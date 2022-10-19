Наша новая соска Natural Природный Поток подает молоко только тогда, когда малыш активно пьет. Так дети могут пить, проглатывать и дышать, как они это делают во время грудного вскармливания.
Новинка соска Natural Природный Поток
Учитывает естественный ритм кормления малыша
Ребенок может пить, проглатывать и дышать с естественным ритмом, которые во время грудного вскармливания. Новые соски Natural Природный поток отличаются от сосок со свободным потоком жидкости. Так же, как и в случае грудного вскармливания, для правильного кормления. потрібно кілька спроб. Це цілком природно.
Скорость потока
Стоит ли выбрать другую соску?
Если даже после нескольких сеансов кормления вы чувствуете, что малышу некомфортно, стоит попробовать соску с другой скоростью потока. Этот показатель должен соответствовать тому, насколько активно малыш сосет молоко, и не зависит от возраста.
Как выбрать
Следуйте за предпочтениями малыша
Малыш недоволен или засыпает во время кормления? Попробуйте выбрать соску с более быстрым потоком. Ребенок захлебывается или у него полный рот молока? Попробуйте выбрать соску с более медленным потоком.
Наш антиколиковый клапан не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от колик и дискомфорта в животе*. Мы встроили в соску специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.
Форма соски и ребра жесткости предотвращают слипание соски
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Форма соски, обеспечивающая надежный захват
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Линейка совместимых изделий, с периода грудного вскармливания и вплоть до использования чашки
Используйте различные сочетания компонентов молокоотсоса, бутылочки и чашки и получите изделие, которое соответствует именно вашим потребностям!
Доступен целый диапазон разных скоростей потока для кормления вашего растущего малыша
Антиколиковые соски Philips Avent поставляются с разной скоростью потока — предпочтительная скорость зависит от возраста ребенка. Мы рекомендуем менять соску каждые 3 месяца в гигиенических целях. Используйте антиколиковые бутылочки Philips Avent только вместе с антиколиковыми сосками Philips Avent.
Все еще в продаже
Наша новая соска Natural Природный Поток усовершенствована с целью не только имитировать грудь, но и функционировать как она. Тем не менее, по желанию вы также можете пока приобрести нашу оригинальную соску Natural.
*У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
*Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
*Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.
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