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    Avent Natural Response Детская бутылочка

    Поддерживает особый темп питья младенца

    Рекомендованная розничная цена

    Этот продукт снят с производства
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    Соска, повторяющая естественный процесс кормления​

    Наши новые детские бутылки Natural Естественный Поток подают молоко только тогда, когда малыш активно пьет. Так ребенок может пить, глотать и дышать, как он это делает во время грудного вскармливания.​

    Альтернативная фотография продукта

    Новая бутылочка Natural Природный Поток

    Учитывает естественный ритм кормления малыша

    Ребенок пьет, глотает и дышит в естественном ритме, совсем как при кормлении грудью

    Повторяет форму груди

    Выбирайте подходящую скорость потока

    Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша, поэтому различаются по скорости потока.

    Начало работы

    Проявите терпение

    Наши новые бутылочки Natural Природный поток отличаются от детских бутылочек со свободным потоком жидкости. Так же, как и в случае грудного вскармливания, для правильного кормления требуется несколько попыток. Это вполне естественно.

    Инструкции по эксплуатации Брошюра продукта
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    Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

    Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

    Сопутствующее изображение

    Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

    Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

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    Защищает от возникновения колик и дискомфорта

    Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

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    Соска защищена от протекания молока

    Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.

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    Легко использовать, очищать и собирать

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Пусть малыш задает ритм

    Пусть малыш задает ритм

    Детям, которые более активно сосут молоко, для комфортного кормления стоит подобрать соску с менее быстрым потоком. А тем, кто сосет менее активно, для удобного кормления лучше выбрать соску с быстрым потоком молока.

    Серия Natural

    Серия Natural

    Наша новая соска Natural Природный Поток усовершенствована с целью не только имитировать грудь, но и функционировать как она. Тем не менее, по желанию вы также можете пока приобрести нашу оригинальную соску Natural.​

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    Natural Природный Поток

    Ваш ребенок особенный — и его бутылочка тоже

    Наша соска Natural Природныйй Поток​ позволяет детям пить с собственным естественным ритмом, как при кормлении грудью.

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    Natural Response

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