    • Инновационный. Иммерсивный. Исключительный. Инновационный. Иммерсивный. Исключительный. Инновационный. Иммерсивный. Исключительный.
      Energy Label Europe F here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 195.0KB)

      QLED Телевизор 4K с Ambilight

      43PUS8500/12

      Инновационный. Иммерсивный. Исключительный.

      Оцените невероятную цветопередачу 4K QLED, подсветку Ambilight с эффектом погружения и Dolby Atmos с 3D-звучанием на уровне кинозала. С Titan OS, которая обеспечит комфорт при просмотре любимого контента, вы сможете наполнить любой момент яркими эмоциями и насладиться приятными ощущениями.

      Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      QLED Телевизор 4K с Ambilight

      Инновационный. Иммерсивный. Исключительный.

      • Телевизор 108 см (43") с Ambilight
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight

      Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight

      Благодаря встроенной LED-подсветке, которая переливается согласно содержимому на экране, Ambilight создает сияние, погружающее зрителя в контент. Фильмы, спорт, музыкальные видео и игры буквально выходят за границы экрана и завлекут вас в контент — не оторваться! Попробуйте Ambilight — и уже не сможете смотреть телевизор без него.

      4K QLED для ярких впечатлений от просмотра и цветопередача с технологией квантовых точек

      4K QLED для ярких впечатлений от просмотра и цветопередача с технологией квантовых точек

      Яркие цвета. Полные деталей сцены. По-настоящему идеальное качество изображения. Благодаря 4K (UHD) этот телевизор с Ambilight адаптируется ко всем форматам HDR. Каждый момент будет невероятным — от темных сцен в фильмах до ярких игр и трансляций — чтобы вы могли наслаждаться каждой деталью происходящего на экране.

      Детализация еще выше с высокоточными пикселями

      Детализация еще выше с высокоточными пикселями

      8 миллионов пикселей работают сообща и в унисон, обеспечивая несравненное качество просмотра 4K. Изображения получаются невероятно четкими и реалистичными, чтобы вы могли оценить органичное воссоздание контента на этом телевизоре Philips с Ambilight.

      Dolby Atmos и кинематографичное звучание

      Dolby Atmos и кинематографичное звучание

      Подготовьтесь — Dolby Atmos обеспечит звучание согласно задумке режиссера. Вы погрузитесь в каждый момент сцены и растворитесь в нем — от фильмов и сериалов до спортивных трансляций и игр.

      DTS:X для иммерсивного 3D-звука

      DTS:X для иммерсивного 3D-звука

      DTS:X делает разницу — звук будет настолько органичным, словно вы и впрямь оказались в эпицентре событий на экране. Технология 3D-звука откроет новое измерение в восприятии аудио, и ваша гостиная превратится в полноценный кинозал.

      Весь контент в ваших руках с Titan OS

      Весь контент в ваших руках с Titan OS

      Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.

      Легко подключайтесь к сети умного дома

      Легко подключайтесь к сети умного дома

      Совместимость с Matter Smart Home обеспечивает простую интеграцию с уже выстроенной сетью умного дома. Для управления телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью голосовых команд просто нажмите кнопку на пульте ДУ и озвучьте, что нужно сделать — приглушить подсветку, отрегулировать термостат или включить телевизор Philips с Ambilight. Всего одна команда для полного комфорта. Этот телевизор также совместим с умными колонками Google и Apple AirPlay.

      Размер на ваш выбор

      Размер на ваш выбор

      Небольшой экран 43". Огромный 85-дюймовый экран. И все стандартные размеры между ним. Свобода выбора позволит подобрать телевизор, который идеально впишется в ваш интерьер. Шесть разных диагоналей помогут сделать наилучший выбор.

      Диалоги еще четче с усилением голоса

      Больше не нужно гадать, что именно сказал персонаж. Усиление голоса позволяет зрителю регулировать громкость диалогов отдельно от звуков окружения. Так вы не упустите ни единой реплики персонажей.

      Подключение к игровым системам

      С HDMI 2.1 и VRR вы получите яркие эмоции от игры на консоли благодаря динамичному геймплею и плавной графике. Режим низкой задержки автоматически включается вместе с консолью, чтобы вы были полностью готовы покорять новые игровые миры.

