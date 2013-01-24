Более простой способ удаления налета в межзубных промежутках¹
Мы часто даем себе обещание регулярно пользоваться зубной нитью, но редко его выполняем. К счастью, теперь можно очищать межзубные промежутки проще и быстрее. С помощью потока сжатого воздуха и воды AirFloss очищает межзубные промежутки без лишних усилий.
Эффективность, сравнимая с чисткой зубной нитью²
Оптимальное решение — это то, благодаря которому можно сэкономить время без ущерба качеству. Чистка с помощью AirFloss Pro занимает всего 60 секунд, а ее эффективность легко сравнима с чисткой зубной нитью². Двойная польза.
Улучшает состояние десен за 2 недели²
Обычной чистки зубной щеткой недостаточно, когда дело касается состояния десен. AirFloss удаляет до 99,9 % зубного налета³. Также доказано, что у 97 % пользователей улучшилось состояние десен² после использования прибора, поскольку он воздействует на десны гораздо бережнее, чем зубная нить⁴.
Факт. Завтрак из продуктов с высоким содержанием кислот ослабляет защиту эмали примерно на 45 минут после еды.
Совет. Чистите зубы перед завтраком и ополаскивайте полость рта средством, не содержащим спирта, после еды.
Факт. Со временем щетинки все менее эффективно удаляют зубной налет.
Совет. Если синие индикаторные щетинки выцветают ранее, чем через 3 месяца, это значит, что пора заменить насадку.
1 89 % опрошенных пользователей/пациентов, проживающих в США, заявили, что пользоваться ирригатором удобнее, чем зубной нитью
2 При использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с гингивитом легкой/средней степени
3 На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
4 Опрос проводился среди пациентов, проживающих в США