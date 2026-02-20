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Цифровая фоторамка
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Можно ли увеличить объем памяти на фоторамке Philips?
Можно ли использовать фоторамку при авто отключении?
Можно ли использовать 2 карты памяти на фоторамке?
Можно ли отображать на фоторамке одно изображение?
Можно ли зарядить фоторамку быстро?
Как будут отображаться изображения с высоким разрешением?
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