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    Парогенератор
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    Компактное решение для быстрого результата
    Мощное и удобное решение

    В два раза более мощный пар

    Более быстрое глажение с парогенератором Philips

    Парогенератор PerfectCare Compact

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор
    PerfectCare Compact


    Приобретите парогенератор и на глажение будет уходить меньше времени, чем при использовании обычного парового утюга.
    • Гладьте быстрее: парогенератор обеспечивает в два раза более мощную постоянную подачу пара, чем паровой утюг* 

    * по сравнению с паровыми утюгами Philips Azur Performer 

     

    • Большой резервуар для воды (1,5 л) можно наполнять в любой момент в процессе непрерывного глажения больших партий одежды.

    • Благодаря технологии OptimalTEMPвы можете гладить любые ткани — от джинсов до шелка — без необходимости регулировки температуры и риска прожечь ткань.

     

    • Легкий парогенератор отличается компактным дизайном для удобного глажения.
    Небольшой паровой утюг

    Знаете ли вы, что парогенераторы могут сэкономить до 30 минут времени в неделю по сравнению с паровыми утюгами**?

    По сравнению с паровым утюгом парогенератор обеспечивает в два раза более мощную постоянную подачу пара, что позволяет ускорить процесс глажения.

    Итак, если вы ищете устройство, которое поможет вам максимально быстро погладить рубашку, этот компактный парогенератор станет идеальным решением. Глажение без усилий, быстрая готовность к работе и экономия времени, которое вы можете провести с семьей.

     

    **Результаты получены в ходе внутреннего испытания, проведено сравнение с паровым утюгом Philips GC3802, при среднем времени глажения — 120 минут в неделю.

    Более быстрое глажение,
    в 2 раза более мощная постоянная подача пара


    Глажение стало проще и быстрее благодаря мощной и постоянной подаче пара, которую обеспечивает паровое устройство ProVelocity.

    Без риска прожечь ткань
    Благодаря технологии OptimalTEMP настройка температуры не требуется

     

    Мы гарантируем, что утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на ткани или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

    Легкий
    парогенератор отличается компактным дизайном для удобного глажения


    Простой уход и хранение. Наш самый компактный парогенератор.

    Непрерывное глажение
    больших партий вещей


    Резервуар для воды емкостью 1,5 л компактного парогенератора позволяет гладить большие партии вещей: долить воду можно в любое время, не прерывая процесс глажения.

    Найдите парогенератор, который подойдет именно вам

    PerfectCare Compact

    Perfect Care Compact

    PerfectCare Compact

    Цена магазина Philips
    Парогенератор
    Сравнить функции
    PerfectCare Compact

    Perfect Care Compact

    PerfectCare Compact

    Цена магазина Philips
    Парогенератор
    Сравнить функции
    PerfectCare Viva

    Perfect Care Viva

    PerfectCare Viva

    Цена магазина Philips
    Парогенератор
    Сравнить функции

    OptimalTEMP
    • Да
    • Да
    • Да

    Давление
    • Максимальное давление насоса — 5,3 бар
    • Максимальное давление насоса — 5,3 бар
    • Максимальное давление насоса — 5,5 бар

    Паровой удар
    • Паровой удар до 250 г
    • Паровой удар до 280 г
    • Паровой удар до 230 г

    Тип и объем резервуара для воды
    • Встроенный резервуар для воды 1,5л
    • Встроенный резервуар для воды 1,5 л
    • Встроенный резервуар для воды 2 л

    Фиксация для переноски Carry lock
    • Да
    • Да
    • Нет
    Узнайте о других мощных парогенераторах Philips

    Продлите срок службы утюга с помощью эффективного решения для удаления накипи

     

    Благодаря системе Smart Calc-Clean ухаживать за парогенератором PerfectCare Compact очень просто. Очистить мощный парогенератор от накипи можно нажатием одной кнопки — всю остальную работу утюг сделает за вас! Вы даже будете получать напоминания о необходимости проведения очистки.

    Вы готовы приобрести PerfectCare Compact?

    Компактный парогенератор

    К сожалению, этот продукт больше не доступен