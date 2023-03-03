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    LED-White[˜W5W] Количество ламп: 2, сигнальная лампа

    11961CU31B2
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      LED-White[˜W5W] Количество ламп: 2, сигнальная лампа

      11961CU31B2

      LED-White[˜W5W] Количество ламп: 2, сигнальная лампа

      LED-White[˜W5W] Количество ламп: 2, сигнальная лампа

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        Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

        Выберите наши яркие белые светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000, обеспечивающие превосходное освещение салона и номера автомобиля, а также в качестве габаритных огней. Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут с комфортом читать без лишней нагрузки на глаза. Эти стильные лампы также подойдут для подсветки номера. Привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.

        Оптимизированы для улучшения видимости

        Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 обеспечивают равномерное освещение, где бы вы их не использовали: в качестве света для чтения, для освещения перчаточного ящика, номера автомобиля или багажного отделения. Благодаря широкому углу луча свет распределяется равномерно и освещает даже самые отдаленные места.

        Надежное, долговечное светодиодное освещение

        Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 LED чрезвычайно долговечны и обеспечивают срок службы до 3000 часов, что почти вдвое дольше, чем у обычной сигнальной лампы W5W/5W (Philips W5W 12 В). Замените стандартную лампу W5W на светодиодную лампу Philips Ultinon Pro3100 LED, чтобы сэкономить время и деньги на долгосрочной дистанции.

        Простая установка и совместимость со многими моделями транспортных средств

        Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3100 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.

        • Срок службы

          Срок службы
          3000 ч

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          6500 K
          Люмен
          56

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Смена типа освещения
          Характеристики изделия
          • Высокая яркость
          • Простота установки

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          11961CU31B2
          Код для заказа
          02182330

        • Информация об упаковке

          Высота
          10,3  см
          Длина
          14,2  см
          Ширина
          12,1  см
          Вес брутто одного изделия
          0,49  кг

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018021823
          EAN3
          8719018021830
          Тип упаковки
          B2

        • Информация об упакованном продукте

          Высота
          13,5  см
          Длина
          9,5  см
          Ширина
          1,5  см
          MOQ (для профессионалов)
          10
          Количество упаковок
          2

        • Описание продукта

          Применение
          Освещение салона, передние стояночные/габаритные фонари, подсветка приборной панели и перчаточного ящика, подсветка багажника и номера, 3-й стоп-сигнал, повторители указателей поворота
          Цоколь
          2,1 (Ш) x 9,5 (Г)
          Обозначение
          LED-White [˜W5W]
          Соответствие нормам ECE
          НЕТ
          Линейка продукции
          Ultinon Pro3100
          Технология
          Светодиодная
          Тип
          LED-White [˜W5W]

        • Электрические характеристики

          мощность в ваттах
          0,74  Вт
          напряжение
          12  В

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