      Дизайн в европейском стиле

      Подставка-арка, стильная тонкая рамка и невероятная QLED-панель — все в лучших традициях европейского дизайна. Выберите режим подсветки Ambilight lounge, чтобы создать расслабляющую атмосферу, пока телевизор выключен. Пульт ДУ изготовлен из переработанного пластика, а упаковка — из картона, сертифицированного FSC, и даже печатные материалы представлены в минимальном количестве и распечатаны на переработанной бумаге.

      • Подсветка Ambilight

        Возможности режима Ambilight
        • AmbiSleep
        • Музыка Ambilight
        • Игровой режим
        • Режим приглушенного света
        • Будильник с восходом солнца
        • Подстраивается под цвет стены
        Версия Ambilight
        Трехсторонняя

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        43  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        108  см
        Разрешение панели
        3840x2160p
        Базовая частота обновления
        60  Гц
        Процессор обработки изображения
        Pixel Precise Ultra HD
        Улучшение изображения
        • Кристально чистое изображение
        • Экорежим
        • Игра
        • Совместимость с HDR10+
        • Домашний кинотеатр
        • Мониторы
        • Фильм
        • Технология Micro Dimming
        • Индивидуальный
        • Разрешение Ultra
        Техника отображения
        4K Ultra HD QLED

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        • 576p, 50 Гц
        • 640x480, 60 Гц
        • 720p, 50 Гц, 60 Гц
        • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Гц
        • 560x1440, 60 Гц
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Поддержка HEVC
        Да

      • Smart TV

        Приложения SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Приложение NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        ОС
        TITAN OS
        Объем памяти (флэш)*
        8 ГБ

      • Функции Smart TV

        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Голосовой ассистент*
        • Встроенная функция Amazon Alexa
        • Совместимо с Google Home
        • Пульт ДУ с микрофоном
        Умный дом
        • MATTER
        • Control4
        • Совместимо с Apple Home
        Игровая панель управления
        Gamebar 2.0
        Поддержка TTS
        Да

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Форматы воспроизведения музыки
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Поддерживаемый формат субтитров
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудио
        2,0-канальный
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        20 Вт
        Конфигурация динамиков
        10 Вт x 2, широкополосные динамики
        Кодек
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Улучшение звука
        • Режим AVL
        • Усиление низких частот
        • Dolby Media Intelligence
        • Развлечения
        • Эквалайзер
        • Профиль слуха
        • Ночной режим
        • Калибровка помещения
        • Индивидуальный
        • Усиление голоса
        Функции наушников
        Dolby Atmos для наушников
        Аудиопроцессор
        IntelliSound
        Основная АС
        Широкополосная АС Bass Reflex (FR01A)

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        3
        Возможности HDMI
        • 4K
        • Канал возврата аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        Количество разъемов USB
        2
        Беспроводное соединение
        • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
        • Bluetooth 5.2
        • Совместим с Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        Да, на HDMI1
        Функции HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 1
        • Поддержка eARC / VRR / ALLM
        EasyLink 2.0
        • Внешняя настройка через UI телевизора
        • HDMI-CEC для Philips TV/SB

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        Игры
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Совместимость с HDR10+

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        2206259
        Класс энергоэффективности для SDR
        F
        Энергопотребление для SDR
        50  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        G
        Энергопотребление для HDR
        80  кВт*ч на 1000 ч
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Режим ожидания с поддержкой сети
        2,0  Вт
        Технология панели
        QLED LCD

      • Питание

        Электропитание
        100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        менее 0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Световой датчик
        • Режим ECO
        • Отключение изображения (для радио)

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Черная матовая рамка
        Конструкция подставки
        Черная подставка-арка из металла

      • Размеры

        Расстояние между 2 подставками
        756 mm  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        200 x 100 мм
        Телевизор без подставки (Ш x В x Г)
        958 x 563 x 87 мм
        Телевизор с подставкой (Ш x В x Г)
        958 x 625 x 243 мм
        Упаковка (Ш x В x Г)
        1045 x 650 x 133 мм
        Вес телевизора без подставки
        6,76 кг
        Вес телевизора с подставкой
        7,08 кг
        Вес, включая упаковку
        9,8 кг

      • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
      • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
      • Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
      • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
      • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
      • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
      • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
      • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
      • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
      • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
      • Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах.

