Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Яркий вайб и удобная посадка

      Полностью беспроводные наушники

      TAT3000WT/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Яркий вайб и удобная посадка

      Свободно слушайте любимый контент с этими полностью беспроводными наушниками, которые кажутся легче, комфортно сидят в ушах и обеспечивают насыщенный, теплый и полный деталей звук. Адаптивное шумоподавление реагирует на ваше окружение, а режимы "Кафе" и "Лаунж" помогут идеально объединить музыку с внешним шумом.

      Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      Полностью беспроводные наушники

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      этот продукт
      Полностью беспроводные наушники
      - {discount-value}

      Полностью беспроводные наушники

      итого

      recurring payment

      Яркий вайб и удобная посадка

      • Компактные вкладыши. Комфортная посадка.
      • Адаптивное шумоподавление
      • Технология с 6 микрофонами
      • Детальный и естественный звук

      Полный деталей звук, комфортная посадка и режимы пространственного звука

      Текстурные амбушюры SecureFit обеспечат легкую и более комфортную посадку, а также герметичность для еще более качественного звучания. Пространственный звук Philips предлагает ряд режимов, включая "Кафе" и "Лаунж", чтобы вы могли органично объединить музыку с внешним шумом и сосредоточиться на той или иной задаче под любимые композиции.

      Полное погружение с адаптивным шумоподавлением

      Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.

      Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth® и Auracast™

      Bluetooth® 6.0 обеспечит быстрое и стабильное подключение, а Auracast™ позволит воспроизводить и не пропускать объявления во время поездок. Можно подключиться сразу к двум устройствам Bluetooth® и управлять подключенными устройствами в нашем приложении — а Microsoft Swift Pair сделает жизнь еще проще для пользователей Windows.

      Технология с 6 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах

      Эти наушники оснащены шестью микрофонами, три из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы сидите в полном людей кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

      Защита от брызг и пота IPX4

      В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день? Капли пота также не помешают их работе.

      До 48 часов воспроизведения. Карманный футляр для зарядки

      С выключенным шумоподавлением полного заряда хватит на 12 часов воспроизведения, а заряда с компактного футляра хватит еще на 36 часов (8 часов и дополнительные 24 часа с футляра с шумоподавлением). Если наушники разрядились, поместите их в футляр на 10 минут — заряда хватит еще на 2 часа работы. Футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.

      Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

      Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.

      Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

      Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

      • Звук

        Частотный диапазон
        20 – 20 000 Гц
        Диаметр излучателя
        10 мм
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        5 мВт
        Чувствительность
        106 дБ (1 кГц, 179 мВ)
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        6,0
        Профили Bluetooth
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Одновременное подключение
        Да
        Поддерживаемый кодек
        • SBC
        • LC3

      • Внешняя упаковка

        Длина
        26.50  см
        Количество потребительских упаковок
        24
        ширина
        23.00  см
        Вес брутто
        3.05  кг
        Высота
        22.50  см
        GTIN
        1 48 95229 17895 0
        Вес нетто
        1.57  кг
        Вес упаковки
        1.48  кг

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Класс защиты от влаги
        IPX4
        Поддержка приложения Philips Headphones
        Да
        Монофонический режим TWS
        Да
        Обновление встроенного ПО
        Да
        Тип управления
        Сенсорное
        Google Fast Pair
        Да
        Microsoft Swift Pair
        Да

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        12.30  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        10.05  см
        Высота
        10.00  см
        Вес нетто
        0.20  кг
        Вес брутто
        0.336  кг
        Вес упаковки
        0.136  кг
        GTIN
        2 48 95229 17895 7

      • Питание

        Количество аккумуляторов
        3 шт.
        Время зарядки
        2  часов
        Время воспроизведения музыки (с ANC)
        8 + 24  часов
        Время воспроизведения музыки (без ANC)
        12 + 36  часов
        Быстрая зарядка
        10 mins for 2 hrs
        Тип батареи (футляр для зарядки)
        Lithium Polymer (built-in)
        Тип батареи (наушники)
        Lithium Polymer (built-in)
        Вес аккумулятора (общий)
        13.27  г
        Емкость аккумулятора (футляр)
        600  mAh
        Емкость аккумулятора (вкладыш)
        60  mAh

      • Размеры упаковки

        Высота
        10.9  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        9.6  см
        Глубина
        3.55  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 17895 3
        Вес брутто
        0.093  кг
        Вес нетто
        0.066  кг
        Вес упаковки
        0.027  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство
        Да
        Амбушюры
        3 пары (S/M/L)
        Футляр для зарядки
        Да

      • Дизайн

        Цвет
        Белый
        Стиль ношения
        Вкладыши
        Заполняющий уши материал
        Силикон
        Плотная посадка
        Вкладыши
        Вкладыш с плотной посадкой
        Силиконовые амбушюры

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        3 mics for each side

      • Размеры

        Размер футляра для зарядки (ШxГxВ)
        6.21 x 2.80 x 4.89  см
        Размер наушника (ШxГxВ)
        3.21 x 2.38 x 2.07  см
        Общий вес
        0.052  кг

      • UPC

        UPC
        8 40063 20827 8

      • Возможности ANC

        Технология ANC
        Гибридное
        Режим восприятия внешних звуков
        Да
        Адаптивное ANC
        Да
        Микрофон для активного шумоподавления
        2 микрофона
        ANC (активное шумоподавление)
        Да

      • Голосовой ассистент

        Совместимость с голосовым ассистентом
        • Apple Siri
        • Google Ассистент
        Активация по голосу
        Многофункциональный сенсор
        Поддержка голосового ассистента
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Пластиковый корпус
        содержит 57 % переработанного б/у поликарбоната TE-00132492

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

      Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

      Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

      Получайте актуальные и полезные советы от Philips

      Узнавайте первыми информацию о новинках

      *

      *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты. Скидки по промокодам не суммируются с предложениями по другим промокодам и акциям, включая акцию "Вместе дешевле: Купите комплект и сэкономьте".

      Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!
      Что это значит?

      Зарегистрируйтесь
      в MyPhilips

      Эксклюзивные предложения

      Расширенную гарантию на выбранные продукты 

      Полезные советы

      Зарегистрироваться

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.