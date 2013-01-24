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    Паровые утюги
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    Простота и эффективность
    Быстрота и надежность

    Интеллектуальные технологии и мощность

      Самый быстрый из наших паровых утюгов

      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — с использованием единой настройки

      Philips PerfectCare Azur

      Паровой утюг

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      Хотели бы вы гладить, не боясь прожечь ткань? Благодаря нашей эксклюзивной технологии OptimalTEMP нет необходимости использовать температурные настройки. Идеальное сочетание температуры и пара подбирается автоматически, а риск прожигания ткани, допускающей глажение, равен нулю.
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      100%-но бережный уход для всех тканей, допускающих глажение
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      Быстрое удаление складок без усилий — ни один паровой утюг не справится быстрее
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      Невероятно легкое скольжение благодаря высококлассной подошве SteamGlide Advanced
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      Система самоочистки для эффективного удаления накипи нажатием одной кнопки
      Цена магазина Philips
      Смотреть все утюги
      лучший паровой утюг

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      Глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань
       

      Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры и риска прожечь ткань. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

      Благодаря интенсивной подаче в ткань проникает до 50 % больше пара*
       

      Встроенная функция интенсивного выброса пара обеспечивает до 50 % более мощную постоянную подачу пара для ускоренного разглаживания складок.
       

      * По сравнению с GC4910

       

      Быстрая очистка от накипи Quick Calc Release за 15 секунд
       

      Улучшенная подача пара гарантирует эффективное разрушение известкового налета, а в контейнере теперь может накапливаться в 5 раз больше частиц накипи*. Благодаря системе Quick Calc Release контейнер легко извлекается и опустошается менее чем за 15 секунд для обеспечения ежедневной оптимальной подачи пара.

      Найдите паровой утюг, который подойдет именно вам

      GC5036/20

      Поровой утюг Azur Elite

      GC5036/20

      Цена магазина Philips
      Паровой утюг с технологией OptimalTEMP
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      GC4909/60

      Паровой утюг Azur

      GC4909/60

      Цена магазина Philips
      Паровой утюг
      Сравнить с текущим
      GC4556/20

      Паровой утюг Azur

      GC4556/20

      Цена магазина Philips
      Паровой утюг
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      GC4552/00

      Паровой утюг Azur

      GC4552/00

      Цена магазина Philips
      Паровой утюг
      Сравнить с текущим

      Мощность
      • До 3000 Вт
      • До 3000 Вт
      • До 2500 Вт
      • До 2500 Вт

      Инновационная технология OptimalTEMP
      • -
      • -
      • -

      Режим DynamiQ (обеспечивает автоматическую подачу пара)
      • -
      • -
      • -

      Постоянная подача пара
      • До 70 г/мин
      • До 55 г/мин
      • До 50 г/мин
      • До 45 г/мин

      Паровой удар
      • До 260 г
      • До 250 г
      • До 220 г
      • До 210 г

      Подошва
      • SteamGlide Advanced
      • SteamGlide Elite
      • SteamGlide Plus
      • SteamGlide Plus

      Резервуар для воды
      • 350 мл
      • 300 мл
      • 300 мл
      • 300 мл

      Технология "капля-стоп"

      Решение для очистки от накипи
      • Quick Calc Release
      • Quick Calc Release
      • Quick Calc Release
      • Quick Calc Release

      Система автоотключения
      • -
      • -

      Гарантия

      • 2 года
      • 2 года
      • 2 года
      • 2 года
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      Купить PerfectCare Azur в любимом магазине

      perfect care azur
      Цена магазина Philips
      Смотреть все утюги

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