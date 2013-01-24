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    ЖК телевизор

    19PFL3404/12
    Общая оценка / 5
    • Разумный выбор Разумный выбор Разумный выбор
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      ЖК телевизор

      19PFL3404/12
      Общая оценка / 5

      Разумный выбор

      Дисплей с разрешением 1366 x 768p обеспечивает отличный звук и изображение высокого качества. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      ЖК телевизор

      Разумный выбор

      Дисплей с разрешением 1366 x 768p обеспечивает отличный звук и изображение высокого качества. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах

      Разумный выбор

      Дисплей с разрешением 1366 x 768p обеспечивает отличный звук и изображение высокого качества. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      ЖК телевизор

      Разумный выбор

      Дисплей с разрешением 1366 x 768p обеспечивает отличный звук и изображение высокого качества. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах

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        ЖК телевизор

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        Простая в использовании технология, ориентированная на будущее

        • 48 см (19")
        • HD Ready
        Digital Crystal Clear для четкости и глубины деталей

        Digital Crystal Clear для четкости и глубины деталей

        Функция Digital Crystal Clear — это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости. Возникает ощущение пребывания в кино.

        28,9 миллиарда цветов для яркого, естественного изображения

        28,9 миллиарда цветов для яркого, естественного изображения

        Яркое и естественное изображение за счет самой современной системы обработки цвета. Оптимизация трех цветовых каналов (RGB) позволяет достичь общей мощности обработки в 28,9 миллиарда цветов. Усовершенствованные алгоритмы определяют даже тончайшие переходы и нюансы оттенков и тонов, обеспечивая максимально естественные цвета.

        Технология Incredible Surround для улучшенного звучания

        Технология Incredible Surround для улучшенного звучания

        Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

        ЖК-дисплей с поддержкой HD и разрешением 1366 x 768 пикселей

        Этот WXGA дисплей на основе современной ЖК-технологии позволяет достигать широкоэкранного разрешения высокой четкости 1366 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

        1 вход HDMI с функцией EasyLink для подключения Full HD

        EasyLink использует протокол промышленного стандарта HDMI CEC для объединения функций телевизора и подключенных устройств. Благодаря технологии Easylink для управления основными функциями телевизора и подключенных устройств достаточно одного пульта ДУ. Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение без сжатия, что гарантирует превосходное качество изображения. HDMI также использует технологию защиты от копирования HDCP. Вход HDMI телевизора позволяет подключить различные источники HD, например, телеприставку HD, проигрыватель Blu-ray, игровую приставку или цифровую видеокамеру.

        Вход для ПК позволяет использовать телевизор в качестве монитора.

        С входом для компьютера вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его в качестве монитора.

        Функции Smart Picture и Smart Sound для настройки пользовательских параметров

        Предварительно настроенные режимы телевизора Philips обеспечивают прямой доступ одной кнопкой на ДУ к функциям Smart Picture и Smart Sound. Можно выбирать оптимальные настройки изображения и звука для различных режимов изображения и звука.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          Широкий экран
          Яркость
          300  кд/м²
          Динамическая контрастность экрана
          4000:1
          Время отклика (типич.)
          5  мс
          Угол просмотра
          170º (Г) / 160º (В)
          Диагональ экрана (в дюймах)
          19  дюйма
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          48  см
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
          Разрешение панели
          1366 x 768р
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Активное управление
          • Улучшение цвета
          • Улучшение цветовых переходов
          • Digital Crystal Clear
          • Цифровое шумоподавление
          • Динамическое повышение контрастности
          • Прогрессивное сканирование
          • Настройка четкости
          • Автокоррекция телесного оттенка
          • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
          • Обработка 1080p 50/60 Гц
          Улучшение экрана
          Антибликовое покрытие экрана
          Цвет корпуса
          Передняя панель черного цвета с глянцевой черной отделкой

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • Через вход HDMI/DVI
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 3 Вт
          Улучшение звука
          • Автоограничение громкости
          • Incredible Surround
          • Функция Smart Sound
          Звуковая система
          Nicam Stereo

        • Функции управления

          Защита от детей
          Блок. от детей и ограничение на просмотр
          Часы
          • Таймер отключения
          • Будильник
          • Таймер автоматического включения
          Возможности подключения
          Easy link
          Простота установки
          • Автонаименование программ
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Aвтосохранение
          • Точная настройка
          • Цифровая настройка PLL
          • Подключение Plug & Play
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • Графический интерфейс пользователя
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          Пульт ДУ
          Телевизоры
          Тип пульта ДУ
          RCPF01E09B
          Регулировка формата экрана
          • 4:3
          • Автоформатирование
          • Расширение формата 14:9
          • Расширение формата 16:9
          • Увеличение субтитров
          • Режим Super Zoom
          • Широкий экран
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Возможности телетекста
          • Fast text (Быстрый текст)
          • Строка с информацией о программе
          Режим Smart
          • Игра
          • Фильм
          • Индивидуальный
          • Энергосберегающий
          • Стандартная
          • Яркий

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          ТВ-система
          • Система PAL I
          • Система PAL B/G
          • Система SECAM B/G
          • SECAM L/L'
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • SECAM
          • PAL
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF

        • Подключения

          1-й внешний разъем Scart
          • Аудиоразъем: левый/правый
          • RGB
          Количество разъемов SCART
          1
          3-й внешний разъем
          • YPbPr
          • Аудиовход — левый/правый
          Фронтальные/боковые подключения
          • Вход CVBS
          • Аудиовход — левый/правый
          Другие подключения
          • Выход композитного видеосигнала (CVBS)
          • Вых. монитора лев./прав. (cinch)
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          HDMI 1
          HDMI v1.3
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • EasyLink

        • Питание

          Температура окружающей среды
          5 °C – 40 °C
          Электропитание
          220-240 В, 50 Гц
          Энергопотребление (в обычном режиме)
          27  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,30 Вт

        • Размеры

          Ширина устройства
          467,8  мм
          Высота устройства
          324,6  мм
          Глубина устройства
          67,3  мм
          Ширина (с подставкой)
          467,8  мм
          Высота с подставкой
          362,6  мм
          Глубина с подставкой
          140  мм
          Вес продукта
          3,85  кг
          Вес изделия с подставкой
          4,06  кг
          Ширина коробки
          514  мм
          Высота коробки
          405  мм
          Глубина коробки
          160  мм
          Совместимое настенное крепление VESA
          100 x 100 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Настольная подставка
          • Шнур питания
          • Краткое руководство
          • руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Краткое руководство
        • руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат
        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.

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