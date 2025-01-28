Оцените невероятную цветопередачу 4K QLED, подсветку Ambilight с эффектом погружения и Dolby Atmos с 3D-звучанием на уровне кинозала. С Titan OS, которая обеспечит комфорт при просмотре любимого контента, вы сможете наполнить любой момент яркими эмоциями и насладиться приятными ощущениями.
Инновационный. Иммерсивный. Исключительный.
Телевизор 108 см (43") с Ambilight
4K QLED
Pixel Precise Ultra HD
Dolby Atmos
Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight
Благодаря встроенной LED-подсветке, которая переливается согласно содержимому на экране, Ambilight создает сияние, погружающее зрителя в контент. Фильмы, спорт, музыкальные видео и игры буквально выходят за границы экрана и завлекут вас в контент — не оторваться! Попробуйте Ambilight — и уже не сможете смотреть телевизор без него.
4K QLED для ярких впечатлений от просмотра и цветопередача с технологией квантовых точек
Яркие цвета. Полные деталей сцены. По-настоящему идеальное качество изображения. Благодаря 4K (UHD) этот телевизор с Ambilight адаптируется ко всем форматам HDR. Каждый момент будет невероятным — от темных сцен в фильмах до ярких игр и трансляций — чтобы вы могли наслаждаться каждой деталью происходящего на экране.
Детализация еще выше с высокоточными пикселями
8 миллионов пикселей работают сообща и в унисон, обеспечивая несравненное качество просмотра 4K. Изображения получаются невероятно четкими и реалистичными, чтобы вы могли оценить органичное воссоздание контента на этом телевизоре Philips с Ambilight.
Dolby Atmos и кинематографичное звучание
Подготовьтесь — Dolby Atmos обеспечит звучание согласно задумке режиссера. Вы погрузитесь в каждый момент сцены и растворитесь в нем — от фильмов и сериалов до спортивных трансляций и игр.
DTS:X для иммерсивного 3D-звука
DTS:X делает разницу — звук будет настолько органичным, словно вы и впрямь оказались в эпицентре событий на экране. Технология 3D-звука откроет новое измерение в восприятии аудио, и ваша гостиная превратится в полноценный кинозал.
Весь контент в ваших руках с Titan OS
Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.
Легко подключайтесь к сети умного дома
Совместимость с Matter Smart Home обеспечивает простую интеграцию с уже выстроенной сетью умного дома. Для управления телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью голосовых команд просто нажмите кнопку на пульте ДУ и озвучьте, что нужно сделать — приглушить подсветку, отрегулировать термостат или включить телевизор Philips с Ambilight. Всего одна команда для полного комфорта. Этот телевизор также совместим с умными колонками Google и Apple AirPlay.
Размер на ваш выбор
Небольшой экран 43". Огромный 85-дюймовый экран. И все стандартные размеры между ним. Свобода выбора позволит подобрать телевизор, который идеально впишется в ваш интерьер. Шесть разных диагоналей помогут сделать наилучший выбор.
Диалоги еще четче с усилением голоса
Больше не нужно гадать, что именно сказал персонаж. Усиление голоса позволяет зрителю регулировать громкость диалогов отдельно от звуков окружения. Так вы не упустите ни единой реплики персонажей.
Подключение к игровым системам
С HDMI 2.1 и VRR вы получите яркие эмоции от игры на консоли благодаря динамичному геймплею и плавной графике. Режим низкой задержки автоматически включается вместе с консолью, чтобы вы были полностью готовы покорять новые игровые миры.
Дизайн в европейском стиле
Подставка-арка, стильная тонкая рамка и невероятная QLED-панель — все в лучших традициях европейского дизайна. Выберите режим подсветки Ambilight lounge, чтобы создать расслабляющую атмосферу, пока телевизор выключен. Пульт ДУ изготовлен из переработанного пластика, а упаковка — из картона, сертифицированного FSC, и даже печатные материалы представлены в минимальном количестве и распечатаны на переработанной бумаге.
