автоматические кофемашины 3100 series

Стопроцентно керамические жернова обеспечивают долговечность и неизменное качество помола

Шесть превосходных напитков на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

Выбор объема напитка, пять настроек крепости и пять степеней помола 

Готовьте молотый кофе, в том числе без кофеина 

Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину 

Гарантировано высокое качество на 20 000 чашек

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Автоматические кофемашины 4000 series

Стопроцентно керамические жернова обеспечивают долговечность и неизменное качество помола

Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки

Классический американо из свежих зерен с помощью CoffeeSwitch

Выбор объема напитка, пять настроек крепости и пять степеней помола

Большие возможности в компактном решении

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Начните с расширенной гарантии    

 

 

Зарегистрируйте Вашу автоматическую кофемашину Philips в MyPhilips в течение трёх месяцев со дня покупки - и получите один год дополнительной гарантии.

 

 

Зарегистрировать кофемашину в MyPhilips

4000 series Автоматическая кофемашина

4000 series

Автоматическая кофемашина

 

Как начинается ваше утро — с классического кофе или крепкого эспрессо? С помощью функции CoffeeSwitch вы сможете приготовить из свежих зерен эспрессо или классический кофе, просто повернув переключатель.

 

Дополнительная информация

Узнайте больше о наших уникальных функциях

Кофейные напитки с молоком от Philips

Кофейные напитки с молоком

 

Philips предлагает три варианта приготовления нежнейшего капучино или латте макиато. Вы можете взбить молоко, опустив капучинатор (панарелло) в молоко, или использовать автоматический капучинатор, который по трубке закачивает молоко из пакета и взбивает его в пену. Еще один вариант — использование съемного молочного кувшина, который можно хранить в холодильнике для дополнительного удобства и гигиеничности.

 

Автоматические кофемашины с молочным решением

Philips CoffeeSwitch

CoffeeSwitch

 

Измените положение переключателя, чтобы выбрать кофейный напиток и приготовить его из свежемолотых зерен: мягкий заварной кофе утром или крепкий эспрессо вечером. Эта уникальная функция используется исключительно в кофемашинах Philips.

 

Автоматические кофемашины с функцией CoffeeSwitch

Готовьте кофе по своему вкусу благодаря Philips

Приготовьте кофе по своему вкусу

 

Готовьте вкусный заварной кофе нажатием одной кнопки так, как вы любите. Эта инновационная функция позволяет выбрать температуру, объем (количество воды) и крепость напитка (количество молотых кофейных зерен). Более того, функция памяти сохранит настройки объема для следующего приготовления.

 

Все автоматические кофемашины

100%-но керамические жернова Philips

100%-но керамические жернова

 

Благодаря 100%-но керамическим жерновам вы забудете о кофе с жженым привкусом. 5 различных настроек помола: от мелкого для приготовления крепкого эспрессо до более крупного для кофе с мягким вкусом. По сравнению с металлом керамика более долговечна.

 

Все автоматические кофемашины

Philips: простое обслуживание

Простое обслуживание

 

Благодаря технологии Saeco съемная варочная группа наших автоматических кофемашин легко извлекается для очистки и обслуживания. Компания Saeco стала частью Philips в 2009 году.

 

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Информация

Кофемашины Philips

 

Благодаря богатому опыту в области кофейного мастерства и 50-летним традициям компании Philips удалось создать кофемашины для истинных ценителей качественных и практичных вещей. Уникальная система приготовления кофе, которая присутствует во всех кофемашинах, обеспечивает насыщенный аромат эспрессо или заварного кофе. Возможность использования свежего молока позволяет приготовить капучино или латте макиато с вкуснейшей сливочной пеной в любое время и для любого случая.

 

О кофейных традициях Philips

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Автоматические кофемашины Saeco

Автоматические кофемашины Saeco

 

Дополнительная информация

Рожковые кофеварки Saeco

Рожковые кофеварки Saeco

 

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Капельные кофеварки Philips

Капельные кофеварки Philips  

 

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