    Телевизор с Ambilight и встроенным Google Ассистентом.
      Energy Label Europe E here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 197.0KB)

      LED Телевизор 4K с Ambilight

      50PUS8100/12

      Общая оценка / 5
      отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Телевизор с Ambilight и встроенным Google Ассистентом.

      Встречайте этот телевизор с Ambilight, предлагающий потрясающую картинку и широкий спектр развлечений. С этим 4K-телевизором на базе Google TV вы сможете найти любимый фильм, передачу или спортивную трансляцию с помощью Google Ассистента, а затем просто погрузиться в контент

      Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      LED Телевизор 4K с Ambilight

      Телевизор с Ambilight и встроенным Google Ассистентом.

      • Телевизор 126 см (50") с Ambilight
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos и DTS:X
      Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight

      Благодаря встроенной LED-подсветке, которая переливается согласно содержимому на экране, Ambilight создает сияние, погружающее зрителя в контент. Все развлечения буквально выходят за границы экрана и завлекут вас в контент — не оторваться! Попробуйте Ambilight — и уже не сможете смотреть телевизор без него.

      Яркие моменты. Четкая картинка.

      Погрузитесь в невероятную детализацию 4K, которая расширяет границы возможного. Экран Pixel Precise Ultra HD для четкого и полного деталей отображения наполнит каждое мгновение захватывающими дух впечатлениями.

      Превосходные цвета и контрастность с HDR10+

      Оцените более высокую детализацию с покадровым повышением качества изображения. Благодаря акценту на цветности и контрастности даже самые темные сцены будут казаться значительно четче.

      В эпицентре событий с Dolby Atmos и DTS:X

      Технология Dolby Atmos обеспечит просмотр согласно задумке режиссера, а DTS:X создаст объемную звуковую сцену, чтобы вы могли погрузиться в происходящее на экране. Еще одно измерение звука обеспечит эффект иммерсии при домашнем просмотре.

      Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google.

      Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.

      Совместимо с голосовыми ассистентами и Apple AirPlay*

      Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Google Ассистента на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через устройства, совместимые с Alexa. Оцените удобную потоковую передачу на экран ТВ с iPhone, iPad и Mac. Смотрите фильмы в приложениях. Демонстрируйте фотографии друзьям, которые пришли в гости*.

      Размер на ваш выбор

      Выберите размер по душе согласно вашим потребностям. От небольшой диагонали 43" до большой панели 65". Невероятные телевизоры серии 8000 станут для вас проводником в мир яркого контента.

      Дизайн в европейском стиле

      Подставка-арка и стильная тонкая рамка — все в лучших традициях европейского дизайна. Выберите режим подсветки Ambilight lounge, чтобы создать расслабляющую атмосферу, пока телевизор выключен. Пульт ДУ изготовлен из переработанного пластика, а упаковка — из картона, сертифицированного FSC, и даже печатные материалы представлены в минимальном количестве и распечатаны на переработанной бумаге.

      • Подсветка Ambilight

        Возможности режима Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Игровой режим
        • Подстраивается под цвет стены
        • Режим приглушенного света
        Версия Ambilight
        Трехсторонняя

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        50  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        126  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Разрешение панели
        3840x2160p
        Процессор обработки изображения
        Pixel Precise Ultra HD
        Улучшение изображения
        • Технология Micro Dimming
        • Разрешение Ultra
        • Natural Motion
        • Кристально чистое изображение
        • Индивидуальный
        • Домашний кинотеатр
        • Экорежим
        • Фильм
        • Игра
        • Мониторы

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        640 x 480 - 60 Гц,576p -50 Гц,720p -50/60 Гц,1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60 Гц,2560 x 1440 - 60 Гц,3840x2160p - 24/25/30/50/60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Поддержка HEVC
        Да

      • Smart TV

        Приложения SmartTV*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Приложение NFT*
        • Whalefit
        ОС
        Google TV™
        Объем памяти (флэш)*
        16 ГБ

      • Функции Smart TV

        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Голосовой ассистент*
        • Пульт ДУ с микрофоном
        • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
        • Совместимо с Alexa
        Умный дом
        • MATTER
        • Control4
        • Совместимо с Apple Home
        Игровая панель управления
        Gamebar 2.0
        Поддержка TTS
        Да

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Форматы воспроизведения музыки
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Поддерживаемый формат субтитров
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудио
        2,0-канальный
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        20 Вт
        Конфигурация динамиков
        10 Вт x 2, широкополосные динамики
        Кодек
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Улучшение звука
        • Режим ИИ
        • Original
        • Развлечения
        • Музыка
        • Пространственная музыка
        • Dialogue
        • Индивидуальный
        • Универсальный стиль
        • Четкие диалоги
        • Персональная настройка звука
        • Режим AVL
        • Ночной режим
        Аудиопроцессор
        Основной аудиопроцессор
        Основная АС
        Широкополосная АС Bass Reflex (FR01A)

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        3
        Возможности HDMI
        • Канал возврата аудиосигнала
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        • Воспроизведение одним касанием (авто-пробуждение)
        Количество разъемов USB
        2
        Беспроводное соединение
        • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
        • Bluetooth 5.0
        • Совместим с Apple AirPlay
        • Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        Да, на HDMI3
        Функции HDMI 2.1
        • Поддержка eARC / VRR / ALLM
        • eARC на HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Внешняя настройка через UI телевизора
        • HDMI-CEC для Philips TV/SB

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        Игры
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Совместимость с HDR10+

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        2361288
        Класс энергоэффективности для SDR
        E
        Энергопотребление для SDR
        53  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        G
        Энергопотребление для HDR
        72  кВт*ч на 1000 ч
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Режим ожидания с поддержкой сети
        2,0  Вт
        Технология панели
        ЖК с LED

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        менее 0,5 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Краткое руководство пользователя
        • Юридическая информация и сведения о безопасности
        • Настольная подставка
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Металлическая черная рамка
        Конструкция подставки
        Черные ножки

      • Размеры

        Расстояние между 2 подставками
        810  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        200 x 100 мм
        Телевизор без подставки (Ш x В x Г)
        1111 x 649 x 88 мм
        Телевизор с подставкой (Ш x В x Г)
        1111 x 674 x 255 мм
        Упаковка (Ш x В x Г)
        1240 x 800 x 150 мм
        Вес телевизора без подставки
        8,23 кг
        Вес телевизора с подставкой
        8,39 кг
        Вес, включая упаковку
        11,61 кг

      • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
      • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
      • Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
      • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
      • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
      • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
      • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
      • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
      • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
      • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
      • Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco, зарегистрированным в США и других странах и используемым по лицензии.
      • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC.
      • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.
      • Доступность приложения Apple TV и Apple TV+ может зависеть от страны или региона; см. веб-страницы поддержки Google Play и Apple Inc.

