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Превосходный дизайн, высокие характеристики
Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный дизайн, высокие характеристики
Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах
Превосходный дизайн, высокие характеристики
Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный дизайн, высокие характеристики
Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах
ЖК телевизор
Цена магазина Philips
Итого:
Невидимая акустическая система идеально сочетается с дизайном корпуса, обеспечивая четкие, объемные зоны звучания в дополнение к насыщенному изображению.
Функция Digital Crystal Clear — это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости. Возникает ощущение пребывания в кино.
Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.
Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.
EasyLink использует протокол промышленного стандарта HDMI CEC для объединения функций телевизора и подключенных устройств. Благодаря технологии Easylink для управления основными функциями телевизора и подключенных к нему устройств достаточно одного пульта ДУ. EasyLink использует стандартный кабель HDMI для передачи системных команд. Эта технология работает со всеми электронными устройствами с поддержкой HDMI CEC.
Этот WXGA+ дисплей на основе современной ЖК-технологии позволяет достигать широкоэкранного разрешения высокой четкости 1440 x 900 пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.
Время отклика — это значение скорости реакции сигнала в миллисекундах. Малое время отклика лучше, так как при нем отсутствуют искажения изображения при передаче быстродвижущихся объектов. Эта ЖК-панель обеспечивает время отклика в 5 мс при котором можно смотреть быстро движущееся изображение с высокой четкостью.
Встроенный цифровой тюнер DVB-T позволяет принимать цифровые кабельные каналы наземного телевещания без подключения дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качеством телевещания без помех.
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал обеспечивает пониженное мерцание и дополнительную четкость. HDMI осуществляет взаимодействие с источником используя при этом наибольшее выходное разрешение. Входной сигнал в формате HDMI полностью обратно совместим с источниками сигнала в формате DVI и содержит цифровой звук. В технологии HDMI используется технология защиты HDCP. Благодаря двум входам HDMI возможно подключение нескольких источников высокого разрешения: например, телеприставки с высоким разрешением и проигрывателя Blu-ray. Телевизор полностью готов к использованию в течение долгого времени.
С входом для компьютера вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его в качестве монитора.
Оптимальное качество изображения и звука зависят от различных факторов, как например, видеоисточник, тип материала, интерьер комнаты, тип дисплея и т.п. Режим Smart использует предустановленные настройки изображения и звука, установленные в соответствии с характером использования телевизора. Режим пользовательских настроек позволяет настроить телевизор в соответствии с вашим вкусом, сохранить настройки и применять их при необходимости. Все эти режимы имеются в телевизоре для оптимальных установок параметров изображения.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Звук
Функции управления
Тюнер/прием/передача
Подключения
Питание
Размеры
Аксессуары