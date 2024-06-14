Ключевые слова для поиска

      LED Телевизор 4K с Ambilight

      50PUS8009/12

      Телевизор 4K с Ambilight

      Погрузитесь в контент с этим многофункциональным телевизором с Ambilight! Оцените превосходное качество изображения, реалистичный звук Dolby Atmos и плавный игровой процесс. От сериалов до игр — Ambilight позволит провести вечер за развлечениями и испытать еще более яркие эмоции.

      Доступно в:

      LED Телевизор 4K с Ambilight

      Телевизор 4K с Ambilight

      Эффективный телевизор с Ambilight

      • Телевизор 126 см (50") с Ambilight
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Умная платформа Titan OS
      • Звучание Dolby Atmos
      Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

      Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

      Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

      Яркие ощущения от просмотра с красочной и сверхчеткой картинкой.

      Яркие ощущения от просмотра с красочной и сверхчеткой картинкой.

      Влюбитесь в контент с ярким телевизором 4K (UHD) LED с Ambilight. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.

      Удобный поиск. TITAN OS.

      Удобный поиск. TITAN OS.

      Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

      Dolby Atmos для кинематографического звучания.

      Dolby Atmos для кинематографического звучания.

      Dolby Atmos позволяет погрузиться в контент благодаря эффекту объемной звуковой сцены. От космических кораблей над головой до тихих шагов за спиной — почувствуйте себя в эпицентре событий.

      Готово для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.

      Готово для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.

      HDMI VRR позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли. В игровом режиме Ambilight вы получите незабываемые эмоции.

      Легко подключается к сетям умного дома.

      Легко подключается к сетям умного дома.

      Простая совместимость с Matter и Control4 позволят легко интегрировать этот телевизор 4K с Ambilight в текущую сеть умного дома.

      Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.

      Этот телевизор с Ambilight стильно и минималистично выглядит, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

      Тонкий ТВ со стильным и привлекательным дизайном.

      Тонкий ТВ со стильным и привлекательным дизайном.

      Совместимо с Matter и Control4.

      Совместимо с Matter и Control4.

      • Подсветка Ambilight

        Возможности режима Ambilight
        • Подстраивается под цвет стены
        • Режим приглушенного света
        • Музыка Ambilight
        • AmbiSleep
        • Будильник с восходом солнца
        • Анимация Ambilight FTI
        Версия Ambilight
        Трехсторонняя

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        50  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        126  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Процессор обработки изображения
        Pixel Precise Ultra HD

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        • 640x480, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50 Гц, 60 Гц
        • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Гц
        • 560x1440, 60 Гц
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Телегид*
        Электронный гид телепередач на 8 дней
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Поддержка HEVC
        Да

      • Smart TV

        Приложения SmartTV*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Канал TITAN
        • Приложение NFT*
        • Приложение STB Controller
        ОС
        TITAN OS
        Объем памяти (флэш)*
        8 ГБ

      • Функции Smart TV

        Взаимодействие с пользователем
        Дублирование экрана
        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Голосовой ассистент*
        Встроенная функция Amazon Alexa
        Умный дом
        • Совместимо с Amazon Alexa
        • Совместимо с Google Ассистентом
        • MATTER
        • Встроенная функция Amazon Alexa

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Форматы воспроизведения музыки
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Поддерживаемый формат субтитров
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        20 Вт
        Конфигурация динамиков
        10 Вт x 2, широкополосные динамики
        Кодек
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Улучшение звука
        • Dolby Bass Enhancement
        • Четкие диалоги
        • ИИ-звук
        • Эквалайзер с ИИ
        • Dolby Volume Leveler
        • Ночной режим
        • Персональная настройка звука

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        3
        Возможности HDMI
        • 4K
        • Канал возврата аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        Количество разъемов USB
        2
        Беспроводное соединение
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        Да, на HDMI1
        Функции HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 1
        • Поддержка eARC / VRR / ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC для Philips TV/SB
        • Внешняя настройка через UI телевизора

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        Игры
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Совместимость с HDR10+

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        1960010
        Класс энергоэффективности для SDR
        E
        Энергопотребление для SDR
        45 кВт*ч/1000 ч  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        G
        Энергопотребление для HDR
        78 кВт*ч/1000 ч  кВт*ч на 1000 ч
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Режим ожидания с поддержкой сети
        2,0  Вт
        Технология панели
        ЖК с LED

      • Питание

        Электропитание
        220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        менее 0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Отключение изображения (для радио)
        • Режим ECO
        • Световой датчик

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Черная матовая рамка
        Конструкция подставки
        Черные ножки

      • Размеры

        Расстояние между 2 подставками
        810  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        200 x 100 мм
        Телевизор без подставки (Ш x В x Г)
        1111 x 649 x 88 мм
        Телевизор с подставкой (Ш x В x Г)
        1111 x 674 x 255 мм
        Упаковка (Ш x В x Г)
        1240 x 785 x 150 мм
        Вес телевизора без подставки
        8,2 кг
        Вес телевизора с подставкой
        8,4 кг
        Вес, включая упаковку
        10,0 кг

      • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
      • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
      • Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
      • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
      • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
      • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
      • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
      • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
      • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
      • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
      • Приложение HBO Max будет доступно к августу 2024 года.
      • Matter / Control4: эта функция станет доступна в 2024 году после программного обновления.

