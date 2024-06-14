Погрузитесь в контент с этим многофункциональным телевизором с Ambilight! Оцените превосходное качество изображения, реалистичный звук Dolby Atmos и плавный игровой процесс. От сериалов до игр — Ambilight позволит провести вечер за развлечениями и испытать еще более яркие эмоции.
LED
Телевизор 4K с Ambilight
Телевизор 4K с Ambilight
Эффективный телевизор с Ambilight
Телевизор 126 см (50") с Ambilight
Pixel Precise Ultra HD
Умная платформа Titan OS
Звучание Dolby Atmos
Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.
Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.
Яркие ощущения от просмотра с красочной и сверхчеткой картинкой.
Влюбитесь в контент с ярким телевизором 4K (UHD) LED с Ambilight. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.
Удобный поиск. TITAN OS.
Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.
Dolby Atmos для кинематографического звучания.
Dolby Atmos позволяет погрузиться в контент благодаря эффекту объемной звуковой сцены. От космических кораблей над головой до тихих шагов за спиной — почувствуйте себя в эпицентре событий.
Готово для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.
HDMI VRR позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли. В игровом режиме Ambilight вы получите незабываемые эмоции.
Легко подключается к сетям умного дома.
Простая совместимость с Matter и Control4 позволят легко интегрировать этот телевизор 4K с Ambilight в текущую сеть умного дома.
Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.
Этот телевизор с Ambilight стильно и минималистично выглядит, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
Приложение HBO Max будет доступно к августу 2024 года.
Matter / Control4: эта функция станет доступна в 2024 году после программного обновления.
