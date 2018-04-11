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Больше не доступен
40PFT4009/12
Full HD LED TV
Все члены семьи оценят четкое изображение Full HD LED-телевизоров Philips серии 4100. Минималистичный дизайн, яркие кадры и прекрасный звук — отличный выбор для любой комнаты в доме.
102 см (40")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Разработанный с современным подходом к дизайну телевизор прекрасно вписывается в ваш интерьер, оставаясь таким же стильным в выключенном состоянии, как и во включенном.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Stels
11/04/2018
Україна
Телевизор Отличный
Телевизор Отличный но очень не нравится что нельзя подключить колонки через Джек 3,5. Разъем есть но от него толку никакого, перерыл все настройки и ничего, после подключения колонок к разъёму эффекта никакого
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 40PFT4009 Full HD LED TV
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 40PFT4009 Full HD LED TV
Необходимо обновить ПО для функций Pause TV и записи на USB. Для получения более подробной информации об обновлении ПО посетите веб-сайт www.philips.com/TV и перейдите в раздел поддержки.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.