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LongLife EcoVision

головное освещение

12258LLECOB1
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    LongLife EcoVision головное освещение

    12258LLECOB1

    Ответственный водитель

    Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание. Узнать обо всех преимуществах

    LongLife EcoVision головное освещение

    Ответственный водитель

    Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание. Узнать обо всех преимуществах

    Ответственный водитель

    Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание. Узнать обо всех преимуществах

    LongLife EcoVision головное освещение

    Ответственный водитель

    Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание. Узнать обо всех преимуществах

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      Ответственный водитель

      Срок службы дольше — замен меньше

      • Тип лампы: H1
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

      В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

      Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

      Благодаря высококачественной нити накаливания необходимость в обслуживании минимальна

      Благодаря высококачественной нити накаливания необходимость в обслуживании минимальна

      Благодаря увеличенному сроку службы ламп Philips LongLifeEcoVision замена ламп требуется значительно реже, что идеально подходит для автомобилей с повышенным напряжением.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

      Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

      Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

      Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

      Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

      Срок службы 100 000 км

      Используя лампы Philips LongLife EcoVision, водители могут не беспокоиться о замене лампы по крайней мере следующие 100 000 км пробега.

      Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      Снижение выбросов за счет меньшего количество замен

      Лучший выбор для водителей, которые ищут экологичный вариант освещения.

      Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8727900361971
        EAN1
        8727900361964
        Тип упаковки
        B1

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        До 1250 ч

      • Световые характеристики

        Люмен
        1550 ±15 %  лм
        Цветовая температура
        До 3100 К

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12258LLECOB1
        Код для заказа
        36196430

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,22  кг
        Высота
        10,5  см
        Длина
        19,6  см
        Ширина
        15,6  см

      • Описание продукта

        Тип
        H1
        Применение
        • Дальний свет
        • Передний противотуманный свет
        • Ближний свет
        Обозначение
        H1 LongLife EcoVision
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        LongLife EcoVision
        Технология
        Галоген
        Цоколь
        P14,5s

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Вес брутто одного изделия
        22  г
        Высота
        13,5  см
        Длина
        2,5  см
        Вес нетто одного изделия
        7  г
        Ширина
        9,5  см

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Долгий срок службы
        Характеристики изделия
        Срок службы дольше

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