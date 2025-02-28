Откройте для себя этот телевизор с Ambilight. Smart TV на базе Titan OS. Превосходный европейский дизайн. Все фильмы, сериалы и спортивные трансляции у вас перед глазами с невероятным качеством изображения. Погрузитесь в цвет, сияние подсветки и кинематографичный звук 3D.
Погрузитесь в Ambilight
Телевизор 126 см (50") с Ambilight
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos и DTS:X
Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight
Благодаря встроенной LED-подсветке, которая переливается согласно содержимому на экране, Ambilight создает сияние, погружающее зрителя в контент. Все развлечения буквально выходят за границы экрана и завлекут вас в контент — не оторваться! Попробуйте Ambilight — и уже не сможете смотреть телевизор без него.
Яркие моменты. Четкая картинка.
Погрузитесь в невероятную детализацию 4K, которая расширяет границы возможного. Экран Pixel Precise Ultra HD для четкого и полного деталей отображения наполнит каждое мгновение захватывающими дух впечатлениями.
Превосходные цвета и контрастность с HDR10+
Оцените более высокую детализацию с покадровым повышением качества изображения. Благодаря акценту на цветности и контрастности даже самые темные сцены будут казаться значительно четче.
В эпицентре событий с Dolby Atmos и DTS:X
Технология Dolby Atmos обеспечит просмотр согласно задумке режиссера, а DTS:X создаст объемную звуковую сцену, чтобы вы могли погрузиться в происходящее на экране. Еще одно измерение звука обеспечит эффект иммерсии при домашнем просмотре.
Titan OS. Простой и удобный поиск.
Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.
Легко подключить к сетям умного дома
Совместимость с Matter Smart Home обеспечивает простую интеграцию с уже выстроенной сетью умного дома. Для управления телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью голосовых команд просто нажмите кнопку на пульте ДУ и озвучьте, что нужно сделать — приглушить подсветку, отрегулировать термостат или включить телевизор Philips с Ambilight. Всего одна команда для полного комфорта. Этот телевизор также совместим с устройствам Alexa и Apple AirPlay.
Размер на ваш выбор
Выберите размер по душе согласно вашим потребностям. От небольшой диагонали 43" до большой панели 65". Невероятные телевизоры серии 8000 станут для вас проводником в мир яркого контента.
Европейский дизайн и экологичность
Подставка-арка и тонкая рамка символизируют европейский подход к дизайну этого 4K LED-телевизора. Быстро находите желаемый контент в Titan OS, а также оцените превосходное качество сборки и экологичность, включая пульт ДУ из переработанного пластика и упаковку из переработанных материалов с сертификацией FSC.
Диалоги еще четче с усилением голоса
Больше не нужно гадать, что именно сказал персонаж. Усиление голоса позволяет зрителю регулировать громкость диалогов отдельно от звуков окружения. Так вы не упустите ни единой реплики персонажей.
Подключение к игровым системам
С HDMI 2.1 и VRR вы получите яркие эмоции от игры на консоли благодаря динамичному геймплею и плавной графике. Режим низкой задержки автоматически включается вместе с консолью, чтобы вы были полностью готовы покорять новые игровые миры.
Подсветка Ambilight
Возможности режима Ambilight
Анимация Ambilight FTI
Музыка Ambilight
AmbiSleep
Игровой режим
Режим приглушенного света
Будильник с восходом солнца
Подстраивается под цвет стены
Версия Ambilight
Трехсторонняя
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
50
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
126
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разрешение панели
3840x2160p
Процессор обработки изображения
Pixel Precise Ultra HD
Улучшение изображения
Кристально чистое изображение
Экорежим
Игра
Совместимость с HDR 10+
Домашний кинотеатр
Мониторы
Технология Micro Dimming
Фильм
Индивидуальный
Процессор Pixel Precise Ultra HD
Разрешение Ultra
Разрешение экрана
Разрешение при разных частотах обновления
640 x 480 - 60 Гц, 576p -50 Гц, 720p 50/60 Гц, 1920 x 1080p 24/25/30/50/60 Гц, 2560 x 1440 - 60 Гц, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Гц
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах.
