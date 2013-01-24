★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.
★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.
★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.
Просмотреть модели детских зубных щеток
★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.
★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.
★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.
★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.
★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.
★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.
★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.
★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.
★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.
★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.
★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.
★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.
★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.
★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.
★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.
★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.
★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.
★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.