Другие продукты в комплекте
- Ручка Sonicare for Kids
- Чистящая насадка Sonicare For Kids
- Стандартное зарядное устройство
- Блестящие наклейки
HX6322/12
Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта.Узнать обо всех преимуществах
Благодаря приложению и зубной щетке Philips Sonicare For Kids дети учатся самостоятельно чистить зубы. Приложение синхронизирует данные с детской звуковой зубной щеткой через Bluetooth, обучая правильной технике чистки и записывая данные каждого сеанса. Дети могут следить за тем, насколько хорошо они чистят зубы, а также получать награды за отличный результат. Это эффективное обучающее приложение: 98 % родителей, принимавших участие в опросе, подтвердили, что дети дольше и лучше чистят зубы. Веселый и увлекательный процесс, в ходе которого дети формируют полезные привычки по уходу за полостью рта.
Наше приложение и зубная щетка Philips Sonicare For Kids превратят чистку зубов в веселый и увлекательный процесс. Главный персонаж приложения — Спаркли, который очень любит чистые зубки. Дети ухаживают за Спаркли и получают инструкции от наставника, которые побуждают их к более долгой и эффективной чистке. После каждого успешного сеанса чистки у Спаркли поднимается настроение, а ребенок получает награду. Ребенок может использовать специальные аксессуары для своего Спаркли или выигрывать для него еду — ведь Спаркли очень любит полезные продукты. Родители могут самостоятельно устанавливать в приложении награды для своего ребенка.
