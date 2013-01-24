Более простой способ удаления налета в межзубных промежутках¹

Мы часто даем себе обещание регулярно пользоваться зубной нитью, но редко его выполняем. К счастью, теперь можно очищать межзубные промежутки проще и быстрее. С помощью потока сжатого воздуха и воды AirFloss очищает межзубные промежутки без лишних усилий.