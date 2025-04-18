Совместимо с голосовыми ассистентами и Apple AirPlay*

Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Google Ассистента на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через устройства, совместимые с Alexa. Оцените удобную потоковую передачу на экран ТВ с iPhone, iPad и Mac. Смотрите фильмы в приложениях. Демонстрируйте фотографии друзьям, которые пришли в гости*.