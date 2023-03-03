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Для стильного вождения перейдите на красные лампы для задних противотуманных фонарей и стоп-сигналов Philips Ultinon Pro3100 LED [˜W21W]. Они обеспечивают яркий и интенсивный красный свет, а также стильно выглядят — идеально для безопасного и элегантного вождения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Будьте в центре внимания
Для стильного вождения перейдите на красные лампы для задних противотуманных фонарей и стоп-сигналов Philips Ultinon Pro3100 LED [˜W21W]. Они обеспечивают яркий и интенсивный красный свет, а также стильно выглядят — идеально для безопасного и элегантного вождения. Узнать обо всех преимуществах
Будьте в центре внимания
Для стильного вождения перейдите на красные лампы для задних противотуманных фонарей и стоп-сигналов Philips Ultinon Pro3100 LED [˜W21W]. Они обеспечивают яркий и интенсивный красный свет, а также стильно выглядят — идеально для безопасного и элегантного вождения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Будьте в центре внимания
Для стильного вождения перейдите на красные лампы для задних противотуманных фонарей и стоп-сигналов Philips Ultinon Pro3100 LED [˜W21W]. Они обеспечивают яркий и интенсивный красный свет, а также стильно выглядят — идеально для безопасного и элегантного вождения. Узнать обо всех преимуществах
Сигнальная лампа
Итого:
Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 (для стоп-сигналов и задних противотуманных фар) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия. Установите более яркие красные светодиодные лампы.
Линейка светодиодных решений Philips Ultinon Pro3000 для внешнего освещения предназначена для улучшенного распределения света, чтобы обеспечить излучение света именно туда, где он необходим (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и сигналов поворота). Благодаря широкому углу луча и равномерному распределению света вы будете лучше видеть дорогу, а другим водителям станет проще вас заметить.
Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 LED чрезвычайно долговечны и обеспечивают срок службы до 3000 часов, что в 7 раз дольше, чем у обычной сигнальной лампы W21W (Philips W21W 12 В). Замените стандартную лампу W21W на светодиодную лампу Philips Ultinon Pro3100 LED, чтобы сэкономить время и деньги на долгосрочной дистанции.
Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3100 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.
Оцените удобную установку: лампы Philips Ultinon Pro3100 не имеют полярности, что позволит не беспокоиться об этом при их установке. Это сэкономит вам время и сделает установку значительно проще.
По сравнению с лампами накаливания, Philips Ultinon Pro3100 LED загораются моментально, чтобы другие водители могли быстрее оценить ситуацию, а вы оставались в безопасности.
Срок службы
Световые характеристики
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Описание продукта
Электрические характеристики
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