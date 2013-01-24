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Single Kit

Комплект запасных деталей

55008SKKM
  • Весь необходимый комплект ламп в одном наборе Весь необходимый комплект ламп в одном наборе Весь необходимый комплект ламп в одном наборе
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    Single Kit Комплект запасных деталей

    55008SKKM

    Весь необходимый комплект ламп в одном наборе

    Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Single Kit Комплект запасных деталей

    Весь необходимый комплект ламп в одном наборе

    Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах

    Весь необходимый комплект ламп в одном наборе

    Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Single Kit Комплект запасных деталей

    Весь необходимый комплект ламп в одном наборе

    Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах

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      Весь необходимый комплект ламп в одном наборе

      Запасной комплект ламп H7

      • H1

      Компактный размер для удобства хранения в автомобиле

      Созданный специально для автомобилистов комплект Single Kit не занимает много места и идеально подходит для хранения в багажнике или бардачке автомобиля.

      Надежная конструкция предотвращает повреждение или поломку

      Корпус комплекта выполнен из прочных, устойчивых к механическим повреждениям материалов, поэтому лампы надежно защищены от поломок.

      В комплект входят лампы Philips, которые полностью соответствуют стандартам качества

      В дополнительные комплекты Philips входят лучшие в своем классе продукты. Они выполнены из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечивать нашим клиентам максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

      Подходит для 90 % моделей автомобилей

      Компания Philips предлагает широкий ассортимент запасных ламп, поэтому наши дополнительные комплекты подходят для 90 % моделей автомобилей. Это идеальное решение для водителей, которые заботятся о своей безопасности на дороге.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В

      • Информация для заказа

        Номер заказа
        52731430

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        1,85  кг
        высота
        10,7  см
        Длина
        27,9  см
        ширина
        19,1  см

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        KM
        EAN1
        8711559527314
        EAN3
        8711559527222

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        185  г
        высота
        11,5  см
        Длина
        5,5  см
        Вес нетто одного изделия
        100  г
        ширина
        9  см

      • Описание изделия

        Применение
        • Передний противотуманный свет
        • Передний указатель поворота
        • Дальний свет
        • Внутреннее освещение
        • Фонарь подсветки государственного регистрационного знака
        • Ближний свет
        • Задний противотуманный фонарь
        • Задний указатель поворота
        • Габаритный фонарь/стояночный фонарь
        • Фонарь заднего хода
        • Боковой указатель поворота
        • Стоп-сигнал
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Технология
        Галогеновый
        Тип
        H1
        Обозначение
        Single Kit
        Модельный ряд
        Дополнительный комплект

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