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    ЖК телевизор

    19PFL5403D/10
    Общая оценка / 5
    • Превосходный дизайн, высокие характеристики Превосходный дизайн, высокие характеристики Превосходный дизайн, высокие характеристики
      -{discount-value}

      ЖК телевизор

      19PFL5403D/10
      Общая оценка / 5

      Превосходный дизайн, высокие характеристики

      Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      ЖК телевизор

      Превосходный дизайн, высокие характеристики

      Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

      Превосходный дизайн, высокие характеристики

      Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      ЖК телевизор

      Превосходный дизайн, высокие характеристики

      Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

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        ЖК телевизор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Превосходный дизайн, высокие характеристики

        • 48 см (19")
        • интегрированный цифровой
        Великолепное звучание от уникальных невидимых акустических систем

        Великолепное звучание от уникальных невидимых акустических систем

        Невидимая акустическая система идеально сочетается с дизайном корпуса, обеспечивая четкие, объемные зоны звучания в дополнение к насыщенному изображению.

        Digital Crystal Clear для четкости и глубины деталей

        Digital Crystal Clear для четкости и глубины деталей

        Функция Digital Crystal Clear — это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости. Возникает ощущение пребывания в кино.

        HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества

        HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества

        Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

        Технология Incredible Surround для улучшенного звучания

        Технология Incredible Surround для улучшенного звучания

        Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

        EasyLink: простое управление телевизором и подключенными устройствами через HDMI CEC

        EasyLink: простое управление телевизором и подключенными устройствами через HDMI CEC

        EasyLink использует протокол промышленного стандарта HDMI CEC для объединения функций телевизора и подключенных устройств. Благодаря технологии Easylink для управления основными функциями телевизора и подключенных к нему устройств достаточно одного пульта ДУ. EasyLink использует стандартный кабель HDMI для передачи системных команд. Эта технология работает со всеми электронными устройствами с поддержкой HDMI CEC.

        ЖК-дисплей с поддержкой HD и разрешением 1440 x 900р пикселей

        Этот WXGA+ дисплей на основе современной ЖК-технологии позволяет достигать широкоэкранного разрешения высокой четкости 1440 x 900 пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

        Время отклика до 5 мс для четкости отображения быстро происходящего действия

        Время отклика — это значение скорости реакции сигнала в миллисекундах. Малое время отклика лучше, так как при нем отсутствуют искажения изображения при передаче быстродвижущихся объектов. Эта ЖК-панель обеспечивает время отклика в 5 мс при котором можно смотреть быстро движущееся изображение с высокой четкостью.

        Встроенный цифровой тюнер для приема DVB-T

        Встроенный цифровой тюнер DVB-T позволяет принимать цифровые кабельные каналы наземного телевещания без подключения дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качеством телевещания без помех.

        2 входа HDMI для полностью цифрового подключения HD одним кабелем

        Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал обеспечивает пониженное мерцание и дополнительную четкость. HDMI осуществляет взаимодействие с источником используя при этом наибольшее выходное разрешение. Входной сигнал в формате HDMI полностью обратно совместим с источниками сигнала в формате DVI и содержит цифровой звук. В технологии HDMI используется технология защиты HDCP. Благодаря двум входам HDMI возможно подключение нескольких источников высокого разрешения: например, телеприставки с высоким разрешением и проигрывателя Blu-ray. Телевизор полностью готов к использованию в течение долгого времени.

        Вход для ПК позволяет использовать телевизор в качестве монитора.

        С входом для компьютера вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его в качестве монитора.

        Предустановленные настройки позволяют сделать качество просмотра идеальным

        Оптимальное качество изображения и звука зависят от различных факторов, как например, видеоисточник, тип материала, интерьер комнаты, тип дисплея и т.п. Режим Smart использует предустановленные настройки изображения и звука, установленные в соответствии с характером использования телевизора. Режим пользовательских настроек позволяет настроить телевизор в соответствии с вашим вкусом, сохранить настройки и применять их при необходимости. Все эти режимы имеются в телевизоре для оптимальных установок параметров изображения.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          Широкий экран
          Яркость
          300  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1000:1
          Время отклика (типич.)
          5  мс
          Угол просмотра
          170º (Г) / 160º (В)
          Диагональ экрана (в дюймах)
          19  дюйма
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          48  см
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
          Разрешение панели
          1440 x 900
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Функция "Растянутый белый"
          • Digital Crystal Clear
          • Прогрессивное сканирование
          • Smart Picture
          Улучшение экрана
          Антибликовое покрытие экрана

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 50, 60 Гц

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 3 Вт
          Улучшение звука
          • Автоограничение громкости
          • Incredible Surround
          • Функция Smart Sound
          Звуковая система
          • Моно
          • Стерео

        • Функции управления

          Часы
          • Таймер отключения
          • Включить таймер
          • Отключить таймер
          Возможности подключения
          Easy link
          Простота установки
          • Автонаименование программ
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Aвтосохранение
          • Точная настройка
          • Цифровая настройка PLL
          • Подключение Plug & Play
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          Изображение в изображении
          Двойной текстовый экран
          Пульт ДУ
          Телевизоры
          Тип пульта ДУ
          RCPF05E08B
          Регулировка формата экрана
          • 4:3
          • Расширение формата 14:9
          • Расширение формата 16:9
          • Увеличение субтитров
          • Режим Super Zoom
          • Широкий экран
          Телетекст
          Режим Smart Text (100 стр.)
          Режим Smart
          • Фильм
          • Индивидуальный
          • Технология энергосбережения
          • стандартный
          • Яркий

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          ТВ-система
          • Система PAL I
          • Система PAL B/G
          • Система PAL D/K
          • Система SECAM B/G
          • Система SECAM D/K
          • SECAM L/L'
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • SECAM
          • PAL
          Цифровое ТВ
          Наземное DVB *
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF

        • Подключения

          1-й внешний разъем Scart
          • Аудиоразъем: левый/правый
          • Вход/выход CVBS
          • RGB
          2-й внешний разъем
          • Вход S-video
          • Вход CVBS
          • Аудиовход — левый/правый
          3-й внешний разъем
          • YPbPr
          • Аудиовход — левый/правый
          HDMI 1
          HDMI v1.3
          HDMI 2
          HDMI v1.3
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          Другие подключения
          • Выход для наушников
          • Аудиовход для компьютера
          • Вход VGA с ПК
          • Выход S/PDIF (коаксиальный)
          • Общий интерфейс

        • Питание

          Температура окружающей среды
          5 °C – 35 °C
          Электропитание
          100-240 В 50/60 Гц
          потребляемая мощность
          50  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт

        • Размеры

          Ширина устройства
          475  мм
          Высота устройства
          334  мм
          Глубина устройства
          71  мм
          Ширина (с подставкой)
          475  мм
          Высота с подставкой
          387  мм
          Глубина с подставкой
          160  мм
          Вес продукта
          4,5  кг
          Вес изделия с подставкой
          5  кг
          Ширина коробки
          567  мм
          Высота коробки
          399  мм
          Глубина коробки
          215  мм
          Совместимое настенное крепление VESA
          100 x 100 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Настольная подставка
          • Шнур питания
          • Краткое руководство
          • руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Краткое руководство
        • руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ

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