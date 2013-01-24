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    VisionPlus

    головное освещение

    12972VPB1
    • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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      VisionPlus головное освещение

      12972VPB1

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы Philips VisionPlus для автомобильных фар обеспечивают на 60 % улучшенный обзор: водитель может видеть дальше, благодаря чему повышаются безопасность и комфорт. Лампы VisionPlus — это высокая производительность и доступная цена. Правильный выбор современного требовательного водителя. Узнать обо всех преимуществах

      VisionPlus головное освещение

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы Philips VisionPlus для автомобильных фар обеспечивают на 60 % улучшенный обзор: водитель может видеть дальше, благодаря чему повышаются безопасность и комфорт. Лампы VisionPlus — это высокая производительность и доступная цена. Правильный выбор современного требовательного водителя. Узнать обо всех преимуществах

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы Philips VisionPlus для автомобильных фар обеспечивают на 60 % улучшенный обзор: водитель может видеть дальше, благодаря чему повышаются безопасность и комфорт. Лампы VisionPlus — это высокая производительность и доступная цена. Правильный выбор современного требовательного водителя. Узнать обо всех преимуществах

      VisionPlus головное освещение

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы Philips VisionPlus для автомобильных фар обеспечивают на 60 % улучшенный обзор: водитель может видеть дальше, благодаря чему повышаются безопасность и комфорт. Лампы VisionPlus — это высокая производительность и доступная цена. Правильный выбор современного требовательного водителя. Узнать обо всех преимуществах

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        VisionPlus

        VisionPlus

        головное освещение

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Безопасность и уверенность на дороге

        Видимость до 60 % лучше: быстрая реакция может спасти чью-то жизнь

        • Тип лампы: H7
        • В упаковке: 1 шт.
        • 12 В, 55 Вт
        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

        В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

        В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

        Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

        Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

        Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

        Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

        Намного более комфортное и безопасное вождение

        Намного более комфортное и безопасное вождение

        Лампа VisionPlus помогает улучшить реакцию водителя, так как он заранее видит препятствия и дорожные знаки. Ваши стоп-сигналы также будут заметны издалека благодаря более мощному свету. При скорости 100 км/ч водители могут сократить тормозной путь до 3 метров. Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев.

        Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

        Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

        Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

        Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

        Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

        Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

        Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

        Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

        Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

        Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

        Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

        Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

        Лампы Vision обеспечивают более длинный луч света

        Лампы Vision обеспечивают более длинный луч света

        Лампа Philips Vision Plus увеличивает зону освещения перед автомобилем на 25 м по сравнению с обычной лампой. Эти лампы излучают максимально мощный направленный свет. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших лам удастся спасти чью-то жизнь.

        Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

        Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

        Технические характеристики

        • Информация об упаковке

          EAN3
          8727900399356
          EAN1
          8727900399363
          Тип упаковки
          B1

        • Электрические характеристики

          напряжение
          12  В
          мощность в ваттах
          55  Вт

        • Срок службы

          Срок службы
          До 400 ч

        • Световые характеристики

          Люмен
          1500 ±10 %  лм
          Цветовая температура
          До 3250 К

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          12972VPB1
          Код для заказа
          39936330

        • Информация об упаковке

          Вес брутто одного изделия
          0,35  кг
          Высота
          14,1  см
          Длина
          26  см
          Ширина
          14,5  см

        • Описание продукта

          Тип
          H7
          Применение
          • Дальний свет
          • Передний противотуманный свет
          • Ближний свет
          Обозначение
          H7 VisionPlus
          Соответствие нормам ECE
          ДА
          Линейка продукции
          VisionPlus
          Технология
          Галоген
          Цоколь
          PX26d

        • Информация об упакованном продукте

          Количество упаковок
          1
          MOQ (для профессионалов)
          10
          Вес брутто одного изделия
          35  г
          Высота
          13,5  см
          Длина
          3,507  см
          Вес нетто одного изделия
          12,4  г
          Ширина
          9,5  см

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Больше света
          Характеристики изделия
          До 60% лучше видимость

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