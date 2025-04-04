Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa и Matter Smart Home, а также встроенный микрофон дальнего поля для четкого восприятия устройством ваших команд. Titan OS обеспечит простую и быструю работу, а европейский дизайн — безопасность ваших данных.
Умный выбор с Ambilight
Телевизор 139 см (55") с Ambilight
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos и DTS:X
Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight
Благодаря встроенной LED-подсветке, которая переливается согласно содержимому на экране, Ambilight создает сияние, погружающее зрителя в контент. Все развлечения буквально выходят за границы экрана и завлекут вас в контент — не оторваться! Попробуйте Ambilight — и уже не сможете смотреть телевизор без него.
Яркие моменты. Четкая картинка.
Погрузитесь в невероятную детализацию 4K, которая расширяет границы возможного. Экран Pixel Precise Ultra HD для четкого и полного деталей отображения наполнит каждое мгновение захватывающими дух впечатлениями.
В эпицентре событий с Dolby Atmos и DTS:X
Технология Dolby Atmos обеспечит просмотр согласно задумке режиссера, а DTS:X создаст объемную звуковую сцену, чтобы вы могли погрузиться в происходящее на экране. Еще одно измерение звука обеспечит эффект иммерсии при домашнем просмотре.
Titan OS. Простой и удобный поиск.
Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.
Легко подключить к сетям умного дома
Совместимость с Matter Smart Home обеспечивает простую интеграцию с уже выстроенной сетью умного дома или микрофоном дальнего поля. Для управления телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью встроенной Alexa просто нажмите кнопку на пульте ДУ и озвучьте, что нужно сделать — приглушить подсветку, отрегулировать термостат или включить телевизор Philips с Ambilight. Всего одна команда для полного комфорта. Этот телевизор также совместим с умными колонками Google и Apple AirPlay.
Управляйте даже без пульта
Отдавайте команды голосом. Включайте телевизор, заходя в комнату. Общайтесь с Alexa даже без пульта ДУ — благодаря встроенному микрофону дальнего поля и управлению без пульта вы сможете развалиться на диване и с комфортом смотреть весь любимый контент в Smart TV.
Диалоги еще четче с усилением голоса
Больше не нужно гадать, что именно сказал персонаж. Усиление голоса позволяет зрителю регулировать громкость диалогов отдельно от звуков окружения. Так вы не упустите ни единой реплики персонажей.
Подключение к игровым системам
С HDMI 2.0a и VRR вы получите яркие эмоции от игры на консоли благодаря динамичному геймплею и плавной графике. Режим низкой задержки автоматически включается вместе с консолью, чтобы вы были полностью готовы покорять новые игровые миры.
Все ваши данные в полной безопасности
От смартфона и планшета до ноутбука и умных колонок — защита вашей персональной информации очень важна. Подключение к телевизору Philips обеспечит постоянную защиту ваших конфиденциальных сведений. Решение SafeShark постоянно проверяет вашу конфигурацию безопасности, чтобы вы могли оставаться спокойны за киберзащиту своей сети.
Европейский дизайн и экологичность
Подставка-арка и тонкая рамка символизируют европейский подход к дизайну этого 4K LED-телевизора. Быстро находите желаемый контент в Titan OS, а также оцените превосходное качество сборки и экологичность, включая пульт ДУ из переработанного пластика и упаковку из переработанных материалов с сертификацией FSC.
Подсветка Ambilight
Возможности режима Ambilight
Ambilight Suite
Подстраивается под цвет стены
Режим музыки
Игровой режим
Будильник с восходом солнца
Версия Ambilight
Трехсторонняя
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
55
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
139
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разрешение панели
3840x2160p
Базовая частота обновления
60 Hz
Гц
Процессор обработки изображения
Pixel Precise Ultra HD
Улучшение изображения
Кристально чистое изображение
Экорежим
Игра
Совместимость с HDR10+
Домашний кинотеатр
Мониторы
Фильм
Технология Micro Dimming
Индивидуальный
Разрешение Ultra
Разрешение экрана
Разрешение при разных частотах обновления
640 x 480 - 60 Гц,576p -50 Гц,720p -50/60 Гц,1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60 Гц,2560 x 1440 - 60 Гц,3840x2160p - 24/25/30/50/60 Гц
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco, зарегистрированным в США и других странах и используемым по лицензии.
