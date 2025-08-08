Интересные награды за успешные сеансы чистки

Наше приложение и зубная щетка Philips Sonicare For Kids превратят чистку зубов в веселый и увлекательный процесс. Главный персонаж приложения — Спаркли, который очень любит чистые зубки. Дети ухаживают за Спаркли и получают инструкции от наставника, которые побуждают их к более долгой и эффективной чистке. После каждого успешного сеанса чистки у Спаркли поднимается настроение, а ребенок получает награду. Ребенок может использовать специальные аксессуары для своего Спаркли или выигрывать для него еду — ведь Спаркли очень любит полезные продукты. Родители могут самостоятельно устанавливать в приложении награды для своего ребенка.