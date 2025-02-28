Легко подключить к сетям умного дома

Совместимость с Matter Smart Home обеспечивает простую интеграцию с уже выстроенной сетью умного дома. Для управления телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью голосовых команд просто нажмите кнопку на пульте ДУ и озвучьте, что нужно сделать — приглушить подсветку, отрегулировать термостат или включить телевизор Philips с Ambilight. Всего одна команда для полного комфорта. Этот телевизор также совместим с устройствам Alexa и Apple AirPlay.