      LED Телевизор 4K с Ambilight

      55PUS8200/12

      Умный выбор с Ambilight

      Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa и Matter Smart Home, а также встроенный микрофон дальнего поля для четкого восприятия устройством ваших команд. Titan OS обеспечит простую и быструю работу, а европейский дизайн — безопасность ваших данных.

      LED Телевизор 4K с Ambilight

      Умный выбор с Ambilight

      • Телевизор 139 см (55") с Ambilight
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos и DTS:X
      Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight

      Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight

      Благодаря встроенной LED-подсветке, которая переливается согласно содержимому на экране, Ambilight создает сияние, погружающее зрителя в контент. Все развлечения буквально выходят за границы экрана и завлекут вас в контент — не оторваться! Попробуйте Ambilight — и уже не сможете смотреть телевизор без него.

      Яркие моменты. Четкая картинка.

      Яркие моменты. Четкая картинка.

      Погрузитесь в невероятную детализацию 4K, которая расширяет границы возможного. Экран Pixel Precise Ultra HD для четкого и полного деталей отображения наполнит каждое мгновение захватывающими дух впечатлениями.

      В эпицентре событий с Dolby Atmos и DTS:X

      В эпицентре событий с Dolby Atmos и DTS:X

      Технология Dolby Atmos обеспечит просмотр согласно задумке режиссера, а DTS:X создаст объемную звуковую сцену, чтобы вы могли погрузиться в происходящее на экране. Еще одно измерение звука обеспечит эффект иммерсии при домашнем просмотре.

      Titan OS. Простой и удобный поиск.

      Titan OS. Простой и удобный поиск.

      Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.

      Легко подключить к сетям умного дома

      Легко подключить к сетям умного дома

      Совместимость с Matter Smart Home обеспечивает простую интеграцию с уже выстроенной сетью умного дома или микрофоном дальнего поля. Для управления телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью встроенной Alexa просто нажмите кнопку на пульте ДУ и озвучьте, что нужно сделать — приглушить подсветку, отрегулировать термостат или включить телевизор Philips с Ambilight. Всего одна команда для полного комфорта. Этот телевизор также совместим с умными колонками Google и Apple AirPlay.

      Управляйте даже без пульта

      Управляйте даже без пульта

      Отдавайте команды голосом. Включайте телевизор, заходя в комнату. Общайтесь с Alexa даже без пульта ДУ — благодаря встроенному микрофону дальнего поля и управлению без пульта вы сможете развалиться на диване и с комфортом смотреть весь любимый контент в Smart TV.

      Диалоги еще четче с усилением голоса

      Больше не нужно гадать, что именно сказал персонаж. Усиление голоса позволяет зрителю регулировать громкость диалогов отдельно от звуков окружения. Так вы не упустите ни единой реплики персонажей.

      Подключение к игровым системам

      С HDMI 2.0a и VRR вы получите яркие эмоции от игры на консоли благодаря динамичному геймплею и плавной графике. Режим низкой задержки автоматически включается вместе с консолью, чтобы вы были полностью готовы покорять новые игровые миры.

      Все ваши данные в полной безопасности

      От смартфона и планшета до ноутбука и умных колонок — защита вашей персональной информации очень важна. Подключение к телевизору Philips обеспечит постоянную защиту ваших конфиденциальных сведений. Решение SafeShark постоянно проверяет вашу конфигурацию безопасности, чтобы вы могли оставаться спокойны за киберзащиту своей сети.

      Европейский дизайн и экологичность

      Подставка-арка и тонкая рамка символизируют европейский подход к дизайну этого 4K LED-телевизора. Быстро находите желаемый контент в Titan OS, а также оцените превосходное качество сборки и экологичность, включая пульт ДУ из переработанного пластика и упаковку из переработанных материалов с сертификацией FSC.

