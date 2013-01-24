Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 задают новый стандарт качества. Они обеспечивают на 250 % более яркий белый свет* для максимальной эффективности, в то время как компактный корпус помогает устанавливать их в большинство автомобилей. *По сравнению с минимальным стандартом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 задают новый стандарт качества. Они обеспечивают на 250 % более яркий белый свет* для максимальной эффективности, в то время как компактный корпус помогает устанавливать их в большинство автомобилей. *По сравнению с минимальным стандартом. Узнать обо всех преимуществах
Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 задают новый стандарт качества. Они обеспечивают на 250 % более яркий белый свет* для максимальной эффективности, в то время как компактный корпус помогает устанавливать их в большинство автомобилей. *По сравнению с минимальным стандартом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 задают новый стандарт качества. Они обеспечивают на 250 % более яркий белый свет* для максимальной эффективности, в то время как компактный корпус помогает устанавливать их в большинство автомобилей. *По сравнению с минимальным стандартом. Узнать обо всех преимуществах
Новые лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9000 обеспечивают непревзойденную видимость и до 250 % более яркое и стабильное освещение дороги по сравнению с минимальными требованиями для галогенных ламп. Оптимальный спектр позволяет лучше видеть дорожные знаки. Чем дальше видишь, тем быстрее реакция!
Мы непрерывно развиваемся, и Philips Ultinon Pro9000 предлагают улучшенные характеристики благодаря светодиодным чипам Lumileds TopContact премиального уровня. Эти уникальные чипы, используемые в оригинальных комплектующих, обеспечивают стабильное освещение дороги, выделяют меньше тепла и предлагают идеальную цветовую температуру для максимального обзора. Одна из причин выбор светодиодных чипов Lumileds и ламп головного освещения Philips крупнейшими производителями автомобилей по всему миру — это самые качественные компоненты и технологии, которые радуют вас непревзойденными характеристиками и длительным сроком службы.
Баланс практичности и надежности. Philips Ultinon Pro9000 имеют цветовую температуру до 5800 К, которая используется в оригинальных комплектующих по причине высокого комфорта при использовании в ночное время. Это снижает нагрузку на глаза и позволяет безопасно и с комфортом управлять автомобилем в темное время суток.
Благодаря идеальному положению светодиодных чипов на лампах Philips Ultinon Pro5000 водители смогут видеть нужный участок дорожного полотна и не ослеплять при этом встречных водителей. Наши лампы также оснащены функцией Philips SafeBeam, которая обеспечивает световой луч идеальной формы без бликов. Оцените безопасное вождение с Philips Ultinon Pro9000.
Покупая Philips Ultinon Pro9000, вы получаете эффективные технологии в компактном корпусе. Мы стремились обеспечить высокую производительность и удобство использования и создали новую цельную конструкцию Philips Ultinon Pro9000, которая позволяет легко устанавливать лампу в корпус фары. Встроенный блок управления позволяет забыть о неудобствах при установке в небольшие фары, а сверхкомпактная конструкция гарантирует совместимость с большинством автомобилей.
Светодиодные и галогенные лампы различаются мощностью, конструкцией и энергопотреблением. Заменив галогенные лампы светодиодными решениями других производителей, вы можете столкнуться с рядом проблем, например мерцанием света. Лампы Philips Ultinon Pro9000 не требуют дополнительных адаптеров, которые применяются для устранения мерцания в большинстве автомобилей. Они идеально согласуются с электрической системой автомобиля, обеспечивая световой луч со стабильной яркостью и цветовой температурой.
Philips Ultinon Pro9000 совместимы с электрическими системами на 12 и 24 В, что позволяет использовать их в большинстве типов транспортных средств.
Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп для фар головного освещения. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как системы отвода тепла AirBoost и AirCool, срок службы этих ламп составляет до 5000 часов.
Лампы Philips Ultinon Pro9000 сертифицированы по классу защиты от проникновения пыли и брызг воды IP65, что говорит о полной защите, а также гарантированно соответствуют требованиям по электромагнитным помехам для автомобильной промышленности. Эти лампы созданы с учетом современных условий использования автомобилей и обеспечивают надежность, которая необходима современным водителям. Их стабильные эксплуатационные характеристики и высокая яркость позволят с уверенностью вести автомобиль на протяжении всего пути.
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