По сравнению с паровым утюгом парогенератор обеспечивает в два раза более мощную постоянную подачу пара, что позволяет ускорить процесс глажения.

Итак, если вы ищете устройство, которое поможет вам максимально быстро погладить рубашку, этот компактный парогенератор станет идеальным решением. Глажение без усилий, быстрая готовность к работе и экономия времени, которое вы можете провести с семьей.

**Результаты получены в ходе внутреннего испытания, проведено сравнение с паровым утюгом Philips GC3802, при среднем времени глажения — 120 минут в неделю.