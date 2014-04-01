Ключевые слова для поиска

      Безопасность и уверенность на дороге

      Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение основные производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

      Безопасность и уверенность на дороге

      Сигнальные лампы Philips

      • Тип лампы: P21W
      • 12 В, 21 Вт
      • До 30% больше видимости
      • Наилучшее соотношение цена — качество
      • Количество ламп: 10 шт.
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

        Стандартная лампа

        • Передний указатель поворота
        • Внутреннее освещение
        • Фонарь освещения номерного знака
        • Задний противотуманный фонарь
        • Задний указатель поворота
        • Фонарь заднего хода
        • Боковой указатель поворота
        • Стоп-сигнал
        • Подсветка багажного отделения
        • Дневные ходовые огни
        • Задний фонарь
        BA15s
        PY21W
        ДА
        Стандартная лампа
        Обычная лампа
        P21W

        21  Вт
        12  В

        12498CP
        77309873

        CP
        8711500773098
        8711500773210

        2,7  см
        12,9  см
        7,7  г
        11,5  г
        6.7  см
        1
        200

        26,1  см
        17,5  см
        2,3  кг

