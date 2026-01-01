Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
12342XV+B1
Превосходное качество с X-treme
Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее.
Тип лампы: H4
В упаковке: 1 шт.
12 В, 60/55 Вт
Яркий белый свет значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating™ обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.
Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Одна сломанная лампа сокращает видимость и безопасность для вас и водителей встречного транспорта. Лампы Philips X-tremeVision созданы для долгой и надежной службы. Они гарантируют хороший обзор и видимость на дороге в течение более длительного времени по сравнению с другими лампами высокой производительности.
Благодаря повышенной яркости и цветовой температуре лампы Philips X-tremeVision демонстрируют одни из лучших показателей производительности в сегменте галогенных ламп.
Отзывы