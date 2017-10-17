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Больше не доступен

4000 seriesСверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

40PFH4101/88

3.8

| (5) Отзывы

Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

Стильный дизайн модели Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear сделает интерьер вашего дома еще более изысканным. Оцените качество изображения Full HD с показателем Perfect Motion Rate и чистоту звучания — развлечения без границ!

Посмотреть все преимущества

с технологией Digital Crystal Clear

Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

  • 102 см (40")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Черная сверхтонкая подставка

Необычная, темная и невероятно надежная подставка. Прочная ультратонкая подставка Philips черного цвета подчеркивает элегантный дизайн телевизора. Несмотря на свой небольшой размер, она отличается непревзойденной устойчивостью.

Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения

Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.

Утонченные линии подчеркивают изящность дизайна

Утонченные линии подчеркивают изящность дизайна

Изящный, современный, лаконичный дизайн. Неудивительно, что ультратонкий силуэт телевизора Philips притягивает к себе взгляд — это идеальное решение, которое прекрасно дополнит любой интерьер.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.8

из 5

5

Отзывы

1

17/10/2017

Україна

Україна

отличный продукт

хотелось ы добавить в комплект поставки и настенное крепление

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 32PFH4101 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 32PFH4101 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

04/10/2017

Україна

Україна

очень доволен

выбирал телевизор для пк - подошел идеально, чёткость изображения высокая, ни одного пикселя даже в упор не видно, лагов нет, в любые динамичные игры играть- одно удовольствие.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 40PFH4101 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 40PFH4101 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

06/11/2020

Україна

Україна

Классный телевизор

Купили телевизор этой марки себе домой. Качество нравится, ни разу не подводил, не ломался. Картинка яркая, качественная, звук хороший. Единственный маленький нюанс это что когда включаешь телевизор экран включается только через секунд 5 а не сразу. но на функционал не влияет.

Плюсы

Ярко и качественно

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 32PFH4101 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата пользования 2018-11-06

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 32PFH4101 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата пользования 2018-11-06

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.