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Standard

лампа для автомобильных фар

12475C1
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Standard лампа для автомобильных фар

    12475C1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Standard лампа для автомобильных фар

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Standard лампа для автомобильных фар

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Стандартные лампы Philips

      • Тип лампы: R2 Visio
      • В упаковке: 1
      • 12 В, 45/40 Вт
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Мы предлагаем лучшие в своем классе продукты и услуги Philips для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000).

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть автомобильные лампы на любой случай: лампы для номерных знаков, задние габаритные/стояночные фонари, лампы для перчаточного ящика, лампы для салона, сигнальные лампы, передние габаритные огни.

      В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

      Для симметричного распределения освещения рекомендуется производить замену ламп парами.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        45/40  Вт

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8711500404664
        EAN3
        8727900371130
        Тип упаковки
        C1

      • Описание изделия

        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Модельный ряд
        Стандартная
        Технология
        Галогеновый
        Тип
        R2 Visio
        Назначение
        12475C1
        Цоколь
        P45t-41

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,356  кг
        высота
        7,8  см
        Длина
        23,8  см
        ширина
        9,3  см

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        31,1  г
        высота
        7,6  см
        Длина
        4,55  см
        Минимальный заказ (профессиональное применение)
        10
        Вес нетто одного изделия
        24,5  г
        Количество упаковок
        1
        ширина
        4,55  см

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12475C1
        Код для заказа
        40466430

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стандартная
        Характеристики изделия
        Стандартные лампы Philips

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