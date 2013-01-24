Простота и эффективность
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Паровой утюг
Встроенная функция интенсивного выброса пара обеспечивает до 50 % более мощную постоянную подачу пара для ускоренного разглаживания складок.
* По сравнению с GC4910
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Поровой утюг Azur Elite
GC5036/20
Цена магазина Philips
Паровой утюг с технологией OptimalTEMP
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Паровой утюг Azur
GC4909/60
Цена магазина Philips
Паровой утюг
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Паровой утюг Azur
GC4556/20
Цена магазина Philips
Паровой утюг
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Паровой утюг Azur
GC4552/00
Цена магазина Philips
Паровой утюг
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Мощность
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Инновационная технология OptimalTEMP
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Режим DynamiQ (обеспечивает автоматическую подачу пара)
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Постоянная подача пара
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Паровой удар
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Подошва
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Резервуар для воды
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Технология "капля-стоп"
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Решение для очистки от накипи
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Система автоотключения
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Гарантия
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