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    Детские электрические зубные щетки

    Безупречная чистка каждый день

     

    ✔ Малыши чистят зубки лучше, дольше и чаще вместе с детской зубной щеткой Philips Sonicare for Kids.

    ✔ Зубная щетка имеет функцию Bluetooth® и бесплатное мобильное приложение, которое позволяет малышу получить свою «награду» за правильную чистку.

    ✔ Теперь так легко ввести полезные привычки в жизнь малыша.

     
    Preț

    Philips Sonicare для малышей

     

    Интерактивная зубная щетка: больше развлечений — лучше чистка. 

     

     

    ★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.

    ★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.

    ★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.

     

    Просмотреть модели детских зубных щеток

    ★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.

    ★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.

    ★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.

    ★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.

    ★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.

    ★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.

    ★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.

    ★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.

    ★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.

    ★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.

    ★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.

    ★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.

    ★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.

    ★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.

    ★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.

    ★ Звуковая зубная щетка для детей в возрасте от 3 лет.

    ★ Встроенная беспроводная технология Bluetooth® подсоединяется к нашему мобильному приложению — чтобы в игровой форме научить малыша, как правильно чистить зубы.

    ★ Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста.

    • 500 движений в секунду 

      Динамичное очищающее действие 

       

      ☆Уникальное динамичное действие, которое помогает малышу научиться чистить зубы.

      ☆Philips Sonicare for Kids на 75% эффективнее обычной зубной щетки, даже в труднодоступных местах   

    • 2 режима

      для нежной и эффективной чистки 

       

      ☆ 2 специальных дружественных к ребенку режима для корректной чистки в разном возрасте.

      ☆ Режим Low — для младших деток, режим High — для старших.

    • Встроенный таймер 

      Побуждает малыша чистить зубы дольше 

       

       

      ☆ KidTimer помогает малышу чистить зубы на протяжении полных двух минут, как советуют стоматологи. 

      ☆ KidPacer подсказывает, когда перемещаться к другим участкам рта, чтобы обеспечить самую тщательную чистку.  

       

        • Бесплатное интерактивное приложение 

           

          Sonicare for Kids — единственная зубная щетка со встроенной беспроводной технологией Bluetooth®, которая напрямую подсоединяется к мобильному приложению. 

          Preț

        • Тренер по чистке

           

          Перед каждой чисткой в приложении показываются маленькие подсказки: пока щетка делает свою работу, малыш охотится за бактериями на экране. 

          Перед каждой чисткой в приложении показываются маленькие подсказки: пока щетка делает свою работу, малыш охотится за бактериями на экране.
          Preț

        • Следит и мотивирует 

           

          Приложение отслеживает каждую чистку и ее продолжительность, поэтому родители могут контролировать прогресс и устанавливать новые цели для малыша.  

          Preț

          Веселые разноцветные стикеры для щетки 

           

           

          8 разных и ярких стикеров позволяют малышу самому менять дизайн щетки на собственное усмотрение.  

          Preț

          • 98% родителей заметили, что детки чистят зубки дольше и лучше с детской зубной щеткой Philips Sonicare for Kids*  

             

            Маленькие правильные привычки, которые растут вместе с вашим малышом. 

            *Согласно с данными опросов родителей, по сравнению с обычной зубной щеткой.

          • 91% родителей-стоматологов

            отдают предпочтение Philips Sonicare for Kids как первой зубной щетке для своих малышей*   

            * Согласно данным дантистов среди детей 4-10 лет.

          • Еще никогда чистка зубов не была такой веселой

            Научите их получать удовольствие от процесса чистки 

             

            Малыши получают награды для себя и своего друга за каждую чистку.   

            Малыши получают награды для себя и своего друга за каждую чистку. 
            Малыши получают награды для себя и своего друга за каждую чистку. 

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