Другие продукты в комплекте
- Настольная подставка
- Шнур питания
- Краткое руководство
- руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
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Разумный выбор
Дисплей с разрешением 1366 x 768p обеспечивает отличный звук и изображение высокого качества. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разумный выбор
Дисплей с разрешением 1366 x 768p обеспечивает отличный звук и изображение высокого качества. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах
Разумный выбор
Дисплей с разрешением 1366 x 768p обеспечивает отличный звук и изображение высокого качества. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разумный выбор
Дисплей с разрешением 1366 x 768p обеспечивает отличный звук и изображение высокого качества. Плоский телевизор Philips удобен в обращении и отвечает высоким стандартам качества, поэтому вы будете уверены в том, что сделали правильный выбор. Узнать обо всех преимуществах
ЖК телевизор
Цена магазина Philips
Итого:
Функция Digital Crystal Clear — это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости. Возникает ощущение пребывания в кино.
Яркое и естественное изображение за счет самой современной системы обработки цвета. Оптимизация трех цветовых каналов (RGB) позволяет достичь общей мощности обработки в 28,9 миллиарда цветов. Усовершенствованные алгоритмы определяют даже тончайшие переходы и нюансы оттенков и тонов, обеспечивая максимально естественные цвета.
Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.
Этот WXGA дисплей на основе современной ЖК-технологии позволяет достигать широкоэкранного разрешения высокой четкости 1366 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.
EasyLink использует протокол промышленного стандарта HDMI CEC для объединения функций телевизора и подключенных устройств. Благодаря технологии Easylink для управления основными функциями телевизора и подключенных устройств достаточно одного пульта ДУ. Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение без сжатия, что гарантирует превосходное качество изображения. HDMI также использует технологию защиты от копирования HDCP. Вход HDMI телевизора позволяет подключить различные источники HD, например, телеприставку HD, проигрыватель Blu-ray, игровую приставку или цифровую видеокамеру.
С входом для компьютера вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его в качестве монитора.
Предварительно настроенные режимы телевизора Philips обеспечивают прямой доступ одной кнопкой на ДУ к функциям Smart Picture и Smart Sound. Можно выбирать оптимальные настройки изображения и звука для различных режимов изображения и звука.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Звук
Функции управления
Тюнер/прием/передача
Подключения
Питание
Размеры
Аксессуары