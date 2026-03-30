Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
TAT3000WT/00
Яркий вайб и удобная посадка
Свободно слушайте любимый контент с этими полностью беспроводными наушниками, которые кажутся легче, комфортно сидят в ушах и обеспечивают насыщенный, теплый и полный деталей звук. Адаптивное шумоподавление реагирует на ваше окружение, а режимы "Кафе" и "Лаунж" помогут идеально объединить музыку с внешним шумом.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полностью беспроводные наушники
итого
recurring payment
Текстурные амбушюры SecureFit обеспечат легкую и более комфортную посадку, а также герметичность для еще более качественного звучания. Пространственный звук Philips предлагает ряд режимов, включая "Кафе" и "Лаунж", чтобы вы могли органично объединить музыку с внешним шумом и сосредоточиться на той или иной задаче под любимые композиции.
Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.
Bluetooth® 6.0 обеспечит быстрое и стабильное подключение, а Auracast™ позволит воспроизводить и не пропускать объявления во время поездок. Можно подключиться сразу к двум устройствам Bluetooth® и управлять подключенными устройствами в нашем приложении — а Microsoft Swift Pair сделает жизнь еще проще для пользователей Windows.
Эти наушники оснащены шестью микрофонами, три из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы сидите в полном людей кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.
В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день? Капли пота также не помешают их работе.
С выключенным шумоподавлением полного заряда хватит на 12 часов воспроизведения, а заряда с компактного футляра хватит еще на 36 часов (8 часов и дополнительные 24 часа с футляра с шумоподавлением). Если наушники разрядились, поместите их в футляр на 10 минут — заряда хватит еще на 2 часа работы. Футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.
Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.
Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Внутренняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
Дизайн
Обмен данными
Размеры
UPC
Возможности ANC
Голосовой ассистент
Забота об окружающей среде
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.