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АВТОМАТИЧЕСКИЕ эспрессо КОФЕМАШИНЫ SAECO

Saeco Xelsis

Автоматические кофемашины Xelsis

15 лучших кофейных напитков со всего мира — в вашем распоряжении
Наиболее совершенный из наших сенсорных дисплеев
Керамические жернова обеспечивают долгосрочную эффективность при приготовлении до  20 000 чашек кофе
Saeco извлекает превосходный вкус свежих зерен до последней капли
Превосходная молочная пена благодаря нашей технологии Latte Perfetto
Фильтр  AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи
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Saeco Incanto

Автоматические кофемашины PicoBaristo

Одиннадцать превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении
Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину
Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 10 степеней помола
Настройте и сохраните свой собственный профиль
100%-но керамические жернова обеспечивают долговечность и неизменное качество помола
Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto
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Saeco Xelsis

Автоматические кофемашины Incanto

100%-но керамические жернова обеспечивают долговечность и неизменное качество помола
Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении
Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*
Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи
Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и помола
Капучино и латте макиато только одним нажатием кнопки
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Начните с расширенной гарантии    

 

 

Зарегистрируйте Вашу автоматическую кофемашину Saeco или Philips в MyPhilips в течение трёх месяцев со дня покупки - и получите один год дополнительной гарантии.

 

 

Зарегистрировать кофемашину в MyPhilips

Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

Новая линейка Saeco XELSIS

 

Современная кофемашина с превосходным дизайном варит вкуснейший кофе и сочетает в себе все лучшие характеристики: стильный внешний вид, качественные напитки и новейшие технологии.

 

Детальней про Xelsis

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Узнайте больше о наших уникальных функциях

Кофемолка Saeco с керамическими жерновами

Кофемолка с керамическими жерновами

 

По сравнению с остальными автоматическими кофемашинами, в которых используются кофемолки со стальными жерновами, во всех кофемашинах Saeco применяются надежные 100%-но керамические жернова для максимальной экстракции аромата зерен. Мелкий помол для крепкого эспрессо или более крупный помол для более мягкого вкуса — экспериментируйте со вкусом благодаря настройкам степени помола. Никакого жженого привкуса благодаря керамическим жерновам.

 

Все автоматические кофемашины

Варочная камера Saeco VariPresso

Варочная камера VariPresso

 

Эта функция, использующаяся исключительно в кофемашинах Saeco, регулирует дозировку кофе и давление во время приготовления — более низкое для американо и более высокое для крепкого и насыщенного эспрессо. Кроме того, она утрамбовывает молотые зерна.

 

Автоматические кофемашины с варочной камерой VariPresso

Технология Saeco Latte Perfetto

Технология Latte Perfetto

 

Запатентованная технология Saeco Latte Perfetto дважды взбивает молоко нажатием одной кнопки и подает плотную, горячую молочную пену прямо в чашку без разбрызгивания. Это возможно благодаря уникальной двухкамерной системе вспенивания молочного кувшина, который также поддерживает автоматический цикл очистки и может храниться в дверце холодильника.

 

Автоматические кофемашины с технологией Latte Perfetto

Технология Saeco Thermospeed

Технология Thermospeed

 

Больше не придется долго ждать любимый кофе. Благодаря этой инновационной функции сокращается время приготовления эспрессо и оптимизируется его температура. Также на 66 % сокращается количество используемой воды на выполнение технических процессов, что позволяет реже наполнять резервуар.

 

Автоматические кофемашины с бойлером Thermospeed

Фильтр для воды Saeco AquaClean

Фильтр для воды AquaClean

 

Благодаря этому усовершенствованному фильтру, который очищает воду с помощью 3 уникальных технологий, вы можете готовить 5000 чашек кофе* без проведения очистки от накипи. Микропористый фильтр очищает воду от загрязнений. Благодаря технологии ионного обмена в кофемашину поступает очищенная от кальция вода, а благодаря запатентованной технологии циркуляции вода дольше находится внутри фильтра, что обеспечивает более глубокую очистку. Для оптимальной работы кофемашины и превосходного вкуса кофе просто заменяйте фильтр каждые 3 месяца.

*На основании показаний кофемашины при использовании чашек объемом 0,1 л и 8 сменных фильтров

 

О фильтре AquaClean

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Гигиеничный кувшин с системой очистки паром

 

Поддерживайте непревзойденную чистоту молочного кувшина автоматической кофемашины без особых хлопот. Функция очистки паром обеспечивает автоматическое очищение встроенного капучинатора: остатки молока удаляются, и нет необходимости опустошать кувшин. Качество гигиеничной очистки сертифицировано независимым немецким институтом тестирования VDE. Вкуснейший капучино в каждой чашке!

 

Ознакомьтесь с моделями кофемашин с сертификатом VDE

О кофемашинах Saeco

 

Инновации лежат в основе каждой кофемашины Saeco. Благодаря современным технологиям автоматические кофемашины Saeco созданы для приготовления идеального эспрессо, капучино, латте макиато и других кофейных напитков нажатием одной кнопки. Рожковые кофеварки позволяют ценителям кофе готовить настоящий итальянский эспрессо с плотной кофейной пеной традиционным способом.

 

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