Надежное, долговечное светодиодное освещение

Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 LED чрезвычайно долговечны и обеспечивают срок службы до 3000 часов, что почти вдвое дольше, чем у обычной сигнальной лампы W5W/5W (Philips W5W 12 В). Замените стандартную лампу W5W на светодиодную лампу Philips Ultinon Pro3100 LED, чтобы сэкономить время и деньги на долгосрочной дистанции.