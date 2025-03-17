Ключевые слова для поиска
Ответственный водитель
Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание.Узнать обо всех преимуществах
Более долгий срок службы
Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами
Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.
Благодаря увеличенному сроку службы ламп Philips LongLifeEcoVision замена ламп требуется значительно реже, что идеально подходит для автомобилей с повышенным напряжением.
Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.
Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.
Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.
Используя лампы Philips LongLife EcoVision, водители могут не беспокоиться об их замене еще по крайней мере 3000 часов*. (* Срок службы Philips H4 LongLife EcoVision может различаться в зависимости от типа лампы. См. технические характеристики лампы.)
Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.
Лучший выбор для водителей, которые ищут экологичный вариант освещения.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
Электрические характеристики
Информация для заказа
Информация об упаковке
Информация об упакованном продукте
Информация об упаковке
