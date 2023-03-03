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    Ultinon Pro3100 SI

    Сигнальная лампа

    11066RU31B2
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      -{discount-value}

      Ultinon Pro3100 SI Сигнальная лампа

      11066RU31B2

      Будьте в центре внимания

      Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3100 [˜P21/5W]. Они обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Pro3100 SI Сигнальная лампа

      Будьте в центре внимания

      Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3100 [˜P21/5W]. Они обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

      Будьте в центре внимания

      Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3100 [˜P21/5W]. Они обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Pro3100 SI Сигнальная лампа

      Будьте в центре внимания

      Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3100 [˜P21/5W]. Они обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

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        Ultinon Pro3100 SI

        Ultinon Pro3100 SI

        Сигнальная лампа

        - {discount-value}

        Итого:

        Будьте в центре внимания

        Прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

        • LED-RED [~W21/5W]
        • Количество ламп: 2 шт.
        • 12 В, насыщенный красный свет
        • Инновационная автомобильная система

        Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

        Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия. Установите более яркие белые светодиодные лампы — по внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.

        Оптимизированы для улучшения видимости

        Линейка светодиодных решений Philips Ultinon Pro3000 для внешнего освещения предназначена для улучшенного распределения света, чтобы обеспечить излучение света именно туда, где он необходим (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и сигналов поворота). Благодаря широкому углу луча и равномерному распределению света вы будете лучше видеть дорогу, а другим водителям станет проще вас заметить.

        Надежное, долговечное светодиодное освещение

        Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 LED чрезвычайно долговечны и обеспечивают срок службы до 3000 часов, что почти вдвое дольше, чем у обычной сигнальной лампы W21/5W (Philips W21/5W 12 В). Замените стандартную лампу W21/5W на светодиодную лампу Philips Ultinon Pro3100 LED, чтобы сэкономить время и деньги на долгосрочной дистанции.

        Простая установка и совместимость со многими моделями транспортных средств

        Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3100 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.

        Удобно устанавливать

        Оцените удобную установку: лампы Philips Ultinon Pro3100 не имеют полярности, что позволит не беспокоиться об этом при их установке. Это сэкономит вам время и сделает установку значительно проще.

        Высокая заметность для других водителей

        По сравнению с лампами накаливания, Philips Ultinon Pro3100 LED загораются моментально, чтобы другие водители могли быстрее оценить ситуацию, а вы оставались в безопасности.

        • Срок службы

          Срок службы
          3000 ч

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          Красная
          Люмен
          65/32

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Смена типа освещения
          Характеристики изделия
          • Красный цвет ECE
          • Без полярности
          • Простота установки

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          11066RU31B2
          Код для заказа
          02196030

        • Информация об упаковке

          Высота
          10,3  см
          Длина
          14,2  см
          Ширина
          12,1  см
          Вес брутто одного изделия
          0,49  кг

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018021960
          EAN3
          8719018021977
          Тип упаковки
          B2

        • Информация об упакованном продукте

          Высота
          13,5  см
          Длина
          9,5  см
          Ширина
          1,5  см
          MOQ (для профессионалов)
          10
          Количество упаковок
          2

        • Описание продукта

          Применение
          Стоп-сигнал, задние габаритные / стояночные фонари
          Цоколь
          W3x16q
          Обозначение
          LED-Red [˜W21/5W]
          Соответствие нормам ECE
          НЕТ
          Линейка продукции
          Ultinon Pro3100
          Технология
          Светодиодная
          Тип
          LED-Red [~W21/5W]

        • Электрические характеристики

          мощность в ваттах
          1,75/0,65  Вт
          напряжение
          12  В

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            • Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.

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