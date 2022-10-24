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Ребенок пьет, глотает и дышит в естественном ритме, совсем как при кормлении грудью
Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша, поэтому различаются по скорости потока.
Наши новые бутылочки Natural Природный поток отличаются от детских бутылочек со свободным потоком жидкости. Так же, как и в случае грудного вскармливания, для правильного кормления требуется несколько попыток. Это вполне естественно.
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.
SCY903/01
Natural Response
SCY903/01
Natural Response
Детская бутылочка
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