Philips предлагает три варианта приготовления нежнейшего капучино или латте макиато. Вы можете взбить молоко, опустив капучинатор (панарелло) в молоко, или использовать автоматический капучинатор, который по трубке закачивает молоко из пакета и взбивает его в пену. Еще один вариант — использование съемного молочного кувшина, который можно хранить в холодильнике для дополнительного удобства и гигиеничности.



Автоматические кофемашины с молочным решением