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Простой способ чистки межзубных промежутков¹

Преимущества Philips Sonicare AirFloss

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Значок: более простой способ удаления налета в межзубных промежутках
Более простой способ удаления налета в межзубных промежутках¹ⓘ► 

Более простой способ удаления налета в межзубных промежутках¹

 

Мы часто даем себе обещание регулярно пользоваться зубной нитью, но редко его выполняем. К счастью, теперь можно очищать межзубные промежутки проще и быстрее. С помощью потока сжатого воздуха и воды AirFloss очищает межзубные промежутки без лишних усилий.

Значок: эффективность, сравнимая с чисткой зубной нитью
Эффективность, сравнимая с чисткой зубной нитью²

Эффективность, сравнимая с чисткой зубной нитью²

 

Оптимальное решение — это то, благодаря которому можно сэкономить время без ущерба качеству. Чистка с помощью AirFloss Pro занимает всего 60 секунд, а ее эффективность легко сравнима с чисткой зубной нитью². Двойная польза.

Значок: улучшает состояние десен за 2 недели
Улучшает состояние десен за 2 недели²

Улучшает состояние десен за 2 недели²

 

Обычной чистки зубной щеткой недостаточно, когда дело касается состояния десен. AirFloss удаляет до 99,9 % зубного налета³. Также доказано, что у 97 % пользователей улучшилось состояние десен² после использования прибора, поскольку он воздействует на десны гораздо бережнее, чем зубная нить⁴.

Исключительная эффективность чистки

AirFloss Ultra

AirFloss Ultra

  • Наполните водой или ополаскивателем для полости рта
  • Направляйте кончик насадки на межзубные промежутки
  • Удалите налет всего за 60 секунд
  • Выберите одну из 3 настроек интенсивности
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Высокая эффективность очистки

AirFloss

AirFloss

  • Наполните водой или ополаскивателем для полости рта
  • Направляйте кончик насадки на межзубные промежутки
  • Удалите налет всего за 60 секунд
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Отзывы об AirFloss

95 процентов
испытуемых, которые до этого пользовались зубной нитью нерегулярно, утверждают, что AirFloss легко использовать⁴
96 процентов
испытуемых, которые до этого пользовались зубной нитью нерегулярно, стали использовать AirFloss пять и более раз в неделю⁴
89 процентов
опрошенных утверждают, что прибор использовать легче, чем зубную нить⁴
Советы специалистов по уходу за деснами

Советы специалистов по уходу за деснами

Что вызывает воспаление и кровоточивость десен? В чем принципиальное отличие Airfloss от зубной щетки?
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Чистка межзубных промежутков теперь проще

Не ограничивайтесь Airfloss

Позаботьтесь о здоровье полости рта с нашими ирригаторами. Чистка межзубных промежутков станет намного прощу.
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Четыре действия для красивой улыбки

Значок: Philips Sonicare AirFloss

Philips Sonicare AirFloss


Philips Sonicare AirFloss — это прибор для удобной чистки межзубных пространств. В отличие от зубной нити Philips Sonicare AirFloss позволяет совершать минимум движений при чистке. Это кратчайший путь к здоровым зубам и деснам без ущерба качеству чистки. Просто наполните электрический ирригатор водой или ополаскивателем для полости рта, направляйте кончик насадки на межзубные промежутки и удаляйте налет всего за 30 секунд. Здоровье десен в ваших руках.

1 89 % опрошенных пользователей/пациентов, проживающих в США, заявили, что пользоваться ирригатором удобнее, чем зубной нитью

2 При использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с гингивитом легкой/средней степени
3 На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
4 Опрос проводился среди пациентов, проживающих в США

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