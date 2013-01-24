Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

Только лампа из кварцевого стекла может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры: например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, что может произойти, если вы проезжаете по воде со сломанным корпусом фары.