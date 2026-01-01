Picture Performance Index улучшает каждый аспект изображения

Picture Performance Index сочетает в себе технологию Philips для дисплеев и усовершенствованные техники обработки для улучшения качества каждого аспекта изображения: четкости, динамичных сцен, контрастности и цветопередачи. Независимо от источника вы сможете наслаждаться четким изображением с потрясающей детализацией, глубокими оттенками черного и яркими оттенками белого, а также насыщенными цветами и естественной цветопередачей.