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Больше не доступен

4000 seriesFull HD LED TV

40PFT4009/12

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Full HD LED TV

Все члены семьи оценят четкое изображение Full HD LED-телевизоров Philips серии 4100. Минималистичный дизайн, яркие кадры и прекрасный звук — отличный выбор для любой комнаты в доме.

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С технологией Digital Crystal Clear

Full HD LED TV

  • 102 см (40")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Digital Crystal Clear: невероятно четкое изображение, которым хочется поделиться

Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.

USB для воспроизведения мультимедийного контента

USB для воспроизведения мультимедийного контента

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

Современный дизайн превосходно вписывается в любой интерьер

Разработанный с современным подходом к дизайну телевизор прекрасно вписывается в ваш интерьер, оставаясь таким же стильным в выключенном состоянии, как и во включенном.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

11/04/2018

Україна

Україна

Телевизор Отличный

Телевизор Отличный но очень не нравится что нельзя подключить колонки через Джек 3,5. Разъем есть но от него толку никакого, перерыл все настройки и ничего, после подключения колонок к разъёму эффекта никакого

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 40PFT4009 Full HD LED TV

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 40PFT4009 Full HD LED TV

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Примечания

  1. Необходимо обновить ПО для функций Pause TV и записи на USB. Для получения более подробной информации об обновлении ПО посетите веб-сайт www.philips.com/TV и перейдите в раздел поддержки.

  2. Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  5. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  6. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.