      • Подсветка Ambilight

        Возможности режима Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Подстраивается под цвет стены
        • Режим музыки
        • Игровой режим
        • Будильник с восходом солнца
        Версия Ambilight
        Трехсторонняя

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        55  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        139  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Разрешение панели
        3840x2160p
        Базовая частота обновления
        60 Hz  Гц
        Процессор обработки изображения
        Pixel Precise Ultra HD
        Улучшение изображения
        • Кристально чистое изображение
        • Экорежим
        • Игра
        • Совместимость с HDR10+
        • Домашний кинотеатр
        • Мониторы
        • Фильм
        • Технология Micro Dimming
        • Индивидуальный
        • Разрешение Ultra

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        640 x 480 - 60 Гц,576p -50 Гц,720p -50/60 Гц,1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60 Гц,2560 x 1440 - 60 Гц,3840x2160p - 24/25/30/50/60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Поддержка HEVC
        Да

      • Smart TV

        Приложения SmartTV*
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Приложение NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        ОС
        TITAN OS
        Объем памяти (флэш)*
        8 ГБ

      • Функции Smart TV

        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Голосовой ассистент*
        • Встроенная функция Amazon Alexa
        • Совместимо с Google Home
        • Пульт ДУ с микрофоном
        Умный дом
        • MATTER
        • Control4
        • Совместимо с Apple Home
        Игровая панель управления
        Gamebar 2.0
        Поддержка TTS
        Да

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Форматы воспроизведения музыки
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Поддерживаемый формат субтитров
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудио
        2,0-канальный
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        20 Вт
        Конфигурация динамиков
        10 Вт x 2, широкополосные динамики
        Кодек
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Улучшение звука
        • Режим AVL
        • Усиление низких частот
        • Dolby Media Intelligence
        • Развлечения
        • Эквалайзер
        • Профиль слуха
        • Ночной режим
        • Калибровка помещения
        • Индивидуальный
        • Усиление голоса
        Функции наушников
        Dolby Atmos для наушников
        Аудиопроцессор
        IntelliSound
        Основная АС
        Широкополосная АС Bass Reflex (FR01A)

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        3
        Возможности HDMI
        • 4K
        • Канал возврата аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        Количество разъемов USB
        2
        Беспроводное соединение
        • Wi-Fi 802.11ac 2x2, двухдиапазонный
        • Bluetooth 5.2
        • Совместим с Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        HDMI 1
        Функции HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 1
        • Поддержка eARC / VRR / ALLM
        EasyLink 2.0
        • Внешняя настройка через UI телевизора
        • HDMI-CEC для Philips TV/SB

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        Игры
        • ALLM и Авто: Игры
        • HDMI VRR
        HDR
        • Совместимость с HDR10+
        • HDR10
        • HLG

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        2269636
        Класс энергоэффективности для SDR
        E
        Энергопотребление для SDR
        53  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        G
        Энергопотребление для HDR
        80  кВт*ч на 1000 ч
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Режим ожидания с поддержкой сети
        2,0  Вт
        Технология панели
        ЖК с LED

      • Питание

        Электропитание
        100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        менее 0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Режим ECO
        • Световой датчик
        • Отключение изображения (для радио)

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Юридическая информация и сведения о безопасности
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка
        • Краткое руководство пользователя

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Пластиковая черная низкопрофильная рамка
        Конструкция подставки
        Черная квадратная подставка-арка из металла

      • Размеры

        Расстояние между 2 подставками
        810  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        200 x 100 мм
        Телевизор без подставки (Ш x В x Г)
        1226 x 713 x 88 мм
        Телевизор с подставкой (Ш x В x Г)
        1226 x 778 x 275 мм
        Упаковка (Ш x В x Г)
        1320 x 806 x 132 мм
        Вес телевизора без подставки
        9,9 кг
        Вес телевизора с подставкой
        10,2 кг
        Вес, включая упаковку
        13,1 кг

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
      • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
      • Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv
      • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
      • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
      • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
      • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках
      • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
      • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
      • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
      • Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco, зарегистрированным в США и других странах и используемым по лицензии.

