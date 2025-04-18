Телевизор с Ambilight и встроенным Google Ассистентом.
Встречайте этот телевизор с Ambilight, предлагающий потрясающую картинку и широкий спектр развлечений. С этим 4K-телевизором на базе Google TV вы сможете найти любимый фильм, передачу или спортивную трансляцию с помощью Google Ассистента, а затем просто погрузиться в контент
LED
Телевизор 4K с Ambilight
Телевизор 126 см (50") с Ambilight
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos и DTS:X
Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight
Благодаря встроенной LED-подсветке, которая переливается согласно содержимому на экране, Ambilight создает сияние, погружающее зрителя в контент. Все развлечения буквально выходят за границы экрана и завлекут вас в контент — не оторваться! Попробуйте Ambilight — и уже не сможете смотреть телевизор без него.
Яркие моменты. Четкая картинка.
Погрузитесь в невероятную детализацию 4K, которая расширяет границы возможного. Экран Pixel Precise Ultra HD для четкого и полного деталей отображения наполнит каждое мгновение захватывающими дух впечатлениями.
Превосходные цвета и контрастность с HDR10+
Оцените более высокую детализацию с покадровым повышением качества изображения. Благодаря акценту на цветности и контрастности даже самые темные сцены будут казаться значительно четче.
В эпицентре событий с Dolby Atmos и DTS:X
Технология Dolby Atmos обеспечит просмотр согласно задумке режиссера, а DTS:X создаст объемную звуковую сцену, чтобы вы могли погрузиться в происходящее на экране. Еще одно измерение звука обеспечит эффект иммерсии при домашнем просмотре.
Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google.
Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.
Совместимо с голосовыми ассистентами и Apple AirPlay*
Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Google Ассистента на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через устройства, совместимые с Alexa. Оцените удобную потоковую передачу на экран ТВ с iPhone, iPad и Mac. Смотрите фильмы в приложениях. Демонстрируйте фотографии друзьям, которые пришли в гости*.
Размер на ваш выбор
Выберите размер по душе согласно вашим потребностям. От небольшой диагонали 43" до большой панели 65". Невероятные телевизоры серии 8000 станут для вас проводником в мир яркого контента.
Дизайн в европейском стиле
Подставка-арка и стильная тонкая рамка — все в лучших традициях европейского дизайна. Выберите режим подсветки Ambilight lounge, чтобы создать расслабляющую атмосферу, пока телевизор выключен. Пульт ДУ изготовлен из переработанного пластика, а упаковка — из картона, сертифицированного FSC, и даже печатные материалы представлены в минимальном количестве и распечатаны на переработанной бумаге.
Подсветка Ambilight
Возможности режима Ambilight
Ambilight Suite
Игровой режим
Подстраивается под цвет стены
Режим приглушенного света
Версия Ambilight
Трехсторонняя
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
50
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
126
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разрешение панели
3840x2160p
Процессор обработки изображения
Pixel Precise Ultra HD
Улучшение изображения
Технология Micro Dimming
Разрешение Ultra
Natural Motion
Кристально чистое изображение
Индивидуальный
Домашний кинотеатр
Экорежим
Фильм
Игра
Мониторы
Разрешение экрана
Разрешение при разных частотах обновления
640 x 480 - 60 Гц,576p -50 Гц,720p -50/60 Гц,1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60 Гц,2560 x 1440 - 60 Гц,3840x2160p - 24/25/30/50/60 Гц
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco, зарегистрированным в США и других странах и используемым по лицензии.
Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC.
Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.
Доступность приложения Apple TV и Apple TV+ может зависеть от страны или региона; см. веб-страницы поддержки Google Play и Apple Inc.
